Ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Việt tăng 39%

Tài chính, bảo hiểm và khu vực sản xuất ở Việt Nam là những lĩnh vực đang có những bước tiên phong ứng dụng AI, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh...
Chia sẻ tại buổi họp thông tin toàn cảnh về mức độ ứng dụng của AI tạo sinh (Generative AI- GenAI) và những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp ở Việt Nam, công bố, cập nhật công nghệ và triển vọng năm 2026 diễn ra ngày 4/3,
ông Eric Yeo, Tổng Giám Đốc AWS Việt Nam nhấn mạnh, xu hướng ứng dụng GenAI đang
diễn ra mạnh mẽ và đang tác động đến mọi ngành nghề, mọi quy mô tổ chức.
AWS Việt Nam dẫn các con số thực tế từ
những nghiên cứu của các tổ chức về đà phát triển của AI trên toàn cầu thời
gian qua, cụ thể 78% tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đang sử dụng GenAI
trong ít nhất một nghiệp vụ kinh doanh (theo McKinsey). Đây là tốc độ phát triển cực kỳ nhanh
chỉ trong vòng 12 tháng. Trong đó đáng chú ý, theo IDC, có 50% tổ chức doanh nghiệp này
đã đưa GenAI vào vận hành thực tế, triển khai thành công từ các thử nghiệm GenAI (PoC)
trong năm 2024.
Đặc biệt, theo nghiên cứu của Deloitte có 40% tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận đạt được mức tăng
năng suất và hiệu quả theo kỳ vọng từ những tác vụ GenAI mà họ đang vận hành. Ông Eric
Yeo cho rằng: “Đây là một bước tiến đáng kể không chỉ trên toàn cầu mà ở cả Việt
Nam”.
Những con số trên cho thấy tốc độ thay đổi đang diễn ra rất
nhanh và có những chuyển dịch lớn trong bức tranh ứng GenAI và Agentic AI cũng như hiệu quả
mang lại ở các tổ chức, doanh nghiệp.
Gartner dự báo đến năm 2028, có khoảng 33%
ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp Agentic AI, tăng mạnh so với mốc chỉ 1% ở thời điểm năm 2024.
“Bước nhảy vọt này phản ánh tốc độ phát triển mạnh mẽ của GenAI và Agentic AI. Những lợi ích từ tiết kiệm thời gian, giảm khối lượng xử lý, đến
nâng cao khả năng giải quyết vấn đề đang dần trở nên rõ ràng hơn”, ông Eric Yeo
nhấn mạnh.
Ở Việt Nam, GenAI đang góp phần quan trọng vào thúc đẩy
phát triển, tăng tốc cho nền kinh tế số. Chia sẻ về thực tế hiện trạng này,
theo các báo cáo, tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam đã
tăng 39% YoY trong năm 2025. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của AI trong nâng
cao hiệu quả vận hành, đổi mới sáng tạo và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Đại diện AWS Việt Nam thông tin: khoảng 61% doanh nghiệp
Việt Nam dùng AI đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu kỳ vọng cải thiện vận hành
nhờ AI, và 58% dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí.
“Điều này cho thấy GenAI đã trở thành một động lực chính trong
hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam”, Tổng Giám Đốc AWS Việt
Nam nói.
Trong bức tranh chung ứng dụng GenAI ở các ngành/lĩnh vực khác
nhau ở Việt Nam, ông Eric Yeo chia sẻ: tài chính, bảo hiểm là một trong những
lĩnh vực đi tiên phong ứng dụng, phát triển nhanh nhất. Cùng với đó, các tổ chức,
doanh nghiệp trong khu vực sản xuất; các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo nội
dung, hình ảnh, nhà thiết kế game… cũng đang có mức độ ứng dụng AI khá mạnh.
Đưa ra một số điển hình ứng dụng GenAI tại Việt Nam, đại diện AWS
cho biết SG Food với việc ứng dụng giải pháp dịch thuật GenAI để tăng tốc và tự động
hóa quy trình dịch, giúp giảm 75% khối lượng dịch thủ công, giảm 45% chi phí
phiên dịch.
Hoặc LPBank, với giải pháp trợ lý ảo chăm sóc khách hàng ứng
dụng GenAI, đơn vị có thể phản hồi 24/7, giúp dịch vụ khách hàng cũng như hiệu
suất ngân hàng tăng cao hơn, xử lý 80% yêu cầu của nhà đầu, khách hàng; giảm 70%
thời gian chờ.
Ngoài ra, nhiều đơn vị đầu tư tại Việt Nam hiện đang sử dụng máy
học để cung cấp những tư vấn đầu tư được cá nhân hóa cho khách hàng trong thời
gian nhanh nhất.
Với trường hợp của Katalon (nhà cung cấp phần mềm độc lập
(ISV), cung cấp các công cụ kiểm thử phần mềm), thông qua việc ứng dụng các giải
pháp Agentic AI đã giúp đẩy nhanh đáng kể quy trình kiểm thử, rút ngắn 60% thời
gian kiểm thử và tiết kiệm 25 giờ cho mỗi sprint. Điều này giúp các nhà phát
triển tung ra dịch vụ nhanh hơn.
Việt Nam là quốc gia tiêu biểu về ứng dụng AI vào nền kinh tế
08:49, 16/01/2026
Ứng dụng AI thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI
Làn sóng AI đang lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mang lại cải thiện về doanh thu và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai nhanh cũng đặt ra yêu cầu về chiến lược và cơ chế quản trị rõ ràng để đảm bảo AI tạo ra giá trị thực...
Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran
Nhiều dịch vụ dành cho doanh nghiệp và người dùng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị gián đoạn vào đầu tuần này, sau khi máy bay không người lái của Iran tấn công vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại đây...
Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI
Sự bùng nổ của AI đang định hình lại phương thức làm việc và tạo ra hàng chục triệu việc làm mới, song lực lượng lao động nữ lại đang đứng trước nguy cơ tụt hậu lớn do sự tự động hóa và thiếu vắng sự hiện diện ở các vị trí cốt lõi…
“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên
Doanh nghiệp này đánh giá so với Hàn Quốc, Việt Nam được đánh giá có lợi thế về chi phí sản xuất, bao gồm chi phí đầu tư, điện năng, nhân công và logistics...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: