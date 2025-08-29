Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu, thành phần hồ sơ còn phức tạp, tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn,...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phạm Đức Long, báo cáo về vướng mắc trong thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 71/NQ-CP và Kế hoạch 02-KH/BCĐTW do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì ngày 28/8.

CÒN NHIỀU ĐIỂM NGHẼN TRONG THỦ TỤC VÀ HẠ TẦNG SỐ

Cụ thể, Thứ trưởng Phạm Đức Long, cho biết Nghị quyết 71 giao cho các bộ, ngành, địa phương 330 nhiệm vụ, đã hoàn thành 90 nhiệm vụ (có 65 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 25 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn).

Trong các nhiệm vụ còn lại, có 4 nhiệm vụ quá hạn, chậm muộn, chưa hoàn thành, gồm: Hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động của Chính phủ; nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng Nghị định quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động của các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng các Luật sửa đổi, bổ sung các Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, có 322 nhiệm vụ được giao, đã hoàn thành 136 nhiệm vụ, còn 30 nhiệm vụ chưa hoàn thành mà đã quá hạn.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm việc với các địa phương, phát hiện ra 26 vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đã giải quyết cơ bản 17 vấn đề, còn 9 vấn đề.

Các vướng mắc tập trung vào thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu; thành phần hồ sơ còn phức tạp; tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn; thiếu điểm giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến căn cước công dân; còn điểm lõm sóng) và dữ liệu (chưa khai thác được kho quản lý dữ liệu điện tử tổ chức, cá nhân cũ, kho dữ liệu mới chưa có dữ liệu, chưa tái sử dụng được dữ liệu; kết nối, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống của bộ, ngành). Hiện nhiều xã bị thiếu trang thiết bị, máy móc. Nguồn kinh phí đã có nhưng tiến độ tổ chức mua sắm chậm.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN SỚM ĐĂNG KÝ CÁC SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao công tác tổng hợp, chuẩn bị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu, triển khai nhiệm vụ về khoa học, công nghệ phải tập trung cao độ và nỗ lực hơn nữa - Ảnh: VGP.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, nếu không làm dứt điểm sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra, Phó Thủ tướng chỉ ra, tổng số các nhiệm vụ theo Nghị quyết 71 và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương là 652 nhiệm vụ, số nhiệm vụ đã quá hạn là 34.

Đối với các vấn đề vướng mắc, tồn tại, Phó Thủ tướng phân tích nguyên nhân lớn nhất là bất cập giữa tổ chức thực hiện và các nhiệm vụ được giao nhiều, dẫn đến "luôn ở trong thế bị động và chạy theo".

Phó Thủ tướng cảnh báo với tình hình chậm muộn, quá hạn như hiện nay, khi các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nhiều, sẽ dẫn đến không kịp hoàn thành nhiệm vụ của cả năm, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành rà lại toàn bộ 652 nhiệm vụ, bóc tách các nhiệm vụ năm 2025 phải hoàn thành, để thấy rõ mỗi tháng phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, cơ quan nào thực hiện.

Về các công việc cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung cao độ hoàn thiện 4 luật đã đưa vào Chương trình xây dựng luật, đảm bảo chất lượng tốt nhất, phối hợp với Bộ Tư pháp trình Quốc hội trước ngày 15/9.

Đồng thời, Bộ bắt tay vào xây dựng Luật Trí tuệ nhân tạo (AI) theo nhiệm vụ Trung ương giao.

Bộ Khoa học và Công nghệ đăng ký các sản phẩm chiến lược để ưu tiên triển khai ngay, báo cáo Ban Chỉ đạo của Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn, phê duyệt.

Liên quan đến số xã hiện còn chưa mua được thiết bị đầu cuối, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ nắm chắc số xã, có hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai Nghị quyết 57 để tham mưu cho Ban Chỉ đạo của Chính phủ, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ để báo cáo kịp thờ

Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại 34 nhiệm vụ chậm muộn chưa hoàn thành, chú ý 27 nhiệm vụ có hạn hoàn thành trong tháng 8/2025 có khả năng chậm muộn để theo dõi, đôn đốc thực hiện.