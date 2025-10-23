Cắt giảm hoặc không yêu cầu cung cấp thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu để đơn giản hóa thủ tục hành chính

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Bạch Dương
23/10/2025, 09:04
Thủ tướng yêu cầu chậm nhất ngày 15/11, các địa phương thực hiện việc cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu...
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 về việc tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.
Theo công điện, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo rà soát đối với 734 thủ tục hành chính theo Văn bản số 4735/TCT ngày 20/10/ 2025 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 và các thủ tục hành chính khác có chứa một trong 15 loại giấy tờ đã có thông tin trên các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có thể cắt giảm ngay.
Các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh việc hoàn thành sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên từng lĩnh vực quản lý; trong đó, chủ động cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu.
Đối với 668 thủ tục hành chính đặc thù do địa phương ban hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền ở địa phương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu. Hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/11/2025 hoặc tại kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất.
Công điện nêu rõ các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp trước ngày 31/10/2025.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát cụ thể đối với các thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ là 1 trong 15 loại giấy tờ đã có dữ liệu, có thể cắt giảm; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó xác định rõ điều, khoản, điểm tại các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm thực thi phương án. Công việc phải hoàn thành việc hướng dẫn trước ngày 23/10/2025.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng phải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành đánh giá kết quả rà soát và xây dựng Báo cáo tổng thể về việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa Bộ Tư pháp. Công việc phải hoàn thành trước ngày 15/11/2025.
Bộ cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị quyết của Chính phủ theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, thay thế ngay các thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Trình Chính phủ ban hành trước ngày 15/11/2025.
Cuối cùng, Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.
Phó Thủ tướng Chính phủ, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.
Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...
Với nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần xác định rõ định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ...
Khi giá lithium lao dốc và nhu cầu xe điện chững lại, nhiều thị trấn khai thác mỏ từng sầm uất ở Argentina, Chile và Bolivia hiện đang rơi vào cảnh lao đao…
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BKHCN quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẽ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: