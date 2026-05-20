“Đại tiệc” du lịch dự kiến đón 600.000 lượt khách đến với miền di sản Ninh Bình
Nguyễn Thuấn
20/05/2026, 15:41
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc, hứa hẹn tạo nên không gian lễ hội sôi động giữa miền di sản Tràng An...
Theo kế hoạch, sự kiện năm nay không chỉ là hoạt động quảng
bá du lịch thường niên mà còn là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử của
vùng đất Cố đô Hoa Lư, đồng thời giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của
tỉnh Ninh Bình theo định hướng phát triển xanh, bền vững và chuyển đổi số.
Điểm nhấn của Tuần Du lịch Ninh Bình 2026 là chương trình
khai mạc diễn ra vào tối 23/5 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư.
Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Nét họa ngàn năm” quy tụ gần 200 diễn
viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn, tái hiện hành trình văn hóa, lịch sử cùng vẻ
đẹp đặc sắc của miền di sản Ninh Bình qua nhiều thời kỳ.
Bên cạnh lễ khai mạc, hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch hấp
dẫn sẽ được tổ chức xuyên suốt sự kiện như Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc tại Khu du lịch
Tam Cốc - Bích Động, Lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An (Forestival), Liên hoan
Yosakoi, Lễ hội du lịch biển Ninh Bình năm 2026 và tour du lịch chụp ảnh “Mùa
vàng Tam Cốc”.
Nhiều chương trình trải nghiệm văn hóa truyền thống cũng sẽ
diễn ra tại các điểm du lịch nổi tiếng, gồm biểu diễn múa rối nước, hát chèo,
hát xẩm, dân ca ba miền, không gian làng nghề, phố đi bộ, chợ quê ẩm thực cùng
các trò chơi dân gian, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản
sắc văn hóa vùng đất Cố đô.
Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn tổ chức các chương trình khảo
sát, giới thiệu sản phẩm du lịch và triển lãm nghệ thuật “Ảnh đẹp du lịch Ninh
Bình”, qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến tới đông đảo du khách và
doanh nghiệp lữ hành.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Trưởng
Ban tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 cho biết, đến nay công tác chuẩn bị
cơ bản bảo đảm đúng tiến độ. Các phương án về hậu cần, đón tiếp đại biểu, an
ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường đã
được triển khai đồng bộ.
Theo ông Bùi Văn Mạnh, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 không
chỉ góp phần kích cầu du lịch mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất và
con người Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế.
“Chúng tôi đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 lượt khách trong
nước và quốc tế đến Ninh Bình trong Tuần Du lịch năm nay”, ông Bùi Văn Mạnh cho
biết.
Mở trục kết nối liên vùng để nâng tầm sản phẩm du lịch
08:13, 20/05/2026
Quảng Ngãi: Sau hợp nhất, phát triển du lịch bền vững theo mô hình “Rừng - Biển - Đảo”
10:23, 15/05/2026
Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần
Mở trục kết nối liên vùng để nâng tầm sản phẩm du lịch
Du khách ngày nay không chỉ đi du lịch để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn đi để trải nghiệm, để khám phá văn hóa, để sống cùng cộng đồng bản địa, để tìm kiếm những giá trị xanh, nguyên bản và khác biệt...
Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga
Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay, thị trường Nga nổi lên là điểm sáng với mức tăng gần 300%, tiếp nối đà phục hồi mạnh từ năm trước và vượt xa nhiều thị trường châu Âu khác...
Những “hồi chuông” báo động ngành du lịch trước thềm World Cup
Trong một bức thư ngỏ mới đây, các chuyên gia quốc tế về sức khỏe, khí hậu và hiệu suất thể thao kêu gọi FIFA đưa ra các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, bao gồm thời gian nghỉ giải lao dài hơn và các quy trình World Cup rõ ràng hơn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt…
Khai mạc Lễ hội Làng Sen, công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên
Tối 18/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Làng Sen quê Bác : Điểm du lịch nổi bật nhất tỉnh Nghệ An
Cách TP. Vinh khoảng 13km, Làng Sen - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - được biết đến như một điểm du lịch nổi bật nhất của tỉnh Nghệ An. Nơi đây được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1990 và đưa vào danh sách xếp hạng 23 Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: