Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ phiếu DGC được chuyển sang giao dịch khớp lệnh lô chẵn từ 26/5

Hà Anh

21/05/2026, 07:55

HOSE cho biết chuyển cổ phiếu DGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 26/5 tới do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về việc điều chỉnh nội dung Thông báo số 1172/TB-SGDHCM ngày 19/05/2026 của HOSE về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE).

Theo thông báo trước đó, cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Tuy nhiên sau khi điều chỉnh thì cổ phiếu DGC chỉ được giao dịch khớp lệnh lô chẵn theo phương thức khớp lệnh định kỳ quy định tại mục 1 Phụ lục III Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 26/05/2026.

Trước đó, HOSE cho biết chuyển cổ phiếu DGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 26/5 tới do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Vừa qua, DGC công bố giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát. Cụ thể: Ngày 08/05/2026, HĐQT DGC đã có Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tiếp đến ngày 11/05/2026, công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 186/2026/UHY-HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Hiện nay công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đang được gấp rút triển khai thực hiện. Công ty cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để đảm bảo Báo cáo Kiểm toán được phát hành sớm nhất có thể. Ngay sau khi Báo cáo kiểm toán được ký và phát hành, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. DGC cho biết việc này dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 2/2026.

DGC bầu Chủ tịch mới, ký hợp đồng kiểm toán 2025

19:51, 13/05/2026

Cổ phiếu DGC bị chuyển sang diện kiểm soát từ ngày 13/5

07:36, 07/05/2026

DGC thanh lý hợp đồng kiểm toán với PwC và giải trình việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

08:31, 25/04/2026

Từ khóa:

chứng khoán DGC khớp lệnh lô chẵn

Đọc thêm

Chủ tịch HAG đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu

Hiện có 13 cá nhân liên quan đến "bầu" Đức sở hữu cổ phiếu HAG, với tổng tỷ lệ nắm giữ khoảng 30,25% vốn điều lệ HAGL.

Quỹ VOF PE Holding 5 Limited thoái vốn tại ACB

Theo báo cáo vừa cập nhật, quỹ Smallcap World Fund, Inc đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%; Tiếp theo là Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB; tương ứng 0,839%.

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

PC1 ra báo cáo tài chính, lợi nhuận quý 1/2026 tăng 86%

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của PC1 đạt gần 270 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm 2025.

TAL chốt thời điểm trả cổ tức bằng tiền và phát hành thêm 144 triệu cổ phiếu tăng vốn

Ngày 28/5 tới đây, Taseco Land sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 15% và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%. Trong đó, riêng cổ tức, tỷ lệ tiền mặt là 5% và còn lại 10% bằng cổ phiếu.

VietinBank kiên trì thoái hết vốn tại Cảng Sài Gòn

Vietinbank, tổ chức liên quan bà Hồ Thị Thu Hiền, uỷ viên HĐQT SGP tiếp tục đăng ký bán hết 19.314.627 cổ phiếu SGP, giảm sở hữu từ 8,93% về 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 23/6.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

SpaceX nộp hồ sơ IPO, ông Elon Musk tiến gần mốc tài sản 1 nghìn tỷ USD

Thế giới

2

Vietcombank: Bên trong hệ thần kinh số xử lý 1 tỷ giao dịch mỗi ngày

Tài chính

3

Hai kịch bản mới nhất cho VN-Index, xác suất cao đạt 2.000 điểm

Chứng khoán

4

Hội nghị FR-26: Nga nhấn mạnh thông điệp tăng tốc công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV

Kinh tế xanh

5

Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy