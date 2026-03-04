Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Mai Nhi

04/03/2026, 11:24

Chỉ trong 2 phiên đầu tuần (3 – 4/3), giá vàng miếng SJC tại các đơn vị giảm tổng cộng từ từ 6 triệu tới 7,7 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng phổ biến neo ở mức 184,2 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần
Giá vàng miếng SJC giảm mạnh tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 180,2 triệu – 183,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ trong vòng nửa tiếng, giá vàng miếng tại đơn vị này tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 181,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 3/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 4 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. Giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này cũng giảm 4 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp điều chỉnh điều giảm đầu tiên trong tuần vào ngày hôm qua (3/3), cập nhật bảng giá niêm yết tại các đơn vị, giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục sụt mạnh trong phiên sáng nay (4/3). Chỉ trong vòng 2 phiên liên tiếp (3-4/3), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giảm tổng cộng từ 6 triệu tới 7,7 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng miếng giảm 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, tính đến 11 giờ, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm lần lượt 3 triệu và 3,3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đặt giá bán vàng miếng ở mức 184,2 triệu đồng/lượng còn giá mua là 181,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 181 triệu – 184 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/3, giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

DOJI là thương hiệu ghi nhận giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Sau khi giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 180,2 triệu – 183,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 4/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 4/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi xuống, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1 triệu - 5 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có 1 doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay.

Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn vàng miếng 800 nghìn đồng/lượng. Ngược lại, tại Công ty SJC và Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn so với vàng miếng. Trong khi đó, DOJI, PNJ và Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng.

Tại khu vực phía Nam, sau khi giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 3/3, mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tăng trở lại 1 triệu đồng/lượng, đặt ở mức 175 triệu – 179 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp phía Bắc, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn thấp hơn từ 5 – 6 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng tại 179,9 triệu – 182,9 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 30 phút mở cửa, doanh nghiệp này tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi lượng, niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 180,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 183,9 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm tổng cộng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 3/3.

Tính đến 11 giờ, PNJ và Phú Quý cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 181,2 triệu – 184,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với giá chốt phiên 3/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại cả hai đơn vị trên giảm từ 3,9 triệu đến 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 4/3 so với 3/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 4/3 so với 3/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 180,2 triệu – 183,2 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau gần 1 tiếng mở cửa, cả hai doanh nghiệp trên tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 182 triệu – 185 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải đều duy trì ổn định mức giá trên trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 3/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại cả hai đơn vị trên giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm mạnh trong phiên sáng nay là 5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, DOJI vẫn duy trì giá vàng nhẫn ở mức 180,2 triệu – 183,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trên thị trường thế giới, sau khi giảm mạnh hơn 4% trong phiên 3/3, tính đến 11 giờ ngày 4/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 1,5%, tiến lên mốc 5.167,7 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước đi ngược so với giá vàng thế giới.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 18,65 triệu đồng/lượng, thu hẹp hơn 3 triệu đồng/lượng so với phiên 2/3. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 13,45 – 18,65 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC rời khỏi mốc đỉnh, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

10:51, 03/03/2026

Giá vàng SJC rời khỏi mốc đỉnh, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên

10:46, 02/03/2026

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau Tết

15:55, 28/02/2026

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau Tết

Từ khóa:

biến động giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Giá vàng “bốc hơi” hơn 200 USD/oz, SPDR Gold Trust xả hàng

Giá vàng “bốc hơi” hơn 200 USD/oz, SPDR Gold Trust xả hàng

Thị trường kim loại quý bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/3) do đồng USD mạnh lên trong bối cảnh giới đầu tư ồ ạt mua đồng bạc xanh như một “hầm trú ẩn” giữa chiến sự ở Iran...

Xung đột ở Trung Đông gây áp lực bán đồng yên Nhật và euro

Xung đột ở Trung Đông gây áp lực bán đồng yên Nhật và euro

“Châu Âu và Nhật Bản đang nổi bật trong số các nền kinh tế lớn, xét ở việc họ có nhu cầu nhập khẩu năng lượng lớn. Lịch sử cho thấy trong bối cảnh như thế này, những đồng tiền như yên Nhật và euro sẽ gặp khó khăn”...

Ngân hàng Nhà nước can thiệp nhanh khi lãi suất qua đêm tiệm cận 11%

Ngân hàng Nhà nước can thiệp nhanh khi lãi suất qua đêm tiệm cận 11%

Ngày 3/3, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND kỳ hạn qua đêm ở mức 10,93%/năm, chỉ giảm nhẹ so với mức 11,1%/năm của ngày 2/3. Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 34.771 tỷ đồng ra thị trường và kích hoạt nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ...

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình khuyến mại “Mở lì xì - Sẵn sàng khởi lộc”

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình khuyến mại “Mở lì xì - Sẵn sàng khởi lộc”

Khởi đầu năm mới bằng những điều may mắn và vững vàng, Bảo hiểm Bảo Việt chính thức triển khai chương trình khuyến mại “Mở lì xì - Sẵn sàng khởi lộc”, mang đến ưu đãi giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm cho 10 chương trình cùng 1.000 phần quà đầu xuân dành cho khách hàng trên toàn quốc như lời chúc an tâm, bảo vệ trọn vẹn cho một năm mới hanh thông, bền vững.

Hai tài sản thành

Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông

Trong lúc chiến sự diễn ra căng thẳng tại Iran, giới đầu tư toàn cầu đang có xu hướng tìm kiếm sự trú ẩn ở vàng và đồng USD, thay vì lựa chọn một “hầm trú ẩn” truyền thống khác là trái phiếu chính phủ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Chứng khoán

2

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Bất động sản

4

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Thế giới

5

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy