TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục 24 dự án bất động sản mà người nước ngoài được phép sở hữu, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở cửa thị trường bất động sản cho các nhà đầu tư quốc tế…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chấp thuận công bố danh mục 24 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Theo đó, UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục thực hiện cập nhật 24 dự án này vào danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên Cổng thông tin điện tử của UBND Thành phố theo quy định.

Sau khi Văn phòng UBND Thành phố đăng tải danh mục 24 dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai các thông tin của dự án này theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Trong số 24 dự án được phê duyệt, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm ưu thế với 19 dự án, trong khi 5 dự án còn lại thuộc về các công ty khác như C Holdings và Điền Phúc Thành. Điều này cho thấy sự tập trung của các dự án vào những khu vực phát triển mạnh mẽ, đồng thời phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường bất động sản Việt Nam.

Theo quy định, người nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một khu vực cấp phường, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

Việc mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng các dự án bất động sản. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt là trong việc đảm bảo an ninh và kiểm soát tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng việc mở cửa này không gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Quyết định của TP. Hồ Chí Minh trong việc công bố danh mục các dự án cho người nước ngoài sở hữu là một bước đi chiến lược, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa những cơ hội này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đảm bảo rằng việc mở cửa thị trường không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố.