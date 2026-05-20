Mở trục kết nối liên vùng để nâng tầm sản phẩm du lịch
Tường Bách
20/05/2026, 08:13
Du khách ngày nay không chỉ đi du lịch để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn đi để trải nghiệm, để khám phá văn hóa, để sống cùng cộng đồng bản địa, để tìm kiếm những giá trị xanh, nguyên bản và khác biệt...
Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, ngành du lịch Việt
Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần của Nghị quyết số 82/NQ-CP của
Chính phủ và Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2045. Trọng tâm là chuyển dịch từ phát triển chiều rộng sang chiều
sâu, lấy kinh tế xanh và trải nghiệm văn hóa làm hạt nhân điều hướng.
Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh
Tây Bắc mở rộng và TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 vừa được triển khai đã cho thấy
sự chủ động, quyết liệt của các địa phương trong việc hiện thực hóa mục tiêu
trên. Từ đó, góp phần tạo ra những xung lực mới cho sự phát triển bền
vững của ngành du lịch Việt Nam.
Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, các tỉnh Tây Bắc mở rộng
(bao gồm Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn
và Thái Nguyên) cùng TP.HCM thống nhất hợp tác các nội dung trong công tác quản
lý nhà nước về du lịch, phát triển và liên kết sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó là
triển khai chuyển đổi số,
quảng bá xúc tiến và thu hút đầu tư phát triển du lịch, cũng như phát triển nguồn
nhân lực du lịch.
Mục tiêu của sự hợp tác này nhằm tăng tỷ lệ khách du lịch
trao đổi hai chiều giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM. Ngoài ra, việc hợp tác này cũng thu hút các nguồn
lực xã hội, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác đầu
tư, xây dựng, phát triển và khai thác sản phẩm du lịch.
Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho
rằng đây là là bước chuyển sang một giai đoạn mới với yêu cầu liên kết vùng cao
hơn, cách làm bài bản hơn và mục tiêu thực chất hơn. “Các địa phương cần đặt sự
liên kết trong tư duy mới, hình thành một không gian phát triển du lịch chung,
có sản phẩm chung, thương hiệu chung, thị trường chung, dữ liệu chung và cơ chế
phối hợp chung,” ông Siêu nói.
Trên cơ sở ấy, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam định hướng các
địa phương cần chuyển mạnh từ liên kết theo sự kiện sang liên kết theo chuỗi
giá trị du lịch, trọng tâm là xây dựng một số sản phẩm liên vùng có sức cạnh
tranh, có khả năng thương mại hóa và gắn với thương hiệu chung. Đặc biệt, cần
phát huy rõ hơn vị trí cửa ngõ thị trường của TP.HCM với vai trò trung tâm phân
phối khách, trung tâm doanh nghiệp lữ hành, truyền thông, đầu tư và kết nối quốc
tế hàng đầu cả nước.
Tương tự, dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt dự kiến khởi công
vào tháng 5/2026 không chỉ tạo đột phá về hạ tầng giao thông liên vùng giữa
Khánh Hòa và Lâm Đồng, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho du lịch,
logistics và kinh tế xanh khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.
Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di
chuyển giữa từ Nha Trang đến Đà Lạt xuống còn khoảng 1,5 - 2 giờ, thay vì 3,5 -
4 giờ như hiện nay. Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, dự án sẽ tạo điều kiện thúc đẩy
các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái giữa biển và cao nguyên; đồng
thời hỗ trợ phát triển logistics, vận chuyển hàng hóa, nông sản và kết nối các
trung tâm kinh tế lớn.
Theo nhiều chuyên gia, điều Lâm Đồng còn thiếu hiện nay
không phải tài nguyên mà là những sản phẩm du lịch mang tính dẫn dắt, đủ sức tạo
thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong bối cảnh du lịch
toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang mô hình “Sportscation” – kết hợp nghỉ dưỡng,
thể thao và chăm sóc sức khỏe, Lâm Đồng được xem là địa phương có nhiều điều
kiện thuận lợi để dẫn đầu xu hướng này.
Bà Lê Thị Thanh Thương, Phó Tổng Giám đốc Nova Holding, cho
rằng: “Du khách hiện nay không chỉ muốn tham quan mà còn muốn trải nghiệm chăm
sóc sức khỏe, thiền, yoga, trekking, đạp xe địa hình hay tham gia các giải thể
thao kết hợp nghỉ dưỡng. Đây là phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và lưu
trú dài ngày”.
Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh sẽ tập
trung xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, đẩy mạnh quy hoạch khu du
lịch quốc gia Mũi Né, phát triển kinh tế ban đêm và mở rộng các loại hình du lịch
có giá trị gia tăng cao. Nếu tháo gỡ được những “điểm
nghẽn” về hạ tầng, chất lượng dịch vụ và liên kết vùng, Lâm Đồng hoàn toàn có
cơ hội trở thành “thủ phủ” du lịch nghỉ dưỡng – thể thao – chữa lành trong
tương lai gần.
Còn tại Hà Nội, theo nội dung Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa
được công bố, Hà Nội định hướng hình thành “Vòng cung Xanh - Tâm linh” ở phía
Tây và phía Nam Thủ đô, kết nối chuỗi di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và
tâm linh liên vùng nhằm bảo vệ vành đai xanh
chiến lược.
“Vòng cung Xanh - Tâm linh” sẽ bao bọc phía Tây và phía Nam Hà Nội theo trục
Bắc - Nam. Tuyến kết nối di sản bắt đầu từ Sóc Sơn với quần thể Đền Gióng, kéo
dài tới Ba Vì với núi Tản Viên và Vườn quốc gia Ba Vì, sau đó đi qua khu vực
Viên Nam, Lương Sơn, Quan Sơn - Hồng Sơn và Hương Tích (Chùa Hương). Không gian
này tiếp tục liên kết liên vùng với quần thể Tam Chúc và Tràng An - Bái Đính tại
Ninh Bình.
Điểm đáng chú ý của quy hoạch là định hướng phát triển tuyến
du lịch trải nghiệm "Con đường di sản và tâm linh", kết nối xuyên suốt
từ Sóc Sơn (Hà Nội) đến Ninh Bình, gắn với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng
núi, thiền, cộng đồng và văn hóa bản địa. Khu vực phía Tây Hà Nội sẽ trở thành
hành lang cảnh quan sinh thái, văn hóa và tâm linh quy mô lớn, kết nối nhiều điểm
đến nổi tiếng của miền Bắc.
Đồng thời, Hà Nội cũng phát triển thêm những mô hình du lịch
gắn với bản sắc văn hóa của cộng đồng người Mường, Dao và các vùng sinh thái đặc
trưng. Các tuyến giao thông cảnh quan kết nối các điểm đến chiến lược, trọng
tâm là trục Hồ Tây - Ba Vì và trục Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính được đầu tư quy
mô.
Trong nhiều năm qua, Hà Nội và Ninh Bình, hay TP.HCM, Lâm Đồng đều là những trung
tâm du lịch lớn của miền Bắc, việc kết nối sản phẩm liên vùng còn nhiều dư
địa phát triển. Đây không chỉ là sản phẩm du lịch mới giàu sức hút mà còn
góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế di sản, thúc đẩy tăng trưởng
xanh và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Hà Nội: Từ sản phẩm du lịch đêm đến tiềm năng kinh tế cuối tuần
09:04, 18/05/2026
Du lịch Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới cùng khu vực châu Á-Thái Bình Dương
07:34, 15/05/2026
Việt Nam là điểm đến tiềm năng của “du lịch nha khoa”
Cần giải pháp dài hơi để đón “làn sóng” du khách Nga
Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 4 tháng đầu năm nay, thị trường Nga nổi lên là điểm sáng với mức tăng gần 300%, tiếp nối đà phục hồi mạnh từ năm trước và vượt xa nhiều thị trường châu Âu khác...
Những “hồi chuông” báo động ngành du lịch trước thềm World Cup
Trong một bức thư ngỏ mới đây, các chuyên gia quốc tế về sức khỏe, khí hậu và hiệu suất thể thao kêu gọi FIFA đưa ra các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, bao gồm thời gian nghỉ giải lao dài hơn và các quy trình World Cup rõ ràng hơn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt…
Khai mạc Lễ hội Làng Sen, công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên
Tối 18/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thành kính hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Làng Sen quê Bác : Điểm du lịch nổi bật nhất tỉnh Nghệ An
Cách TP. Vinh khoảng 13km, Làng Sen - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - được biết đến như một điểm du lịch nổi bật nhất của tỉnh Nghệ An. Nơi đây được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1990 và đưa vào danh sách xếp hạng 23 Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012…
Hàng không chịu áp lực nhiên liệu, du lịch hè “rẽ hướng”
Bước vào cao điểm du lịch hè, giá vé máy bay nội địa bắt đầu tăng so với giai đoạn thấp điểm và cùng kỳ năm ngoái. Theo ghi nhận từ thị trường, mặt bằng giá vé hè năm nay phổ biến cao hơn khoảng 10 - 30% so với năm 2025…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: