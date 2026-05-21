Cảnh báo lừa đảo mùa du lịch: Từ đặt phòng đến vé máy bay “giá rẻ”
Tường Bách
21/05/2026, 09:05
Bước vào mùa hè, nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và đi lại bằng đường hàng không của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi…
Ngày 20/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra cảnh
báo về tình trạng giả mạo nhân viên bán vé máy bay, đại lý du lịch để lừa đảo thông qua hình thức đặt vé máy bay giá rẻ. Theo đó,
các đối tượng thường lập fanpage, website giả mạo các hãng hàng không, công ty
du lịch uy tín hoặc đăng tải quảng cáo bán vé máy bay giá rẻ trên Facebook,
Zalo, TikTok nhằm thu hút người có nhu cầu mua vé.
Mới đây nhất, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận
trình báo của anh T.X.T., sinh năm 1984, trú tại phường Tuần Châu, tỉnh Quảng
Ninh về việc bị chiếm đoạt tài sản khi đặt vé máy bay qua mạng xã hội. Theo trình báo, do
có nhu cầu đặt vé máy bay đi TP.HCM, anh T. đã tìm kiếm thông tin trên Facebook
và thấy trang “Air Go Việt Nam” quảng cáo chuyên bán vé máy bay nội địa và quốc
tế với giá rẻ.
Sau khi liên hệ, anh T. được thông báo giá vé khứ hồi chặng
Hà Nội - TP.HCM chỉ 1.720.000 đồng nên đã đồng ý đặt mua và chuyển tiền theo
yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng thông báo anh T. chuyển
khoản “sai cú pháp”, yêu cầu chuyển lại để xác thực giao dịch và cam kết sẽ
hoàn trả toàn bộ số tiền sau đó.
Tin tưởng, anh T. tiếp tục thực hiện nhiều giao dịch theo hướng
dẫn nhưng các đối tượng vẫn liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do giao dịch
chưa đúng quy định. Chỉ đến khi nghi ngờ bị lừa đảo, anh T. mới đến cơ quan
công an trình báo.
Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người
dân cần nâng cao cảnh giác khi đặt vé máy bay trực tuyến. Chỉ nên mua vé qua
website chính thức của các hãng hàng không hoặc đại lý uy tín được cấp phép hoạt
động. Tuyệt đối không chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu của người lạ,
không truy cập đường link không rõ nguồn gốc và không cung cấp mã OTP, mật khẩu
ngân hàng cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.
Tương tự, bước vào cao điểm du lịch hè 2026, lượng du khách
đến Lâm Đồng tăng mạnh kéo theo nhu cầu đặt phòng khách sạn, homestay, resort
trực tuyến bùng nổ. Lợi dụng tâm lý săn ưu đãi và sự chủ quan của người dân, hàng loạt fanpage giả mạo các khu
nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Lạt và khu du lịch biển Mũi Né đã xuất hiện.
Tại Đà Lạt, nhiều cơ sở lưu trú quanh Hồ Xuân Hương, khu vực
Hồ Tuyền Lâm, các homestay săn mây ở Trại Mát hay villa nghỉ dưỡng gần Đồi chè
Cầu Đất thường bị lợi dụng hình ảnh để đăng tải các chương trình “flash sale”,
“combo nghỉ dưỡng siêu rẻ”. Sau khi khách chuyển khoản tiền cọc, đối tượng tiếp
tục viện lý do “sai mã đặt phòng”, “lỗi hệ thống xác nhận” để yêu cầu thao tác
thêm nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Một du khách tại TP.HCM tuần trước cho biết đã mất gần 6 triệu
đồng khi đặt villa nghỉ dưỡng gần Hồ Tuyền Lâm qua Facebook. Sau khi chuyển cọc
giữ phòng, người này nhận được cuộc gọi hướng dẫn “xác minh hoàn tiền” và bị dẫn
dụ truy cập đường link giả mạo ngân hàng. Đại diện Mũi Né Bay Resort cho hay những
ngày qua nơi này đã tiếp nhận nhiều thông tin tương tự từ khách hàng về những
ưu đãi hấp dẫn, nhưng thực tế đó là những thông tin không có thật.
Đáng chú ý, một số đối tượng còn tạo website có giao diện gần
giống các ứng dụng du lịch nổi tiếng hoặc giả mạo thông tin thanh toán trên nền
tảng trung gian. Nhiều du khách dù đã đặt qua ứng dụng vẫn bị dẫn dụ chuyển khoản
vào tài khoản cá nhân không chính chủ và mất hàng chục triệu đồng.
Tại Hải Phòng, theo bà Đào Ngọc Anh, Trưởng bộ phận kinh
doanh Dream Dragon Resort, hiện xuất hiện nhiều fanpage, website giả mạo “Khu du lịch
Quốc tế Đồi Rồng”, dùng hình ảnh, logo để quảng cáo giá rẻ. Các trang có tên gần
giống, thậm chí có tích xanh, dễ gây nhầm lẫn.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an và ngành du lịch các địa phương khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý: Chỉ đặt phòng qua website chính thức hoặc nền tảng du lịch uy tín có xác minh thông tin. Chủ động kiểm tra số hotline khách sạn trên Google Maps hoặc website chính thức trước khi chuyển tiền. Không tin vào các chương trình giảm giá quá sâu so với mặt bằng chung.
Với thị trường tour, nhu cầu du lịch hè của người dân thời
điểm này cũng đang gia tăng. Trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo,
voucher ưu đãi và tour giảm giá để thu hút khách hàng. Đây cũng là thời điểm
nhiều đối tượng mạo danh thương hiệu, đăng
tải các chương trình khuyến mãi bất thường.
Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho
biết đa số du khách hiện nay tìm tour trên các nền tảng trực tuyến như
Google, Facebook, TikTok, Zalo hay các hội nhóm review du lịch trước khi liên hệ
đặt dịch vụ. Điều này mang lại sự thuận tiện nhưng cũng có thể gặp nhiều
"bẫy tour rẻ". Nhiều quảng cáo sử dụng chiêu thức như
"thanh lý tour gấp", "chỉ còn vài chỗ cuối"… để hối thúc
khách chuyển khoản nhanh.
Đáng lo ngại, dù các thủ đoạn lừa đảo không mới và cơ quan chức năng
liên tục kêu gọi cảnh giác, nhưng vẫn còn rất nhiều người sập bẫy. Theo phản ánh
của nhiều nạn nhân, họ có tìm hiểu thông tin trước khi chuyển khoản nhưng thực
tế những trang Fanpage hay website chính chủ thường khó tìm thấy, thậm chí sau khi
nhận ra bị lừa, muốn tìm đúng nơi để đặt lại cũng không có.
Các doanh nghiệp lữ hành thừa nhận việc các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng, resort, khách sạn... cho
phép các đại lý phân phối đang là kẽ hở lớn. Ngoài các khách sạn, resort lớn có đầu
tư hệ thống website và Fanpage chính thống, đa số các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ không chi ngân sách cho việc truyền thông mạng xã hội. Với chiêu trò "đẩy
quảng cáo", những trang giả mạo có thể xuất hiện ưu tiên, bắt mắt mỗi khi được tìm kiếm.
Theo ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chống lừa đảo
(Chongluadao.vn), với website đặt dịch vụ du lịch, người dùng cần chú ý kiểm
tra kỹ tên miền. Những website có đuôi lạ như .xyz, .cc, .tk hoặc tên miền na
ná thương hiệu lớn nhưng sai khác một vài ký tự đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Với
các trang Fanpage, cần phải tìm hiểu kỹ mục
"Tính minh bạch của trang" trên Facebook để biết ngày tạo trang, lịch
sử đổi tên...
Trong bối cảnh ngành du lịch bước
vào mùa sôi động nhất năm, việc mỗi người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch online đang trở
thành “lá chắn” quan trọng trước những chiếc "bẫy" trên không gian mạng.
Dữ liệu xu hướng du lịch mới nhất của Decision Lab cho thấy 57% du khách Việt được khảo sát thích du lịch độc lập, tự lên kế hoạch và đặt dịch vụ. Trong khi đó, 27% thích các tour trọn gói, 16% thích sự kết hợp giữa du lịch có hướng dẫn viên và tự túc...
Mới đây, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã ban hành văn bản số 1217/CDLQGVN-QLLH gửi các doanh nghiệp lữ hành về việc tăng cường quản lý đối với hoạt động du lịch ra nước ngoài, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng du lịch để xuất cảnh trái mục đích…
Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20/5 đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cùng du khách trong nước và quốc tế…
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc, hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội sôi động giữa miền di sản Tràng An...
Du khách ngày nay không chỉ đi du lịch để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn đi để trải nghiệm, để khám phá văn hóa, để sống cùng cộng đồng bản địa, để tìm kiếm những giá trị xanh, nguyên bản và khác biệt...
