Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Kim Phong

04/03/2026, 12:04

Chứng khoán trong nước sáng nay hòa chung với nhịp giảm mạnh của các thị trường châu Á khác. VN-Index sụt giảm 1,29% với số mã đỏ nhiều gấp 6 lần số xanh, trong đó 207 mã giảm quá 1% giá trị.

Thanh khoản cao sáng nay đi kèm với biên độ giảm sâu xác nhận bên bán hoàn toàn áp đảo.
Thanh khoản cao sáng nay đi kèm với biên độ giảm sâu xác nhận bên bán hoàn toàn áp đảo.

Các chỉ số chính của thị trường châu Á cũng đang lao dốc rất mạnh: Nikkei 225 giảm 4,25%, Sanghai giảm 1,43%, Hang Seng giảm 2,88%, Kospi giảm 10,02%, SET giảm 6,38%... Việt Nam như vậy cũng không phải là giảm quá mạnh so với mặt bằng chung.

Độ rộng chỉ số và thanh khoản xác nhận áp lực bán tháo rất lớn: Sàn HoSE chỉ có 48 mã tăng/289 mã giảm, với thanh khoản tăng vọt 27% so với sáng hôm qua, đạt 23.244,4 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Tính chung của HNX, giá trị khớp lệnh hai sàn tăng 27% đạt 24.749 tỷ đồng.

Mặc dù mức thanh khoản tăng cao này cho thấy có lực cầu bắt đáy không nhỏ, nhưng biên độ giảm giá quá mạnh cũng phản ánh tâm lý chờ đợi thụ động. Nhà đầu tư chỉ căng mua giá rất thấp và chờ bên bán tháo chạy. Thống kê khoảng 47% số cổ phiếu có giao dịch trong VN-Index đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư mua giá thấp nhất.

Một chút an ủi là vẫn còn sót lại một số cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ giúp điểm số đỡ mất quá nhiều. VCB tăng 1,3%, BID tăng 1,84%, GAS tăng 3,73%, MCH tăng 4,11%, PLX tăng 4,39% là những cổ phiếu nổi bật. Những mã này đem về hơn 7 điểm cho VN-Index.

Tuy nhiên sức nặng của phần còn lại là quá lớn. Ngay trong rổ VN30 cũng có tới 25 mã giảm/4 mã tăng, với 11 mã giảm quá 2% và 6 mã khác giảm từ 1% tới 2%. VHM là trụ yếu nhất, giảm 4,71%, tiếp đến là TCB giảm 3,72%. Rất may VIC giảm 0,96% và CTG giảm 0,56%. Dù vậy VN30-Index vẫn bốc hơi 1,76% giá trị với mức thanh khoản tăng vọt trên 35% so với sáng hôm qua. Như vậy sức ép bán ra của nhóm blue-chips cũng rất cao. FPT giảm 2,41%, SSI giảm 1,99%, HPG giảm 1,62% là 3 mã giao dịch vượt mức ngàn tỷ đồng.

Khả năng đi ngược dòng của nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón đã không còn tốt như trước. GAS, PLX, PVT vẫn thu hút được dòng tiền tốt nhưng biên độ yếu đi đáng kể so với mức kịch trần hôm qua. Trên HNX, POV, PVO, PTV kịch trần nhưng cả loạt mã khác đỏ: PVS giảm 4,76%, PVB giảm 4,76%, OIL giảm 3,73%. Ở HoSE có PVD giảm 3,96%, BSR giảm 0,84%. Nhóm phân bón hóa chất cũng lao dốc: DCM giảm 1,32%, DPM giảm 2,87%, DGC giảm 2,85%...

Hiện toàn sàn HoSE chỉ có 48 cổ phiếu còn xanh trong đó 15 mã đáng chú ý nhất khi tăng vượt 1% và có thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài dầu khí và hai mã ngân hàng VCB, BID, thêm HDG tăng 2,38%, PVP tăng 3,58%, NAF tăng 1,5%, PAC tăng 1,38%, DPG tăng 1,72%, VTO tăng 1,89%... có thanh khoản khá tốt.

Nhóm giảm giá thì không chỉ quá nhiều mà còn rơi rất sâu. Chỉ riêng số lượng giảm vượt 2% đã lên tới 140 mã, chiếm 51,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Rổ VN30 đóng góp 11 cổ phiếu trong số này, tức là nhóm vừa và nhỏ cũng giảm rất thảm.

Lực cầu bắt đáy hiện không tạo được dấu ấn phục hồi giá rõ nét nào, chủ yếu là bên bán tạo giá. Tuy nhiên tín hiệu có chút tích cực hơn ở rổ VN30, tất cả các cổ phiếu đều không còn chốt ở giá thấp nhất, kể cả những mã đang giảm vượt 2%. Ví dụ DGC cũng đã hồi lại 1,7% so với đáy, GVR hồi lại 4,86%, SSI hồi lại 1,11%, VHM hồi 1,48%... Nếu dòng tiền bắt đáy chủ động hơn trong phiên chiều thì VN-Index có thể xuất hiện một nhịp phục hồi, tạo ấn tượng tốt hơn cho tâm lý chung.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ra cực mạnh với tổng quy mô xả gần 3.553 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 44% so với sáng hôm qua và lên mức cao nhất 4 phiên. Mức bán ròng đạt 1.376 tỷ đồng và tính chung cả HNX, UPCOM thì tới hơn 1.400 tỷ.

Các cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý là FPT -281,9 tỷ, POW -165,3 tỷ, STB -159,7 tỷ, BSR -131,8 tỷ, VHM -106,1 tỷ, SSI -104,5 tỷ, VIC -85,5 tỷ, PVD -68,6 tỷ, PLX -68 tỷ… Phía mua ròng có VCB +72,1 tỷ, CTG +69,7 tỷ, VCI +66,7 tỷ.

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

10:35, 04/03/2026

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

Rủi ro xung đột Trung Đông: Dòng tiền sẽ dịch chuyển từ cổ phiếu, Bitcoin sang trú ẩn vào vàng và USD?

07:42, 04/03/2026

Rủi ro xung đột Trung Đông: Dòng tiền sẽ dịch chuyển từ cổ phiếu, Bitcoin sang trú ẩn vào vàng và USD?

Cổ phiếu dầu khí “cháy” trở lại, tiền vẫn chặn đỡ ổn định vùng giá thấp

15:30, 03/03/2026

Cổ phiếu dầu khí “cháy” trở lại, tiền vẫn chặn đỡ ổn định vùng giá thấp

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu dầu khí nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

"Hầu hết các chủ tàu đều tránh đi qua eo biển Hormuz sau khi các công ty bảo hiểm ngừng dịch vụ bảo hiểm rủi ro chiến tranh"...

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

Liên minh châu Âu (EU) mới đây đưa 3 quy định chặt chẽ đối với các doanh nghiệp nhập khẩu vào thị trường này, nhằm mục đích thắt chặt các quy định về môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

Chứng khoán Mỹ giằng co dữ dội giữa xung đột ở Trung Đông, giá dầu thu hẹp mức tăng

Chứng khoán Mỹ giằng co dữ dội giữa xung đột ở Trung Đông, giá dầu thu hẹp mức tăng

Các chỉ số thoát khỏi mức đáy của phiên sau khi vào buổi chiều cùng ngày, ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết...

Tình hình lợi nhuận ở Berkshire Hathaway trước khi tỷ phú Buffett rời ghế CEO

Tình hình lợi nhuận ở Berkshire Hathaway trước khi tỷ phú Buffett rời ghế CEO

Lợi nhuận của Berkshire Hathaway giảm sút mạnh trước khi nhà đầu tư huyền thoại chuyển giao lại vai trò điều hành...

Rủi ro xung đột Trung Đông: Dòng tiền sẽ dịch chuyển từ cổ phiếu, Bitcoin sang trú ẩn vào vàng và USD?

Rủi ro xung đột Trung Đông: Dòng tiền sẽ dịch chuyển từ cổ phiếu, Bitcoin sang trú ẩn vào vàng và USD?

Trong bối cảnh rủi ro tăng cao do xung đột Trung Đông, nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển khỏi tài sản rủi ro cao như bitcoin/tiền kỹ thuật số sang các kênh trú ẩn an toàn truyền thống khác như vàng, USD.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Tài chính

2

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Thế giới

3

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Thế giới

4

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

Dân sinh

5

EU áp dụng quy định mới về nhập khẩu: Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy