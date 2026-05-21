Cổ phiếu DGC được chuyển sang giao dịch khớp lệnh lô chẵn từ 26/5

HOSE cho biết chuyển cổ phiếu DGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 26/5 tới do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 1172/TB-SGDHCM ngày 19/05/2026 của HOSE về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE).

Theo thông báo trước đó, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Tuy nhiên sau khi điều chỉnh thì cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ quy định tại mục 1 Phụ lục III Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 26/05/2026.

Vừa qua, DGC công bố giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Cụ thể: Ngày 08/05/2026, HĐQT DGC đã có Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tiếp đến ngày 11/05/2026, công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 186/2026/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Hiện nay công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đang được gấp rút triển khai thực hiện. Công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để đảm bảo Báo cáo Kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể. Ngay sau khi Báo cáo kiểm toán được ký và phát hành, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. DGC cho biết việc này dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 2/2026.