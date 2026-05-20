Mở trục kết nối liên vùng để nâng tầm sản phẩm du lịch

Du khách ngày nay không chỉ đi du lịch để tham quan, nghỉ dưỡng mà còn đi để trải nghiệm, để khám phá văn hóa, để sống cùng cộng đồng bản địa, để tìm kiếm những giá trị xanh, nguyên bản và khác biệt...

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, ngành du lịch Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần của Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là chuyển dịch từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, lấy kinh tế xanh và trải nghiệm văn hóa làm hạt nhân điều hướng.

Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030 vừa được triển khai đã cho thấy sự chủ động, quyết liệt của các địa phương trong việc hiện thực hóa mục tiêu trên. Từ đó, góp phần tạo ra những xung lực mới cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam.

Theo đó, giai đoạn 2026 - 2030, các tỉnh Tây Bắc mở rộng (bao gồm Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn và Thái Nguyên) cùng TP.HCM thống nhất hợp tác các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển và liên kết sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó là triển khai chuyển đổi số, quảng bá xúc tiến và thu hút đầu tư phát triển du lịch, cũng như phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Mục tiêu của sự hợp tác này nhằm tăng tỷ lệ khách du lịch trao đổi hai chiều giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.HCM. Ngoài ra, việc hợp tác này cũng thu hút các nguồn lực xã hội, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác đầu tư, xây dựng, phát triển và khai thác sản phẩm du lịch.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng đây là là bước chuyển sang một giai đoạn mới với yêu cầu liên kết vùng cao hơn, cách làm bài bản hơn và mục tiêu thực chất hơn. “Các địa phương cần đặt sự liên kết trong tư duy mới, hình thành một không gian phát triển du lịch chung, có sản phẩm chung, thương hiệu chung, thị trường chung, dữ liệu chung và cơ chế phối hợp chung,” ông Siêu nói.

Trên cơ sở ấy, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam định hướng các địa phương cần chuyển mạnh từ liên kết theo sự kiện sang liên kết theo chuỗi giá trị du lịch, trọng tâm là xây dựng một số sản phẩm liên vùng có sức cạnh tranh, có khả năng thương mại hóa và gắn với thương hiệu chung. Đặc biệt, cần phát huy rõ hơn vị trí cửa ngõ thị trường của TP.HCM với vai trò trung tâm phân phối khách, trung tâm doanh nghiệp lữ hành, truyền thông, đầu tư và kết nối quốc tế hàng đầu cả nước.

Tương tự, dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt dự kiến khởi công vào tháng 5/2026 không chỉ tạo đột phá về hạ tầng giao thông liên vùng giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng, mà còn mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, logistics và kinh tế xanh khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa từ Nha Trang đến Đà Lạt xuống còn khoảng 1,5 - 2 giờ, thay vì 3,5 - 4 giờ như hiện nay. Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, dự án sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái giữa biển và cao nguyên; đồng thời hỗ trợ phát triển logistics, vận chuyển hàng hóa, nông sản và kết nối các trung tâm kinh tế lớn.

Theo nhiều chuyên gia, điều Lâm Đồng còn thiếu hiện nay không phải tài nguyên mà là những sản phẩm du lịch mang tính dẫn dắt, đủ sức tạo thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang dịch chuyển mạnh sang mô hình “Sportscation” – kết hợp nghỉ dưỡng, thể thao và chăm sóc sức khỏe, Lâm Đồng được xem là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để dẫn đầu xu hướng này.

Bà Lê Thị Thanh Thương, Phó Tổng Giám đốc Nova Holding, cho rằng: “Du khách hiện nay không chỉ muốn tham quan mà còn muốn trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, thiền, yoga, trekking, đạp xe địa hình hay tham gia các giải thể thao kết hợp nghỉ dưỡng. Đây là phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày”.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh sẽ tập trung xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, đẩy mạnh quy hoạch khu du lịch quốc gia Mũi Né, phát triển kinh tế ban đêm và mở rộng các loại hình du lịch có giá trị gia tăng cao. Nếu tháo gỡ được những “điểm nghẽn” về hạ tầng, chất lượng dịch vụ và liên kết vùng, Lâm Đồng hoàn toàn có cơ hội trở thành “thủ phủ” du lịch nghỉ dưỡng – thể thao – chữa lành trong tương lai gần.

Còn tại Hà Nội, theo nội dung Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa được công bố, Hà Nội định hướng hình thành “Vòng cung Xanh - Tâm linh” ở phía Tây và phía Nam Thủ đô, kết nối chuỗi di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và tâm linh liên vùng nhằm bảo vệ vành đai xanh chiến lược.

“Vòng cung Xanh - Tâm linh” sẽ bao bọc phía Tây và phía Nam Hà Nội theo trục Bắc - Nam. Tuyến kết nối di sản bắt đầu từ Sóc Sơn với quần thể Đền Gióng, kéo dài tới Ba Vì với núi Tản Viên và Vườn quốc gia Ba Vì, sau đó đi qua khu vực Viên Nam, Lương Sơn, Quan Sơn - Hồng Sơn và Hương Tích (Chùa Hương). Không gian này tiếp tục liên kết liên vùng với quần thể Tam Chúc và Tràng An - Bái Đính tại Ninh Bình.

Điểm đáng chú ý của quy hoạch là định hướng phát triển tuyến du lịch trải nghiệm "Con đường di sản và tâm linh", kết nối xuyên suốt từ Sóc Sơn (Hà Nội) đến Ninh Bình, gắn với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng núi, thiền, cộng đồng và văn hóa bản địa. Khu vực phía Tây Hà Nội sẽ trở thành hành lang cảnh quan sinh thái, văn hóa và tâm linh quy mô lớn, kết nối nhiều điểm đến nổi tiếng của miền Bắc.

Đồng thời, Hà Nội cũng phát triển thêm những mô hình du lịch gắn với bản sắc văn hóa của cộng đồng người Mường, Dao và các vùng sinh thái đặc trưng. Các tuyến giao thông cảnh quan kết nối các điểm đến chiến lược, trọng tâm là trục Hồ Tây - Ba Vì và trục Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính được đầu tư quy mô.

Trong nhiều năm qua, Hà Nội và Ninh Bình, hay TP.HCM, Lâm Đồng đều là những trung tâm du lịch lớn của miền Bắc, việc kết nối sản phẩm liên vùng còn nhiều dư địa phát triển. Đây không chỉ là sản phẩm du lịch mới giàu sức hút mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế di sản, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.