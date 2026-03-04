Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Chứng khoán trong nước sáng nay hòa chung với nhịp giảm mạnh của các thị trường châu Á khác. VN-Index sụt giảm 1,29% với số mã đỏ nhiều gấp 6 lần số xanh, trong đó 207 mã giảm quá 1% giá trị.

Các chỉ số chính của thị trường châu Á cũng đang lao dốc rất mạnh: Nikkei 225 giảm 4,25%, Sanghai giảm 1,43%, Hang Seng giảm 2,88%, Kospi giảm 10,02%, SET giảm 6,38%... Việt Nam như vậy cũng không phải là giảm quá mạnh so với mặt bằng chung.

Độ rộng chỉ số và thanh khoản xác nhận áp lực bán tháo rất lớn: Sàn HoSE chỉ có 48 mã tăng/289 mã giảm, với thanh khoản tăng vọt 27% so với sáng hôm qua, đạt 23.244,4 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Tính chung của HNX, giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 27% đạt 24.749 tỷ đồng.

Mặc dù mức thanh khoản tăng cao này cho thấy có lực cầu bắt đáy không nhỏ, nhưng biên độ giảm giá quá mạnh cũng phản ánh tâm lý chờ đợi thụ động. Nhà đầu tư chỉ căng mua giá rất thấp và chờ bên bán tháo chạy. Thống kê khoảng 47% số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư mua giá thấp nhất.

Một chút an ủi là vẫn còn sót lại một số cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ giúp điểm số đỡ mất quá nhiều. VCB tăng 1,3%, BID tăng 1,84%, GAS tăng 3,73%, MCH tăng 4,11%, PLX tăng 4,39% là những cổ phiếu nổi bật. Những mã này đem về hơn 7 điểm cho VN-Index.

Tuy nhiên sức nặng của phần còn lại là quá lớn. Ngay trong rổ VN30 cũng có tới 25 mã giảm/4 mã tăng, với 11 mã giảm quá 2% và 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. VHM là trụ yếu nhất, giảm 4,71%, tiếp đến là TCB giảm 3,72%. Rất may VIC giảm 0,96% và CTG giảm 0,56%. Dù vậy VN30-Index vẫn bốc hơi 1,76% giá trị với mức thanh khoản tăng vọt trên 35% so với sáng hôm qua. Như vậy sức ép bán ra của nhóm blue-chips cũng rất cao. FPT giảm 2,41%, SSI giảm 1,99%, HPG giảm 1,62% là 3 mã giao dịch vượt mức ngàn tỷ đồng.

Khả năng đi ngược dòng của nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón đã không còn tốt như trước. GAS, PLX, PVT vẫn thu hút được dòng tiền tốt nhưng biên độ yếu đi đáng kể so với mức kịch trần hôm qua. Trên HNX, POV, PVO, PTV kịch trần nhưng cả loạt mã khác đỏ: PVS giảm 4,76%, PVB giảm 4,76%, OIL giảm 3,73%. Ở HoSE có PVD giảm 3,96%, BSR giảm 0,84%. Nhóm phân bón hóa chất cũng lao dốc: DCM giảm 1,32%, DPM giảm 2,87%, DGC giảm 2,85%...

Hiện toàn sàn HoSE chỉ có 48 cổ phiếu còn xanh trong đó 15 mã đáng chú ý nhất khi tăng vượt 1% và có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài dầu khí và hai mã ngân hàng VCB, BID, thêm HDG tăng 2,38%, PVP tăng 3,58%, NAF tăng 1,5%, PAC tăng 1,38%, DPG tăng 1,72%, VTO tăng 1,89%... có thanh khoản khá tốt.

Nhóm giảm giá thì không chỉ quá nhiều mà còn rơi rất sâu. Chỉ riêng số lượng giảm vượt 2% đã lên tới 140 mã, chiếm 51,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Rổ VN30 đóng góp 11 cổ phiếu trong số này, tức là nhóm vừa và nhỏ cũng giảm rất thảm.

Lực cầu bắt đáy hiện không tạo được dấu ấn phục hồi giá rõ nét nào, chủ yếu là bên bán tạo giá. Tuy nhiên tín hiệu có chút tích cực hơn ở rổ VN30, tất cả các cổ phiếu đều không còn chốt ở giá thấp nhất, kể cả những mã đang giảm vượt 2%. Ví dụ DGC cũng đã hồi lại 1,7% so với đáy, GVR hồi lại 4,86%, SSI hồi lại 1,11%, VHM hồi 1,48%... Nếu dòng tiền bắt đáy chủ động hơn trong phiên chiều thì VN-Index có thể xuất hiện một nhịp phục hồi, tạo ấn tượng tốt hơn cho tâm lý chung.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ra cực mạnh với tổng quy mô xả gần 3.553 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 44% so với sáng hôm qua và lên mức cao nhất 4 phiên. Mức bán ròng đạt 1.376 tỷ đồng và tính chung cả HNX, UPCOM thì tới hơn 1.400 tỷ.

Các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là FPT -281,9 tỷ, POW -165,3 tỷ, STB -159,7 tỷ, BSR -131,8 tỷ, VHM -106,1 tỷ, SSI -104,5 tỷ, VIC -85,5 tỷ, PVD -68,6 tỷ, PLX -68 tỷ… Phía mua ròng có VCB +72,1 tỷ, CTG +69,7 tỷ, VCI +66,7 tỷ.