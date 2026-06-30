Cách “thương hiệu quốc dân” xe đạp Thống Nhất phát triển sau 66 năm

66 năm sau ngày thành lập, Thống Nhất vẫn hiện diện trong đời sống người Việt bằng một diện mạo mới. Sự tồn tại ấy phản ánh câu chuyện của một thương hiệu biết gìn giữ giá trị truyền thống nhưng không ngừng đổi mới để thích ứng với nhu cầu của từng thời đại.

Xe đạp Thống Nhất – thương hiệu quốc dân từng gắn bó với bao thăng trầm lịch sử của đất nước. Được thành lập ngày 30/6/1960 trên cơ sở hợp nhất các cơ sở cơ khí tại Hà Nội, doanh nghiệp ra đời trong bối cảnh ngành công nghiệp Việt Nam bắt đầu được xây dựng. Trải qua hơn sáu thập kỷ, thương hiệu vẫn giữ được chỗ đứng trên thị trường nhờ một triết lý xuyên suốt: lấy niềm tin của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.

Xe đạp Thống Nhất nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2011. Ảnh: Xe đạp Thống Nhất.

"Từng là biểu tượng cho ý chí thống nhất, tài sản của cả một thế hệ, rồi lại có lúc phải chật vật tìm chỗ đứng khi làn sóng xe máy tràn ngập đường phố. Nhưng chính những thăng trầm đó đã định hình nên bản lĩnh của doanh nghiệp", đại diện lãnh đạo Thống Nhất chia sẻ.

THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

Điểm đặc biệt của Thống Nhất là mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đều gắn với một giai đoạn phát triển của đất nước. Trong giai đoạn năm 1960 – 1985, xe đạp Thống Nhất ra đời cùng ý nguyện ”Thống Nhất Đất nước”. Chiếc xe đã gồng gánh các gia đình sơ tán dưới bom đạn khi đến thời kỳ bao cấp lại trở thành tài sản giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần của nhiều gia đình Việt.

Ở giai đoạn này, chiến lược của doanh nghiệp chỉ có một mục tiêu duy nhất: Làm ra những chiếc xe bền bỉ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, tự hào đặt nền móng cho ngành công nghiệp còn non trẻ của Việt Nam khi đó.

Xe đạp Thống Nhất thời xưa được đăng ký biển số từng chiếc. Ảnh: Xe đạp Thống Nhất.

Sau công cuộc Đổi mới, nhu cầu đi lại, sản xuất, giao thương của người dân tăng mạnh. Doanh nghiệp tập trung mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao năng suất nhưng vẫn giữ chất lượng – yếu tố tạo nên uy tín của thương hiệu.

Khi tiến vào thế kỷ XXI (2001 – 2016), xe máy trở thành phương tiện di chuyển phổ biến, thị trường xe đạp bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Thay vì cạnh tranh trực diện, Thống Nhất chuyển hướng sang những phân khúc mới với phân khúc xe đạp trẻ em, xe học sinh – sinh viên, từng bước mở rộng danh mục sản phẩm.

Sau cổ phần hóa, Thống Nhất bước vào giai đoạn phát triển mới, nắm bắt tích cực xu thế của thời đại. Những chiếc xe đạp không còn là phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển mà trở thành công cụ rèn luyện sức khỏe, thể hiện lối sống xanh, lối sống bền vững của người tiêu dùng.

Sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng cũng mở ra cơ hội để Thống Nhất tái định vị thương hiệu, từ một "thương hiệu hoài niệm" trở thành thương hiệu đồng hành cùng phong cách sống hiện đại.

SÁU THẬP KỶ GIỮ VỮNG NIỀM TIN BẰNG NHỮNG GIÁ TRỊ KHÔNG ĐỔI

Theo lãnh đạo Thống Nhất, bí quyết giữ chân khách hàng hơn sáu thập kỷ được gói gọn trong hai giá trị: "Giá trị thật – Cảm xúc thật". Niềm tin ấy không đến từ những chiến dịch truyền thông ngắn hạn mà được xây dựng bằng chất lượng sản phẩm, sự cải tiến liên tục và khả năng lắng nghe nhu cầu của người tiêu dùng.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, doanh nghiệp kiên trì đầu tư vào ba trụ cột: Công nghệ – Thiết kế – Quản trị.

Hệ thống robot sản xuất tự động trong nhà máy xe đạp Thống Nhất. Ảnh: Xe đạp Thống Nhất.

Ở lĩnh vực sản xuất, Thống Nhất đầu tư hệ thống cắt laser, robot hàn tự động, dây chuyền sơn tĩnh điện không chì đạt tiêu chuẩn xuất khẩu châu Âu cùng nhiều thiết bị kiểm định chất lượng nhằm nâng cao độ chính xác và độ bền của sản phẩm.

Về thiết kế, doanh nghiệp mở rộng danh mục từ xe trẻ em, xe thành phố đến xe địa hình và xe đua. Thống Nhất cũng hợp tác với Shimano (Nhật Bản) để nâng cao chất lượng bộ truyền động, đồng thời ký kết bản quyền với Warner Bros. và DC Comics đưa các nhân vật nổi tiếng như Superman, Batman lên các dòng xe dành cho trẻ em.

Song song với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua các hệ thống ERP, CRM nhằm quản lý sản xuất, chuỗi cung ứng và phân phối theo thời gian thực, đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả vận hành.

Những khoản đầu tư này đã phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh. Doanh thu của Thống Nhất tăng từ 176,6 tỷ đồng năm 2023 lên 182,9 tỷ đồng năm 2024 và đạt gần 219,8 tỷ đồng năm 2025, tương ứng mức tăng khoảng 20% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh từ 2,63 tỷ đồng lên 34,45 tỷ đồng sau ba năm. Riêng quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 86,6 tỷ đồng, sản lượng hơn 50.700 xe và lợi nhuận trước thuế 4,72 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ chiến lược phát triển toàn diện, kết hợp giữa đầu tư công nghệ, đổi mới thiết kế, nâng cao năng lực quản trị và khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng.

“Thay vì bị đào thải, Thống Nhất tìm thấy cơ hội lớn để tái định vị, biến mình từ một "thương hiệu hoài niệm" thành một "thương hiệu đồng hành cùng phong cách sống đương đại", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN CỦA MỘT "THƯƠNG HIỆU QUỐC DÂN"

Không nhiều thương hiệu Việt có thể đồng hành cùng nhiều giai đoạn lịch sử như Thống Nhất. Chiếc xe từng là biểu tượng của khát vọng thống nhất đất nước, là tài sản quý giá trong thời bao cấp, là phương tiện mưu sinh thời kỳ Đổi mới và ngày nay đang trở thành biểu tượng của lối sống xanh.

Chính khả năng thích ứng với sự thay đổi của xã hội nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi đã giúp Thống Nhất duy trì sức sống qua nhiều thế hệ. Trong 5 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu không chỉ mở rộng thị phần trong nước mà còn từng bước đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế, tiếp tục viết nên câu chuyện của một thương hiệu đã đồng hành cùng người Việt suốt hơn sáu thập kỷ.