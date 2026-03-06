Chủ Nhật, 08/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Ứng dụng AI trong các doanh nghiệp Việt tăng 39%

Hoàng Anh

06/03/2026, 10:40

Tài chính, bảo hiểm và khu vực sản xuất ở Việt Nam là những lĩnh vực đang có những bước tiên phong ứng dụng AI, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh...

Tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2025. Ảnh minh họa
Tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2025. Ảnh minh họa

Chia sẻ tại buổi họp thông tin toàn cảnh về mức độ ứng dụng của AI tạo sinh (Generative AI- GenAI) và những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp ở Việt Nam, công bố, cập nhật công nghệ và triển vọng năm 2026 diễn ra ngày 4/3, ông Eric Yeo, Tổng Giám Đốc AWS Việt Nam nhấn mạnh, xu hướng ứng dụng GenAI đang diễn ra mạnh mẽ và đang tác động đến mọi ngành nghề, mọi quy mô tổ chức.

AWS Việt Nam dẫn các con số thực tế từ những nghiên cứu của các tổ chức về đà phát triển của AI trên toàn cầu thời gian qua, cụ thể 78% tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới đang sử dụng GenAI trong ít nhất một nghiệp vụ kinh doanh (theo McKinsey). Đây là tốc độ phát triển cực kỳ nhanh chỉ trong vòng 12 tháng. Trong đó đáng chú ý, theo IDC, có 50% tổ chức doanh nghiệp này đã đưa GenAI vào vận hành thực tế, triển khai thành công từ các thử nghiệm GenAI (PoC) trong năm 2024.

Đặc biệt, theo nghiên cứu của Deloitte có 40% tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận đạt được mức tăng năng suất và hiệu quả theo kỳ vọng từ những tác vụ GenAI mà họ đang vận hành. Ông Eric Yeo cho rằng: “Đây là một bước tiến đáng kể không chỉ trên toàn cầu mà ở cả Việt Nam”.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám Đốc AWS Việt Nam: AI đã trở thành một động lực chính trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam.
Ông Eric Yeo, Tổng Giám Đốc AWS Việt Nam: AI đã trở thành một động lực chính trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam.

Những con số trên cho thấy tốc độ thay đổi đang diễn ra rất nhanh và có những chuyển dịch lớn trong bức tranh ứng GenAI và Agentic AI cũng như hiệu quả mang lại ở các tổ chức, doanh nghiệp.

Gartner dự báo đến năm 2028, có khoảng 33% ứng dụng doanh nghiệp sẽ tích hợp Agentic AI, tăng mạnh so với mốc chỉ 1% ở thời điểm năm 2024.

“Bước nhảy vọt này phản ánh tốc độ phát triển mạnh mẽ của GenAI và Agentic AI. Những lợi ích từ tiết kiệm thời gian, giảm khối lượng xử lý, đến nâng cao khả năng giải quyết vấn đề đang dần trở nên rõ ràng hơn”, ông Eric Yeo nhấn mạnh.

Ở Việt Nam, GenAI đang góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển, tăng tốc cho nền kinh tế số. Chia sẻ về thực tế hiện trạng này, theo các báo cáo, tốc độ tăng trưởng ứng dụng AI trong doanh nghiệp Việt Nam đã tăng 39% YoY trong năm 2025. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của AI trong nâng cao hiệu quả vận hành, đổi mới sáng tạo và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đại diện AWS Việt Nam thông tin: khoảng 61% doanh nghiệp Việt Nam dùng AI đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu kỳ vọng cải thiện vận hành nhờ AI, và 58% dự kiến sẽ tiết kiệm chi phí.

“Điều này cho thấy GenAI đã trở thành một động lực chính trong hoạt động kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam”, Tổng Giám Đốc AWS Việt Nam nói.

Tài chính, bảo hiểm là một trong những lĩnh vực đi tiên phong ứng dụng AI nhanh nhất.
Tài chính, bảo hiểm là một trong những lĩnh vực đi tiên phong ứng dụng AI nhanh nhất.

Trong bức tranh chung ứng dụng GenAI ở các ngành/lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam, ông Eric Yeo chia sẻ: tài chính, bảo hiểm là một trong những lĩnh vực đi tiên phong ứng dụng, phát triển nhanh nhất. Cùng với đó, các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực sản xuất; các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo nội dung, hình ảnh, nhà thiết kế game… cũng đang có mức độ ứng dụng AI khá mạnh.

Đưa ra một số điển hình ứng dụng GenAI tại Việt Nam, đại diện AWS cho biết SG Food với việc ứng dụng giải pháp dịch thuật GenAI để tăng tốc và tự động hóa quy trình dịch, giúp giảm 75% khối lượng dịch thủ công, giảm 45% chi phí phiên dịch.

Hoặc LPBank, với giải pháp trợ lý ảo chăm sóc khách hàng ứng dụng GenAI, đơn vị có thể phản hồi 24/7, giúp dịch vụ khách hàng cũng như hiệu suất ngân hàng tăng cao hơn, xử lý 80% yêu cầu của nhà đầu, khách hàng; giảm 70% thời gian chờ.

Ngoài ra, nhiều đơn vị đầu tư tại Việt Nam hiện đang sử dụng máy học để cung cấp những tư vấn đầu tư được cá nhân hóa cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Với trường hợp của Katalon (nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), cung cấp các công cụ kiểm thử phần mềm), thông qua việc ứng dụng các giải pháp Agentic AI đã giúp đẩy nhanh đáng kể quy trình kiểm thử, rút ngắn 60% thời gian kiểm thử và tiết kiệm 25 giờ cho mỗi sprint. Điều này giúp các nhà phát triển tung ra dịch vụ nhanh hơn.

Việt Nam là quốc gia tiêu biểu về ứng dụng AI vào nền kinh tế

08:49, 16/01/2026

Việt Nam là quốc gia tiêu biểu về ứng dụng AI vào nền kinh tế

Ứng dụng AI thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

10:06, 06/12/2025

Ứng dụng AI thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

08:04, 19/09/2025

Gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam đã ứng dụng AI

Từ khóa:

AI AWS Việt Nam bảo hiểm dự báo AI 2026 Gen AI kinh tế số tài chính

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Doanh nghiệp trước bài toán “nợ công nghệ” khi ứng dụng AI

Làn sóng AI đang lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, mang lại cải thiện về doanh thu và hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai nhanh cũng đặt ra yêu cầu về chiến lược và cơ chế quản trị rõ ràng để đảm bảo AI tạo ra giá trị thực...

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu quân sự mới của Iran

Nhiều dịch vụ dành cho doanh nghiệp và người dùng tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bị gián đoạn vào đầu tuần này, sau khi máy bay không người lái của Iran tấn công vào các trung tâm dữ liệu của Amazon Web Services (AWS) tại đây...

Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI

Phụ nữ có nguy cơ bị “bỏ lại phía sau” trong kỷ nguyên AI

Sự bùng nổ của AI đang định hình lại phương thức làm việc và tạo ra hàng chục triệu việc làm mới, song lực lượng lao động nữ lại đang đứng trước nguy cơ tụt hậu lớn do sự tự động hóa và thiếu vắng sự hiện diện ở các vị trí cốt lõi…

“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên

“Ông lớn” pin Hàn Quốc rót 250 triệu USD, chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tiên

Doanh nghiệp này đánh giá so với Hàn Quốc, Việt Nam được đánh giá có lợi thế về chi phí sản xuất, bao gồm chi phí đầu tư, điện năng, nhân công và logistics...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

eMagazine

Trao quyền thực chất cho phụ nữ: Động lực mới nâng tầm quản trị khu vực công tại Việt Nam

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

eMagazine

Logistics Việt Nam chuyển mình trở thành hub khu vực

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

eMagazine

Thúc đẩy phụ nữ phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI

eMagazine

2

Thêm khu công nghiệp hơn 225 ha sắp hình thành ở Huế

Dự án

3

Phụ nữ góp phần thúc đẩy hệ sinh thái Blockchain phát triển bền vững

Doanh nghiệp

4

Ba kịch bản cho thị trường năng lượng

Thế giới

5

Giải pháp ổn định thị trường xăng dầu Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy