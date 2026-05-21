“Gánh vị Đà Nẵng”: Hành trình tôn vinh văn hóa ẩm thực xứ Quảng
Ngô Anh Văn
21/05/2026, 06:45
Trong không khí rộn ràng của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng” được diễn ra vào lúc 16h30 ngày 20/5 đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân cùng du khách trong nước và quốc tế…
Sự
kiện được diễn ra tại bãi biển Mỹ Khê và các tuyến phố du lịch ven biển Đà
Nẵng, đây không chỉ là một chương trình diễu hành đơn thuần mà còn là một hành
trình trải nghiệm văn hóa sống động, nơi mà giá trị văn hóa ẩm thực xứ Quảng
được tôn vinh theo cách gần gũi, sáng tạo và giàu trải nghiệm.
“Gánh
vị Đà Nẵng” mang đến một cách tiếp cận mới mẻ trong việc quảng bá văn hóa ẩm
thực địa phương. Hình ảnh những gánh hàng rong, tiếng rao và nhịp sống đời
thường được tái hiện trong không gian lễ hội hiện đại, tạo nên một bức tranh
sống động về đời sống ở thành phố biển. Hơn 70 gánh hàng rong đã gánh bộ trên
bãi cát trắng mịn, len qua dòng người cùng tiếng rao quen thuộc, tái hiện những
hình ảnh mộc mạc đã gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người của miền Trung. Đây
là một cách để du khách có thể cảm nhận rõ hơi thở đời sống địa phương thông
qua âm thanh, hình ảnh và nhịp sống phố biển.
Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở cách kết hợp giữa
diễu hành nghệ thuật và trải nghiệm ẩm thực tương tác ngoài trời. Không gian lễ
hội không chỉ là nơi thưởng thức món ngon mà còn trở thành nơi du khách có thể
trực tiếp hòa mình vào không khí ẩm thực đường phố xứ Quảng. Các nhóm gánh chủ
đề đặc sắc như: Gánh miền ký ức, Gánh Hương Quê, Gánh Phố Biển, Gánh Non Xanh, Gánh
Ba Miền, Gánh Năm Châu, Gánh Thanh mát - Ngọt lành, Gánh Mang về… đã mang đến
một lát cắt văn hóa riêng biệt, góp phần tạo nên hành trình giao thoa giữa ẩm
thực địa phương, vùng miền Việt Nam và tinh hoa ẩm thực quốc tế.
Một điểm nhấn ấn tượng khác của chương trình là đoàn xích lô
diễu hành trên các tuyến phố du lịch ven biển Đà Nẵng. Những chiếc xích lô được
trang trí với quang gánh ẩm thực di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm, kết
hợp cùng âm thanh và tiếng rao đặc trưng, tạo nên một “dòng chảy văn hóa” sống
động giữa đô thị biển hiện đại. Đây không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn
là một cách để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực
hấp dẫn của khu vực.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng thông
qua hoạt động diễu hành ẩm thực “Gánh vị Đà Nẵng”, thành phố mong muốn tôn vinh
giá trị văn hóa ẩm thực xứ Quảng theo cách gần gũi, sáng tạo và giàu trải
nghiệm. Đồng thời, sự kiện này cũng là cơ hội để Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị
thế của mình trên bản đồ lễ hội – ẩm thực của khu vực, thu hút du khách trong và
ngoài nước đến khám phá và trải nghiệm. Đà Nẵng Food Tour 2026 không chỉ là một
sự kiện văn hóa ẩm thực – du lịch thường niên mà còn là một dịp để thành phố
biển năng động, sáng tạo và hấp dẫn này ghi dấu ấn khác biệt trong lòng du
khách.
