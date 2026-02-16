Mâm cơm ngày Tết của người Thái ở xứ Thanh

Giữa núi rừng phía tây Thanh Hóa, mỗi dịp Tết đến, mâm cơm của đồng bào Thái không chỉ là sự kết hợp của sản vật rừng suối mà còn là nơi kết nối gia đình, gìn giữ nếp nhà và trao truyền bản sắc qua nhiều thế hệ.
HƯƠNG VỊ NÚI RỪNG TRONG TỪNG MÓN TẾT
Giữa đại ngàn xứ Thanh, trong những
nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, bếp lửa đỏ hồng luôn được xem là “trái tim”
của mỗi gia đình người Thái. Khi Tết về, gian nhà sàn trở nên ấm áp hơn bao giờ
hết. Con cháu quây quần bên cha mẹ, ông bà, cùng chuẩn bị mâm cơm đầu năm, đây mâm
cơm chất chứa cả hương vị núi rừng và tình thân sâu nặng.
Người Thái quen ăn cơm nếp. Nếp
nương được lựa kỹ, vo sạch, đồ trong chõ gỗ, hạt cơm chín dẻo, thơm ngậy. Bên cạnh
đĩa xôi trắng là cá suối nướng vàng ruộm, thịt gà đồi chắc thịt, măng rừng, rau
rừng chấm chẻo cay nồng. Tất cả bày trên mẹt tre giản dị nhưng đủ đầy, thể hiện
quan niệm sống hài hòa với thiên nhiên của đồng bào vùng cao.
Từ bao đời nay, nguồn thực phẩm của
người Thái chủ yếu đến từ rừng và sông suối. Cá, tôm, cua, ốc, măng, nấm, rau rừng…
là những sản vật quen thuộc. Dọc các con sông Luồng, sông Lò, sông Âm, tục bắt
cá tập thể vẫn được duy trì như một sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc. Người dân
cùng nhau chắn dòng, quây chài, thậm chí sử dụng các loại lá rừng khiến cá
“say” rồi bắt.
Sau mỗi lần đánh bắt, cá được
chia đều theo quy ước của bản mường. Sự phân chia công bằng ấy không chỉ bảo đảm
sinh kế mà còn củng cố tinh thần đoàn kết. Với săn bắt thú rừng cũng vậy, thịt
sau khi săn được mang về mổ bên khe nước, một phần nướng cúng thần linh, phần
còn lại chia cho các hộ. Tập tục ấy thể hiện rõ quan niệm tôn trọng tự nhiên và
đề cao tính cộng đồng.
Từ những nguyên liệu sẵn có, qua
bàn tay khéo léo của người phụ nữ, nhiều món ăn đặc sắc đã ra đời. Ẩm thực Thái
thiên về nướng, luộc, đồ – những cách chế biến giữ trọn vị nguyên sơ. Cá suối kẹp
tre nướng trên than hồng, thịt lợn bản quay, cơm lam ống nứa, nộm hoa chuối rừng…
đều mang hương vị đậm đà, mộc mạc.
Trong kho tàng ấy, các món canh
chiếm vị trí quan trọng. Canh pịa, canh cay, canh măng chua hay cá chua đều đậm
vị và cay nồng. Đặc biệt, canh uôi – món canh nấu tổng hợp từ cá, thịt, rau, bột
gạo và gia vị thường xuất hiện trong mâm cơm Tết. Canh uôi nấu với trứng kiến
đen béo bùi, tạo nên hương vị rất riêng của núi rừng, gợi cảm giác ấm áp trong
những ngày đầu xuân.
Gia vị cũng là yếu tố làm nên bản
sắc. Chẻo – món chấm truyền thống gần như không thể thiếu. Chẻo được làm từ cá
nướng giã nhỏ, trộn muối, ớt và “tời”, loại gia vị lên men từ đỗ và lá rừng,
treo gác bếp cho dậy mùi. Vị thơm nồng đặc trưng ấy khiến các món luộc, món nướng
trở nên đậm đà, khó quên.
Bên mâm cơm ngày Tết, ché rượu cần
luôn được đặt ở vị trí trang trọng. Rượu được ủ từ gạo nếp, nếp cẩm và men lá tự
chế, mang hương thơm dịu, vị cay nhẹ và ngọt hậu. Mỗi bản có bí quyết riêng
trong việc chọn lá men và cách ủ. Rượu cần không chỉ là thức uống mà còn là biểu
tượng của sự hiếu khách, là cầu nối để mọi người xích lại gần nhau trong tiếng
cười đầu năm.
GIỮ HỒN ẨM THỰC TRONG NHỊP SỐNG
HIỆN ĐẠI
Trải qua nhiều biến động và sự
phát triển của xã hội, đời sống đồng bào Thái ở Thanh Hóa đã có nhiều đổi thay.
Giao thông thuận lợi hơn, nguồn lương thực phong phú hơn, nhà sàn truyền thống
dần được thay thế một phần bằng nhà xây kiên cố. Thói quen ăn cơm nếp cũng có sự
chuyển dịch.
Tuy nhiên, điều đáng quý là các
món ăn truyền thống vẫn được gìn giữ khá trọn vẹn, đặc biệt trong dịp lễ, Tết. Ở
Xuân Thái, nơi được ví như “thiên đường ẩn giấu” của xứ Thanh, ẩm thực Thái trở
thành điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ
thưởng thức gà nướng, thịt trâu nướng, cá sông, măng rừng, cơm lam mà còn được
trải nghiệm câu cá, bắt gà, hái rau rừng, cùng ngồi bên bếp lửa và nâng chén rượu
cần.
Cũng tại bản Ngàm, xã Sơn Điện,
mâm cơm cúng tổ tiên ngày Tết luôn có cơm lam và cá nướng những món ăn giản dị
nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng. Cá suối giữ trọn vị ngọt tự nhiên, xôi nếp
nương dẻo thơm, gà thả đồi chắc thịt. Mỗi món ăn là một câu chuyện về đất và
người, về sự gắn bó bền chặt với thiên nhiên được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trong dòng chảy hiện đại, khi nhiều
giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, việc bảo tồn và phát huy ẩm thực
dân tộc Thái không chỉ là trách nhiệm của cộng đồng bản địa mà còn là hướng đi
bền vững trong phát triển văn hóa và du lịch.
