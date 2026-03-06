Hai tháng đầu 2026: Hơn 35.000 doanh nghiệp thành lập mới

Hai tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số doanh nghiệp gia nhập thị trường. Tuy nhiên, quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp mới tiếp tục thu hẹp, trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn duy trì ở mức cao...

Theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng Hai và hai tháng đầu năm 2026 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, trong tháng 2/2026 cả nước có khoảng 11,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 132,8 nghìn tỷ đồng và gần 59,4 nghìn lao động đăng ký.

So với tháng Một, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 53,2%, vốn đăng ký giảm 26,6% và số lao động đăng ký giảm 45,1%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng 11,6%, số lao động đăng ký tăng 0,4%, trong khi vốn đăng ký giảm 2,6%.

Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Hai đạt khoảng 11,7 tỷ đồng, tăng 56,9% so với tháng trước, nhưng giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trong tháng Hai cả nước có gần 6,2 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 74,9% so với tháng trước và giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong tháng này, có 4.257 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 92,2% so với tháng trước nhưng tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, có 3.492 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 52,2% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong khi 3.290 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,6% so với tháng trước nhưng tăng 89,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung hai tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký gần 313,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 167,5 nghìn người. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp tăng 70,7%, vốn đăng ký tăng 36,1% và số lao động tăng 19,1%.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính

Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp lại có xu hướng giảm. Bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm có vốn đăng ký khoảng 8,8 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu tính cả phần vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm 2026 đạt gần 851,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 538,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%.

Bên cạnh đó, trong hai tháng đầu năm có 29 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong hai tháng đạt gần 64,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi tháng có khoảng 32,2 nghìn doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Theo thống kê, hai tháng đầu năm 2026 có khoảng 77 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, gần 58,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 2,8%; hơn 10,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 66,3%; và gần 7,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 110,2% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi tháng có khoảng 38,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Xét theo lĩnh vực hoạt động, trong hai tháng đầu năm 2026, nhóm doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có hơn 16 nghìn doanh nghiệp mới với tốc độ tăng 124% so với cùng kỳ năm trước;

Nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có hơn 4,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới; nhóm ngành xây dựng có 2.930 doanh nghiệp mới; vận tải, kho bãi với 2.094 doanh nghiệp mới; dịch vụ lưu trú và ăn uống với 1.591 doanh nghiệp; và kinh doanh bất động sản với 959 doanh nghiệp.