Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần
Mai Nhi
04/03/2026, 11:24
Chỉ trong 2 phiên đầu tuần (3 – 4/3), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị giảm tổng cộng từ từ 6 triệu tới 7,7 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng phổ biến neo ở mức 184,2 triệu đồng/lượng…
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
miếng tại Công ty SJC giảm 5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 180,2 triệu – 183,2
triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng nửa tiếng, giá vàng miếng tại đơn vị
này tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty SJC niêm yết giá mua vàng
miếng ở mức 181,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,2 triệu
đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với
giá chốt phiên 3/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 4 triệu
đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 181,2 triệu – 184,2
triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh
Hải và Phú Quý. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng giảm 4 triệu
đồng/lượng.
Sau nhịp điều chỉnh điều giảm đầu tiên trong tuần vào ngày hôm qua (3/3), cập nhật bảng giá niêm yết tại các đơn vị, giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục sụt mạnh trong phiên sáng nay (4/3). Chỉ trong vòng 2 phiên liên tiếp (3-4/3), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giảm tổng cộng từ 6 triệu tới 7,7 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo
Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng miếng giảm 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán.
Tại TP.Hồ Chí Minh, tính đến 11 giờ, giá
mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm lần lượt 3 triệu và 3,3 triệu đồng/lượng. Mi
Hồng đặt giá bán vàng miếng ở mức 184,2 triệu đồng/lượng còn giá mua là 181,5
triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, giá mua,
bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 181 triệu – 184 triệu đồng/lượng. So với giá
chốt phiên 3/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 2,5 triệu
đồng/lượng.
DOJI là thương hiệu ghi nhận giá giao
dịch vàng miếng SJC ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Sau khi giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều
ngay khi mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức
180,2 triệu – 183,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong
suốt phiên sáng.
Cùng chung xu hướng đi xuống, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống
lớn cũng đồng loạt điều chỉnh
giảm từ 1 triệu - 5 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có 1 doanh nghiệp điều chỉnh tăng
trong phiên sáng nay.
Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn vàng miếng 800 nghìn đồng/lượng. Ngược lại, tại Công ty SJC và Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn so với vàng miếng. Trong khi đó, DOJI, PNJ và Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng.
Tại khu vực phía Nam, sau khi giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên
3/3, mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng,
đặt ở mức 175 triệu – 179 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp phía Bắc, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm
vẫn thấp hơn từ 5 – 6 triệu đồng/lượng
Trong khi đó, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng tại 179,9 triệu – 182,9 triệu
đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau
30 phút mở cửa, doanh nghiệp này tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở
mức 180,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 183,9 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công
ty SJC giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 3/3.
Tính đến 11 giờ, PNJ và Phú Quý cùng đặt
giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng
(mua - bán). So với giá chốt
phiên 3/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại cả hai đơn vị trên giảm từ 3,9 triệu đến 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 180,2 triệu –
183,2 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Sau gần 1 tiếng mở cửa, cả hai doanh nghiệp trên tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng
mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 182 triệu – 185 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều
duy trì ổn định mức giá trên trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 3/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại
cả hai đơn vị trên giảm 2,8 triệu
đồng/lượng.
Giá
giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm mạnh trong phiên sáng
nay là 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, DOJI vẫn duy trì giá vàng nhẫn ở mức 180,2 triệu – 183,2 triệu đồng/lượng (mua -
bán).
Trên thị trường
thế giới, sau khi giảm mạnh hơn 4% trong phiên 3/3, tính đến 11 giờ ngày 4/3, hợp
đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 1,5%, tiến lên mốc 5.167,7 USD/oz. Như vậy, giá
vàng trong nước đi ngược so với giá vàng thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 18,65 triệu đồng/lượng, thu hẹp hơn 3 triệu
đồng/lượng so với phiên 2/3. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương
hiệu, khoảng cách này dao động từ 13,45 – 18,65 triệu đồng/lượng.
