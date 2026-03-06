Ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Việt tăng 39%

Tài chính, bảo hiểm và khu vực sản xuất ở Việt Nam là những lĩnh vực đang có những bước tiên phong ứng dụng AI, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh...

Chia sẻ tại buổi họp thông tin toàn cảnh về mức độ ứng dụng của AI tạo sinh (Generative AI- GenAI) và những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp ở Việt Nam, công bố, cập nhật công nghệ và triển vọng năm 2026 diễn ra ngày 4/3, ông Eric Yeo, Tổng Giám Đốc AWS Việt Nam nhấn mạnh, xu hướng ứng dụng GenAI đang diễn ra mạnh mẽ và đang tác động đến mọi ngành nghề, mọi quy mô tổ chức.

AWS Việt Nam dẫn các con số thực tế từ những nghiên cứu của các tổ chức về đà phát triển của AI trên toàn cầu thời gian qua, cụ thể 78% tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đang sử dụng GenAI trong ít nhất một nghiệp vụ kinh doanh (theo McKinsey). Đây là tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chỉ trong vòng 12 tháng. Trong đó đáng chú ý, theo IDC, có 50% tổ chức doanh nghiệp này đã đưa GenAI vào vận hành thực tế, triển khai thành công từ các thử nghiệm GenAI (PoC) trong năm 2024.

Đặc biệt, theo nghiên cứu của Deloitte có 40% tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận đạt được mức tăng năng suất và hiệu quả theo kỳ vọng từ những tác vụ GenAI mà họ đang vận hành. Ông Eric Yeo cho rằng: “Đây là một bước tiến đáng kể không chỉ trên toàn cầu mà ở cả Việt Nam”.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám Đốc AWS Việt Nam: AI đã trở thành một động lực chính trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam.

Những con số trên cho thấy tốc độ thay đổi đang diễn ra rất nhanh và có những chuyển dịch lớn trong bức tranh ứng GenAI và Agentic AI cũng như hiệu quả mang lại ở các tổ chức, doanh nghiệp.

Gartner dự báo đến năm 2028, có khoảng 33% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp Agentic AI, tăng mạnh so với mốc chỉ 1% ở thời điểm năm 2024.

“Bước nhảy vọt này phản ánh tốc độ phát triển mạnh mẽ của GenAI và Agentic AI. Những lợi ích từ tiết kiệm thời gian, giảm khối lượng xử lý, đến nâng cao khả năng giải quyết vấn đề đang dần trở nên rõ ràng hơn”, ông Eric Yeo nhấn mạnh.

Ở Việt Nam, GenAI đang góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển, tăng tốc cho nền kinh tế số. Chia sẻ về thực tế hiện trạng này, theo các báo cáo, tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam đã tăng 39% YoY trong năm 2025. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của AI trong nâng cao hiệu quả vận hành, đổi mới sáng tạo và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đại diện AWS Việt Nam thông tin: khoảng 61% doanh nghiệp Việt Nam dùng AI đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu kỳ vọng cải thiện vận hành nhờ AI, và 58% dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí.

“Điều này cho thấy GenAI đã trở thành một động lực chính trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam”, Tổng Giám Đốc AWS Việt Nam nói.

Tài chính, bảo hiểm là một trong những lĩnh vực đi tiên phong ứng dụng AI nhanh nhất.

Trong bức tranh chung ứng dụng GenAI ở các ngành/lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam, ông Eric Yeo chia sẻ: tài chính, bảo hiểm là một trong những lĩnh vực đi tiên phong ứng dụng, phát triển nhanh nhất. Cùng với đó, các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực sản xuất; các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo nội dung, hình ảnh, nhà thiết kế game… cũng đang có mức độ ứng dụng AI khá mạnh.

Đưa ra một số điển hình ứng dụng GenAI tại Việt Nam, đại diện AWS cho biết SG Food với việc ứng dụng giải pháp dịch thuật GenAI để tăng tốc và tự động hóa quy trình dịch, giúp giảm 75% khối lượng dịch thủ công, giảm 45% chi phí phiên dịch.

Hoặc LPBank, với giải pháp trợ lý ảo chăm sóc khách hàng ứng dụng GenAI, đơn vị có thể phản hồi 24/7, giúp dịch vụ khách hàng cũng như hiệu suất ngân hàng tăng cao hơn, xử lý 80% yêu cầu của nhà đầu, khách hàng; giảm 70% thời gian chờ.

Ngoài ra, nhiều đơn vị đầu tư tại Việt Nam hiện đang sử dụng máy học để cung cấp những tư vấn đầu tư được cá nhân hóa cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Với trường hợp của Katalon (nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), cung cấp các công cụ kiểm thử phần mềm), thông qua việc ứng dụng các giải pháp Agentic AI đã giúp đẩy nhanh đáng kể quy trình kiểm thử, rút ngắn 60% thời gian kiểm thử và tiết kiệm 25 giờ cho mỗi sprint. Điều này giúp các nhà phát triển tung ra dịch vụ nhanh hơn.