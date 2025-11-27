Sống xanh giữa lòng đô thị sân bay ở Cần Thơ

SỨC HẤP DẪN CỦA “THÀNH PHỐ XANH”

Là một trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương, Thành phố Cần Thơ đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quốc gia và trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, định hướng phát triển đô thị thông minh, xanh, bền vững và giàu bản sắc, Cần Thơ ngày càng khẳng định vị thế là “thành phố đáng sống” của miền Tây Nam Bộ.

KITA Airport City rất chú trọng mảng xanh, tôn tạo môi trường trong lành cho cư dân.

Sức hút ấy được phản ánh rõ qua kết quả khảo sát của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố năm 2024, khi Cần Thơ xếp thứ 4 trong số các địa phương được người dân lựa chọn muốn đến sinh sống nhất, chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Đáng chú ý, khảo sát cho thấy ngày càng nhiều người chọn Tây Đô làm nơi sinh sống bởi nơi đây sở hữu môi trường tự nhiên với sông nước và cây xanh. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn từ chất sống xanh mà thành phố đang kiến tạo. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, không gian sống trong lành, nhiều cây xanh và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường có thể cải thiện sức khỏe, gia tăng tuổi thọ và chỉ số hạnh phúc cho cộng đồng cư dân. Vì thế, chất lượng sống, sức khỏe thể chất và tinh thần dần trở thành thước đo giá trị thật sự của một ngôi nhà.

Trong bức tranh đó, tại vùng lõi “Thành phố Xanh Quốc gia” 2024, cách sân bay quốc tế Cần Thơ chỉ 3 km, khu đô thị KITA Airport City do KITA Group đầu tư đang thu hút sự quan tâm nhờ quy hoạch đồng bộ, mật độ xây dựng thấp, ưu tiên mảng xanh và thiết kế hài hòa với thiên nhiên. Dù đang trong quá trình xây dựng, dự án căn hộ cao cấp Stella Icon tại trung tâm khu đô thị đã sớm trở thành “ngôi sao” của thị trường khi theo đuổi triết lý phát triển xanh, hài hòa giữa thiên nhiên, con người và kiến trúc hiện đại.

STELLA ICON: NƠI HÒA ĐIỆU NHỊP SỐNG CHUẨN XANH

Với mật độ xây dựng chỉ 37,25%, Stella Icon dành phần lớn diện tích cho cây xanh và tiện ích chung, mang đến không gian sống trong lành giữa trung tâm đô thị. Mỗi căn hộ Stella Icon được thiết kế thông minh, tận dụng ánh sáng và gió trời tự nhiên, tối ưu diện tích sử dụng.

Toàn bộ 294 căn hộ đều có logia, trong đó hơn 55% có thêm ban công liên thông rộng thoáng - một chi tiết “hiếm có khó tìm” ở các dự án cao tầng hiện nay. Một số căn hộ sở hữu ban công dài tới 16 mét tạo nên “khu vườn trên cao” để gia chủ trồng hoa, nuôi thú cưng hay đơn giản là nhâm nhi tách trà, thong thả ngắm sông Hậu, Cồn Sơn hay máy bay cất cánh, hạ cánh qua những tia nắng đầu ngày.

Stella Icon là dự án hiếm hoi ngoài logia còn có thêm ban công rộng thoáng.

Từ căn hộ studio nhỏ gọn đến các căn 1-2-3 phòng ngủ hay penthouse sang trọng, Stella Icon đều hướng tới trải nghiệm sống tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên. Mỗi đường nét kiến trúc đều phản chiếu tinh thần hiện đại, hòa cùng bản sắc sông nước miền Tây và mảng xanh đa tầng để kiến tạo nên chuẩn sống toàn cầu, tinh tế và đầy cảm hứng.

Ngay bên cạnh Stella Icon là hệ sinh thái xanh đồng bộ của toàn khu đô thị KITA Airport City với công viên vườn Zen phong cách Nhật Bản, quảng trường Bình Thủy, hệ thống 10.000 cây xanh tỏa bóng mát, hồ điều hòa chất lượng không khí xen giữa các tuyến phố thương mại hiện đại... Đây không chỉ là không gian thư giãn mà còn là nơi kết nối cộng đồng: cư dân dạo bộ, tập thể thao, giao lưu, trò chuyện, hít thở và tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc. Giữa những mảng xanh đan cài, con người gắn kết với nhau và với thiên nhiên, nuôi dưỡng nhịp sống an lành và tích cực trong lòng đô thị.

Đặc biệt, trong đợt mở bán cuối năm 2025, chủ đầu tư dành nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng đặt chỗ sớm: chỉ từ 239 triệu đồng (tương đương 15% giá trị căn hộ) để ký hợp đồng mua bán; hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà, cùng tổng mức chiết khấu lên đến 12%. Các khoản thanh toán tiếp theo được chia nhỏ, chỉ từ 7,9 triệu đồng/tháng, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ.

Với số lượng giới hạn chỉ 294 căn hộ, Stella Icon là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm phong cách sống xanh, hiện đại và tinh tế - nơi mỗi sớm mai cư dân có thể đón ánh nắng đầu tiên qua khung cửa, lắng nghe hơi thở của thành phố và cảm nhận sự bình yên trong chính căn nhà của mình.

Giữa nhịp đô thị hóa ngày càng sôi động, không gian xanh trở thành “tài sản quý hiếm”. Stella Icon tại trung tâm thành phố Cần Thơ năng động là lời đáp cho mong muốn sống tiện nghi mà vẫn gần gũi thiên nhiên, định hình chuẩn sống khác biệt cho các chủ sở hữu.