Thứ Năm, 28/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Các tỷ phú công nghệ Mỹ "đua nhau" xây dựng thành phố riêng

28/08/2025, 14:30

Elon Musk, Mark Cuban, Mark Zuckerberg cùng nhiều tỷ phú công nghệ khác đang rót hàng trăm triệu USD để xây dựng các thị trấn và khu phức hợp tư nhân…

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Không chỉ là nơi ở xa hoa, những khu vực này còn được vận hành như một chính quyền thu nhỏ, với quyền tự đặt luật, cấp phép xây dựng và thậm chí định hình cả giáo dục, theo Fast Company. 

ELON MUSK

Elon Musk, ông chủ của hãng xe điện hàng đầu thế giới Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX không chỉ sở hữu một mà tới hai thị trấn ở Texas.

Tháng 5 vừa qua, cư dân (hầu hết đều là nhân viên SpaceX) ở Boca Chica dọc (khu vực vùng bờ biển thuộc bang Texas), đã bỏ phiếu thành lập thị trấn Starbase. Khu vực rộng 388,5 ha này đã bầu ông Bobby Peden, Phó chủ tịch SpaceX, làm thị trưởng. 

Dĩ nhiên, điều này gây nhiều tranh cãi. Mạng lưới Công lý Môi trường Nam Texas phản đối kế hoạch này, tuyên bố: “Bãi biển Boca Chica là của người dân, không phải để Elon Musk kiểm soát. Nhiều thế hệ đã đến đây câu cá, tắm biển, giải trí, và bộ tộc Carrizo/Comecrudo có mối liên hệ tâm linh với nơi này. Họ cần được tiếp tục tiếp cận”. 

Trước đó, Elon Musk đã kiểm soát Snailbrook, một thị trấn chưa hợp nhất, cách Starbase khoảng 560 km. 

Ban đầu đây chỉ là đất nông nghiệp bỏ hoang. Từ năm 2021–2022, các công ty liên quan đến Elon Musk (chủ yếu là The Boring Company và SpaceX) bắt đầu mua đất trong khu vực này. Elon Musk sau đó xin phép quy hoạch thành khu dân cư cho nhân viên, gọi là Snailbrook (lấy cảm hứng từ logo con ốc sên của The Boring Company). Snailbrook có các tiện ích như nhà ở cho nhân viên, trường mẫu giáo và tiểu học tư thục (đã mở từ 2023), khu vui chơi, hồ nhân tạo, và nằm ngay cạnh nhà máy sản xuất thiết bị Starlink.

MARK CUBAN

Năm 2021, Mark Cuban, tỷ phú đa ngành, từng sáng lập công ty phát thanh trực tuyến Broadcast.com, sau đó bán cho Yahoo! vào năm 1999, đã mua lại thị trấn Mustang, Texas (dân số: 23 người). Thị trấn này rộng khoảng 31,16 ha, được thành lập năm 1973. 

Tuy nhiên, cá mập Shark Tank Mỹ cho biết hiện ông chưa có kế hoạch gì: “Tôi thường để đất chưa phát triển như vậy cho đến khi có ý tưởng”. 

CALIFORNIA FOREVER

Năm 2017, một nhóm nhà đầu tư do Michael Moritz dẫn đầu, trong đó có Marc Andreessen, Reid Hoffman, anh em Collison (Stripe), Laurene Powell Jobs…, đã chi 800 triệu USD mua 24.281 ha tại Solano (California), để lập dự án thành phố mang tên California Forever. Thế nhưng, kế hoạch này cũng không được lòng cư dân.

Gần đây, nhóm này chuyển hướng sang khu công viên sản xuất Solano Foundry rộng khoảng 8,5km2, để thực hiện giấc mơ về một cộng đồng với 150.000 ngôi nhà, tạo nửa triệu việc làm và 4 tỷ USD thuế mỗi năm.

LARRY ELLISON

Tỷ phú công nghệ người Mỹ, Larry Ellison, đồng sáng lập và từng là CEO của Oracle Corporation, gần như đã sở hữu toàn bộ một hòn đảo ở Hawaii. 

Năm 2012, ông mua 98% đảo Lanai với giá khoảng 300 triệu USD. Ông cũng sở hữu hai khách sạn Four Seasons trên đảo, hầu hết các bất động sản thương mại và là “chủ nhà” của đa số cư dân. Lanai đã trở thành nơi nghỉ dưỡng của giới siêu giàu, từng đón Elon Musk, Tom Cruise và cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

PETER THIEL

Peter Thiel, một tỷ phú công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm và doanh nhân người Mỹ gốc Đức, nổi tiếng với vai trò là đồng sáng lập PayPal và là nhà đầu tư đầu tiên của Facebook, không sở hữu một thành phố, mà ông tham gia nhóm đầu tư vào Praxis, một “thành phố khởi nghiệp”. 

Các nhà đầu tư khác gồm đồng sáng lập PayPal Ken Howery và Andreessen. Kế hoạch này giống California Forever, với mục tiêu xây dựng một thành phố theo tư tưởng Libertarian (Chủ nghĩa Tự do tối đa), ít chịu sự điều tiết của chính quyền, tập trung vào AI và các công nghệ mới nổi. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa có nhiều tiến triển.

MARK ZUCKERBERG

Mark Zuckerberg, cha đẻ của Facebook (nay là Meta), đang sở hữu khu phức hợp rộng tới 930 ha trên đảo Kauai, Hawaii. Ông đang đầu tư riêng 270 triệu USD vào khu đất phía bắc của hòn đảo này, Ko‘olau Ranch. Bất động sản này được cho là có hệ thống năng lượng và thực phẩm tự cung tự cấp.

Dù không phải một thành phố, khu phức hợp sẽ có hơn chục tòa nhà với khoảng 30 phòng ngủ và 30 phòng tắm. Hai biệt thự rộng 5.300 m2 với thang máy, văn phòng, phòng họp, bếp công nghiệp sẽ được kết nối bằng đường hầm dẫn đến hầm trú ẩn, nơi có không gian sinh hoạt, phòng kỹ thuật và cả lối thoát hiểm. 

BILL GATES

Năm 2017, tỷ phú Bill Gates từng công bố kế hoạch xây dựng Belmont, một “thành phố thông minh” rộng 606 km2 gần Phoenix, được thiết kế cho 180.000 dân, hứa hẹn có xe tự hành và mạng tốc độ cao. Tuy nhiên, nhiều năm qua không có cập nhật nào và dự án hiện coi như đã “chết yểu” giữa sa mạc Arizona.

Elon Musk dự báo doanh thu SpaceX sẽ cán mốc 15,5 tỷ USD

07:48, 05/06/2025

Elon Musk dự báo doanh thu SpaceX sẽ cán mốc 15,5 tỷ USD

Đầu tư của Meta vào công nghệ thực tế ảo trên đà chạm mốc 100 tỷ USD

09:10, 04/02/2025

Đầu tư của Meta vào công nghệ thực tế ảo trên đà chạm mốc 100 tỷ USD

Microsoft bước sang “tuổi 50”, đối mặt với muôn vàn thách thức để giữ vững vị thế dẫn đầu

07:33, 01/04/2025

Microsoft bước sang “tuổi 50”, đối mặt với muôn vàn thách thức để giữ vững vị thế dẫn đầu

Từ khóa:

Bill Gates California Forever Elon musk kinh tế số Larry Ellison Mark Cuban Mark Zuckerberg Peter Thiel thành phố thông minh

Đọc thêm

Chế độ, chính sách ưu đãi đặc biệt cho Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng khoa học công nghệ

Chế độ, chính sách ưu đãi đặc biệt cho Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng khoa học công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 231/2025/NĐ-CP quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8…

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Những mối lo xung quanh thương vụ Chính phủ Mỹ mua cổ phần Intel

Việc Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới với sự can thiệp của Washington vào khu vực kinh tế tư nhân...

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Sáng 28/8, IPTP Networks - tập đoàn viễn thông và hạ tầng toàn cầu chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng…

Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9

Apple sẽ ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9

Apple xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt iPhone thường niên vào ngày 9/9 tại tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California (Mỹ). Nhiều khả năng, hãng sẽ còn giới thiệu thế hệ Apple Watch mới và một số sản phẩm khác…

Ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng nguyên tử

Ưu tiên đầu tư phát triển năng lượng nguyên tử

Theo dự thảo Nghị định liên quan đến Luật Năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngân sách trung ương, địa phương cùng với quỹ và vốn hợp pháp của doanh nghiệp sẽ được huy động để ưu tiên đầu tư vào các dự án, chương trình năng lượng nguyên tử...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Sơ duyệt thành công Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Các khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng chuẩn bị sơ duyệt

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cân nhắc 2 phương án về thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Tiêu điểm

2

Khai mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

3

Đà Nẵng sắp có trung tâm dữ liệu AI quy mô 200 triệu USD

Kinh tế số

4

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Đầu tư

5

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: