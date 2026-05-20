“Đại tiệc” du lịch dự kiến đón 600.000 lượt khách đến với miền di sản Ninh Bình

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc, hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội sôi động giữa miền di sản Tràng An...

Theo kế hoạch, sự kiện năm nay không chỉ là hoạt động quảng bá du lịch thường niên mà còn là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Cố đô Hoa Lư, đồng thời giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Ninh Bình theo định hướng phát triển xanh, bền vững và chuyển đổi số.

Điểm nhấn của Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 là chương trình khai mạc diễn ra vào tối 23/5 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư. Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Nét họa ngàn năm” quy tụ gần 200 diễn viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn, tái hiện hành trình văn hóa, lịch sử cùng vẻ đẹp đặc sắc của miền di sản Ninh Bình qua nhiều thời kỳ.

Bên cạnh lễ khai mạc, hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn sẽ được tổ chức xuyên suốt sự kiện như Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival), Liên hoan Yosakoi, Lễ hội du lịch biển Ninh Bình năm 2026 và tour du lịch chụp ảnh “Mùa vàng Tam Cốc”.

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 hứa hẹn mang đến không gian lễ hội sôi động giữa miền di sản Tràng An. Ảnh minh hoạ

Nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa truyền thống cũng sẽ diễn ra tại các điểm du lịch nổi tiếng, gồm biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, dân ca ba miền, không gian làng nghề, phố đi bộ, chợ quê ẩm thực cùng các trò chơi dân gian, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa vùng đất Cố đô.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn tổ chức các chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch và triển lãm nghệ thuật “Ảnh đẹp du lịch Ninh Bình”, qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến tới đông đảo du khách và doanh nghiệp lữ hành.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 cho biết, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm đúng tiến độ. Các phương án về hậu cần, đón tiếp đại biểu, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường đã được triển khai đồng bộ.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 không chỉ góp phần kích cầu du lịch mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến Ninh Bình trong Tuần Du lịch năm nay”, ông Bùi Văn Mạnh cho biết.