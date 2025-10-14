Cần Thơ gỡ vướng mắc, thúc tiến độ các dự án trọng điểm

Lãnh đạo TP. Cần Thơ đã nhấn mạnh: Các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, do đó, các đơn vị cần chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn kịp thời, phấn đấu hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng theo kế hoạch đề ra, góp phần tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới...

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức các hội nghị quan trọng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo 66 (được thành lập theo Quyết định số 66-QĐ/TU ngày 10/7/2025 của Thành ủy Cần Thơ, thực hiện nhiệm vụ cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045), các thành viên đã nghe báo cáo tình hình thực hiện 28 dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đây là các dự án do Ban chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc.

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các tổ công tác, thực hiện thống nhất trong xử lý khó khăn các dự án, đồng thời, đẩy mạnh truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các chủ trương, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Lãnh đạo Thành uỷ cũng đề nghị thời gian tới cần tập trung cao cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; phát huy tối đa hiệu quả sử dụng quỹ đất, khẩn trương hoàn thiện chính sách đặc thù và cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư.

Trước đó (ngày 6/10/2025), lãnh đạo TP. Cần Thơ đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (Tổ công tác số 1) để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm giao thông, hạ tầng khu công nghiệp.

Tổ công tác số 1 được giao theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo triển khai 4 dự án trọng điểm gồm: Dự án đầu tư Bến cảng Trần Đề; Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 (thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng cũ); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Ngãi; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thanh.

Thông tin tại cuộc họp cho biết đối với Dự án đầu tư Bến cảng Trần Đề, Sở Tài chính TP. Cần Thơ đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch thành phố, trong đó cập nhật dự án này vào Quy hoạch phát triển TP. Cần Thơ, đồng thời đã tổng hợp dự án vào Danh mục mời gọi đầu tư của thành phố; Sở Tài chính đang phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ đầu tư, khai thác đặc thù, chuẩn bị đầy đủ điều kiện kêu gọi, thu hút nhà đầu tư triển khai dự án; UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, công năng, phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư Bến cảng Trần Đề thuộc dự án Cảng biển Sóc Trăng, trong đó đề xuất Trung ương bố trí 19.403 tỷ đồng để đầu tư các hạng mục hạ tầng hàng hải công cộng như luồng tàu, đê chắn sóng, cầu vượt biển,…

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60, theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã có ý kiến đối với hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án, thống nhất với hướng tuyến và các công trình trên tuyến đoạn Quốc lộ 60 qua địa bàn TP. Cần Thơ. Theo quy định, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của đoạn tuyến kết nối tiếp tục sẽ được tách thành tiểu dự án riêng giao UBND TP. Cần Thơ tổ chức thực hiện. Tiểu dự án này đã được Bộ Xây dựng phân bổ khoảng 100 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2025; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ, đơn vị dự kiến được giao nhiệm vụ thực hiện Tiểu dự án đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi có dự án đi qua để khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đại Ngãi, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đã tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các sở, ngành đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Khu công nghiệp Đại Ngãi.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thanh, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cũng đã gửi công văn đến các sở, ngành để lấy ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ Đồng Văn Thanh đã yêu cầu Sở Tài chính TP. Cần Thơ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong triển khai thực hiện Dự án đầu tư Bến cảng Trần Đề. Các sở, ngành liên quan tập trung đôn đốc, kiểm tra tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để sớm hoàn thành, thông xe cầu Đại Ngãi 2; Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ thực hiện hai dự án hạ tầng khu công nghiệp Đại Ngãi và Mỹ Thanh.