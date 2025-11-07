Cần Thơ: Kiến nghị Chính phủ cho phép đấu giá công khai các trụ sở, đất công dôi dư để bổ sung nguồn vốn

UBND TP. Cần Thơ kiến nghị Chính phủ cho phép đấu giá công khai các trụ sở, đất dôi dư sau sáp nhập để bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng; cũng như chuyển đổi một số trụ sở lớn thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng, trung tâm dữ liệu hành chính công, hỗ trợ chuyển đổi số…

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên mới đây đã cho biết, Thành phố đang xem xét chuyển đổi công năng một số trụ sở công có vị trí thuận lợi; đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Để tránh lãng phí nguồn lực, UBND TP. Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến các trụ sở dôi dư, đất công ở những vị trí thuận lợi chưa sử dụng, sử dụng chưa hết công năng. Thống kê, hiện nay toàn thành phố có 225 trụ sở công chưa sử dụng hiệu quả, đang được đề xuất khai thác một số trụ sở có quy mô lớn làm nơi phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập…

Trong đó, trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang cũ (hai tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang nhập vào Cần Thơ lập TP. Cần Thơ mới) được thống nhất đề xuất chuyển đổi thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Vùng đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp cho hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu và liên kết đào tạo với các trường đại học. Trụ sở này được xây dựng trên khu đất rộng 3,3 ha tại phường 4, thành phố Vị Thanh, cạnh sông Xà No, khởi công tháng 9/2008 với tổng vốn gần 300 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013.

Trong khi đó, trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang cũ được đề xuất chuyển đổi thành cơ sở đào tạo hay phân hiệu đại học. Cần Thơ cũng dự kiến mở rộng quốc lộ 61C nhằm tăng kết nối với các cơ sở này. Các trụ sở lớn của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng cũ cũng đang xây dựng các định hướng để phát huy hiệu quả khối tài sản công này. “Việc chuyển đổi và khai thác hiệu quả tài sản công là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thành phố sẽ đặc biệt quan tâm, bảo đảm không để lãng phí quỹ đất và cơ sở vật chất hiện có”, người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ khẳng định.

Theo một báo cáo mới đây của Thành ủy Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 4.174 trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp. Sau sắp xếp, 3.026 cơ sở tiếp tục sử dụng, 923 cơ sở dự kiến điều hòa nội bộ, còn lại 225 cơ sở dôi dư (78 cấp thành phố, 147 cấp xã). Hiện nay, 100% xã, phường đã bố trí trụ sở ổn định, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, địa bàn TP. Cần Thơ cũ có 116 cơ sở, tỉnh Sóc Trăng cũ có 50 cơ sở và tỉnh Hậu Giang cũ có 112 cơ sở dôi dư. Phần lớn các trụ sở này là cơ quan, trường học, đơn vị sự nghiệp không còn phù hợp với nhu cầu hoạt động hiện tại sau sáp nhập. Đối với các trụ sở hành chính cấp xã, phường, Thành phố cơ bản đã bố trí, sử dụng hiệu quả theo nguyên tắc: 3 xã nhập lại thì 1 trụ sở dành cho khối Đảng, 1 trụ sở dành cho UBND, phần còn lại ưu tiên cho lực lượng công an và quân sự.

Sở Tài chính TP. Cần Thơ cho biết, Thành phố đã phê duyệt xử lý 347 trụ sở công, với 129 trụ sở cấp thành phố và 218 trụ sở cấp xã; nhưng đến nay, mới có 42 trụ sở được tạm bàn giao cho lực lượng công an và quân sự cấp xã, phường quản lý, phần lớn còn lại vẫn chưa có phương án sử dụng cụ thể.

Theo ông Tuyên, hiện một số trụ sở có thể tận dụng làm nhà lưu trú công vụ, trung tâm hành chính phụ trợ hay cho thuê. Nhưng để có thể triển khai, cần cơ chế rõ ràng về thẩm quyền và hình thức khai thác. Vì vậy, UBND TP. Cần Thơ giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiến hành rà soát, tham mưu phương án xử lý tài sản công dôi dư; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm kê, hạch toán đầy đủ xe công, trụ sở công, cơ sở vật chất hiện có và không để thất thoát trong quá trình sắp xếp.

Trên cơ sở số liệu sau khi rà soát, Sở Tài chính TP. Cần Thơ tiếp tục xây dựng phương án sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung trụ sở cho các đơn vị cấp thành phố. Riêng đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi đã bố trí, sắp xếp sẽ được thực hiện theo các hình thức xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công; ưu tiên chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục sử dụng cho các mục đích công cộng khác.

Cùng với kiến nghị cho phép địa phương đấu giá công khai các tài sản công dôi dư và chuyển đổi công năng một số trụ sở lớn (trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh…), UBND TP. Cần Thơ cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về xác định giá trị tài sản, thẩm quyền phê duyệt và quy trình chuyển giao và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, kết nối trực tuyến từ trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm công khai, minh bạch.