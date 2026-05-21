Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu lao dốc 5%

21/05/2026, 07:53

Áp lực bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ giảm bớt, đưa lợi suất giảm trở lại, giải tỏa bớt sức ép bán đè nặng lên cổ phiếu...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (20/5) nhờ giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm khi nhà đầu tư lạc quan rằng cuộc chiến tranh ở Trung Đông có thể sẽ sớm kết thúc.

Giá dầu sụt hơn 5%, với giá dầu WTI trượt khỏi mốc 100 USD/thùng, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra thông tin tích cực về đàm phán hòa bình.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 645,47 điểm, tương đương tăng 1,31%, đạt 50.009,35 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,08%, đạt 7.432,98 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,54%, đạt 26.270,36 điểm.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm hơn 5%, đóng cửa ở mức 105,02 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York cũng giảm hơn 5%, chốt phiên ở mức 98,26 USD/thùng.

Cú sụt này của giá dầu diễn ra sau khi Tổng thống Trump nói với báo giới vào ngày thứ Tư rằng “chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán hòa bình với Iran”. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Mỹ sẵn sàng tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu nước này không nhất trí một thỏa thuận hòa bình. Ông gợi ý thêm rằng Washington có thể đợi một vài ngày để “có được câu trả lời đúng đắn”.

Sau thông tin này, áp lực bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ  giảm bớt, đưa lợi suất giảm trở lại, giải tỏa bớt sức ép bán đè nặng lên cổ phiếu công nghệ trong những phiên gần đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản, về mức 5,116%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm sụt hơn 9 điểm cơ bản, còn 4,567%.

Những diễn biến trên thị trường trái phiếu chính phủ ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trong những phiên gần đây đã khiến nhà đầu tư toàn cầu cảm thấy bất an. Trong phiên ngày thứ Ba, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc đạt 5,197%, cao nhất 19 năm, và lợi suất của kỳ hạn 10 năm đạt 4,678%, cao nhất hơn 1 năm.

Việc giá dầu neo cao do chiến tranh kéo dài đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để chống lạm phát, dẫn tới trái phiếu bị bán tháo và lợi suất tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu tăng có thể đẩy cao lãi suất đi vay, gây áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế giữa lúc nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với rủi ro lớn từ giá dầu thô ở ngưỡng ba con số.

Biên bản cuộc họp tháng 4 của Fed được công bố vào ngày thứ Tư cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cảnh báo rằng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đẩy cao lạm phát, từ đó đặt ra khả năng phải tăng lãi suất. Phần lớn các quan chức cho rằng thắt chặt chính sách có thể là cần thiết nếu lạm phát tiếp tục giữ trên mức 2%.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 49% Fed tăng lãi suất vào tháng 12/2026.

Cổ phiếu chip là điểm sáng của phiên này, trước khi hãng chip khổng lồ Nvidia công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa với mức tăng 1,3%, Astera Labs tăng 17,7%, ARM Holdings tăng 15%, và chỉ số Philadelphia SE Semiconductor của cổ phiếu chip tăng 4,5%.

“Giữ vai trò đầu tàu trong phiên này là cổ phiếu chip và chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI). Từ nỗi lo về lãi suất và lạm phát tăng của ngày hôm qua, trong phiên hôm nay, thị trường lại dựa vào câu chuyện AI”, chiến lược gia Carol Schleif của công ty BMO Private Wealth nhận xét với hãng tin Reuters.

Theo bà Schleif, nhà đầu tư vẫn đang dõi theo biến động giá năng lượng và các tin tức về lạm phát, nhưng “họ thực sự muốn gác lại những gì đang diễn ra ở Trung Đông” và tập trung vào tiềm năng của AI.

Nguồn tin là một số nhà giao dịch tiết lộ rằng trong khoảng một tuần rưỡi trở lại đây, mỗi ngày RBI đều chi khoảng 1 tỷ USD để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ...

Theo hồ sơ chứng khoán công bố ngày thứ Tư (20/5), công ty khai phá hàng không vũ trụ SpaceX xác nhận kế hoạch bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên, đồng thời cung cấp một số thông tin cơ bản về tình hình tài chính và hoạt động của công ty...

Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với áp lực bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn, giảm phát thải carbon và xử lý bài toán tài nguyên uranium, Nga đang tăng tốc thúc đẩy công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV dựa trên lò phản ứng neutron nhanh và chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín...

Ngày thứ Tư (20/5), sau hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký tuyên bố chung giữa Nga và Trung Quốc nhằm củng cố quan hệ đối tác toàn diện và phối hợp chiến lược trong kỷ nguyên mới...

Giá gạo tại châu Á đang trong xu hướng tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm qua, do mối lo về sản lượng của niên vụ sắp tới do tác động của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh và thời tiết bất lợi...

