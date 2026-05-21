Giá vàng hồi nhanh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (20/5), lấy lại mốc 4.500 USD/oz, do cả giá dầu và tỷ giá đồng USD đồng loạt giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đã đi đến giai đoạn cuối cùng.

Thị trường trái phiếu cũng hồi phục trong phiên này, kéo lợi suất giảm xuống, giải tỏa bớt áp lực đối với thị trường kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.545,1 USD/oz, tăng 64 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng khoảng 1,43% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 75,99 USD/oz, tăng 2,18 USD/oz, tương đương tăng 2,95%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 0,1%, chốt phiên ở mức 4.535,3 USD/oz.

Phiên này tiếp tục chứng kiến giá vàng biến động trong biên độ rộng. Có thời điểm trong phiên, giá vàng giao ngay giảm còn hơn 4.450 USD/oz, thấp nhất trong hơn 7 tuần, có lúc tăng tới hơn 4.550 USD/oz, tương đương biên độ dao động khoảng 100 USD/oz.

Động lực cho phiên phục hồi này của giá vàng bắt nguồn từ sự xuống thang của giá dầu. Khi giá dầu giảm, tỷ giá đồng USD và kỳ vọng lãi suất tăng cũng giảm theo. Cùng với đó, lực bán tháo trên thị trường trái phiếu dịu đi, đưa lợi suất giảm sau mấy phiên tăng nóng.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm hơn 5%, đóng cửa ở mức 105,02 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York cũng giảm hơn 5%, chốt phiên ở mức 98,26 USD/thùng.

Cú sụt này của giá dầu diễn ra sau khi Tổng thống Trump nói với báo giới vào ngày thứ Tư rằng “chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đàm phán hòa bình với Iran”. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng Mỹ sẵn sàng tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu nước này không nhất trí một thỏa thuận hòa bình. Ông gợi ý thêm rằng Washington có thể đợi một vài ngày để “có được câu trả lời đúng đắn”.

Khi giá dầu xuống thang, tỷ giá đồng USD xuống theo. Chỉ số Dollar Index chốt phiên với mức giảm 0,2%, còn 99,13 điểm, thu hẹp mức tăng của 5 phiên gần nhất còn 0,61% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản còn 5,116%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm sụt hơn 9 điểm cơ bản, còn 4,567%.

Trong phiên ngày thứ Ba, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc đạt 5,197%, cao nhất 19 năm, và lợi suất của kỳ hạn 10 năm đạt 4,678%, cao nhất hơn 1 năm.

Những diễn biến mới trong phiên ngày thứ Năm đã giải tỏa áp lực mất giá đè nặng lên thị trường vàng trong những phiên vừa qua.

“Sức ép mất giá đối với vàng từ lợi suất tăng cao đã dịu đi trong phiên này. Nhờ vậy, giá vàng thoát khỏi những mức thấp của thời gian gần đây”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

“Bất kỳ một giải pháp nào cho cuộc chiến tranh hoặc eo biển Hormuz được mở cửa trở lại sẽ là điều tích cực đối với thị trường vàng. Vì như thế, kỳ vọng giảm lãi suất sẽ được thiết lập trở lại”, ông Meger nói thêm.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Biên bản cuộc họp tháng 4 của Fed được công bố vào ngày thứ Tư cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cảnh báo rằng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đẩy cao lạm phát, từ đó đặt ra khả năng phải tăng lãi suất. Hầu hết các thành viên dự họp cho rằng thắt chặt chính sách có thể là cần thiết nếu lạm phát tiếp tục giữ trên mức 2%.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 49% Fed tăng lãi suất vào tháng 12 năm nay và khả năng gần 90% lãi suất Fed sẽ duy trì ở mức hiện tại cho tới ít nhất tháng 6/2027.

Trong một báo cáo vừa được công bố, ngân hàng Citigroup thận trọng về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn, cho rằng trong 3 tháng tới, giá vàng có thể giảm về 4.300 USD/oz.

Tuy giá vàng hồi phục, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua - bán ròng nào trong phiên ngày thứ Tư, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.036,8 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc giảm dao động trong phạm vi hẹp.

Lúc 6h40 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,04 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.544,7 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay giảm 0,13 USD/oz, còn 75,87 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.131 đồng (mua vào) và 26.391 đồng (bán ra), tăng tương ứng 12 đồng và 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.