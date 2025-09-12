Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Bạch Dương

12/09/2025, 07:01

Ban Chỉ đạo Đề án 06 đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến…

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, vừa ký Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP ngày 11/9/2025 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2025. 

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động trong quý IV/2025 nhằm giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư và các nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm 2025, báo cáo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, xoá bỏ rào cản, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ gồm: hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường đầu tư hạ tầng số, phát triển và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế.

Các Bộ ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện thể chế nhằm đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các bộ, ngành được giao nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số luật như Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng… Đồng thời, xây dựng chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; thúc đẩy đào tạo nhân lực ở các trường đại học; triển khai mô hình gắn kết trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp; và đặc biệt là hình thành sàn giao dịch khoa học, công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Đồng thời, các Bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 phấn đấu đến hết năm 2025, cần đạt các mục tiêu sau. 

Thứ nhất, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Thứ hai, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến.

Thứ ba, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực quan trọng như dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, phương tiện…; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai thu thuế hộ gia đình phục vụ quản lý kinh tế.

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức hướng dẫn, triển khai đồng bộ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính từ cấp bộ, tỉnh đến xã.

Song song đó, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2025 là khẩn trương xoá điểm lõm sóng, bảo đảm nguồn điện ổn định; làm sạch, khai thác 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu theo nguyên tắc “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”.

Mục tiêu xuyên suốt là tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Cắt giảm, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

15:30, 11/09/2025

Cắt giảm, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Hà Nội uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

07:52, 27/08/2025

Hà Nội uỷ quyền Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết các thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

Sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

14:55, 06/08/2025

Sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Từ khóa:

chính sách thu hút nhân tài chuyển đổi số công nghệ Đề án 06 dịch vụ công trực tuyến đổi mới sáng tạo hạ tầng số khoa học Thủ tục hành chính

Đọc thêm

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền

“Phí giao dịch qua các sàn thương mại điện tử cần được đưa vào danh mục nhà nước quản lý giá và chống độc quyền, cho doanh nghiệp Việt bớt khổ vì các doanh nghiệp nước ngoài (là chủ sàn) tăng phí vô tội vạ”...

Ngành công nghệ Ấn Độ trước sóng gió nếu Mỹ áp thuế đối với dịch vụ gia công phần mềm

Ngành công nghệ Ấn Độ trước sóng gió nếu Mỹ áp thuế đối với dịch vụ gia công phần mềm

Mỹ đang bàn thảo về việc áp thuế 25% đối với các công ty nếu thuê gia công phần mềm ở nước ngoài...

Bosch muốn tham gia phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam

Bosch muốn tham gia phát triển ngành bán dẫn ở Việt Nam

Lãnh đạo Bosch Việt Nam cho biết mong muốn hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển ngành bán dẫn...

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Chuyên gia cảnh báo dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, thẻ tín dụng bị rao bán trên chợ đen

Có những vụ việc dữ liệu cá nhân của hàng trăm triệu người dùng bị rò rỉ, khiến họ phải đối mặt với nguy cơ đánh cắp danh tính trong nhiều năm.

Bảo mật hậu lượng tử sẽ là hướng đi mới của fintech Việt Nam

Bảo mật hậu lượng tử sẽ là hướng đi mới của fintech Việt Nam

Sự bùng nổ fintech đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực, song thách thức an toàn thông tin ngày càng lớn, đặc biệt trước nguy cơ mã hóa truyền thống bị phá vỡ khi công nghệ lượng tử tiến gần ứng dụng thực tiễn…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Economy City: Hệ sinh thái đô thị trung tâm - “một điểm đến, đa điểm chạm”

Bất động sản

2

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

Đầu tư

3

Vi phạm một loạt giao dịch, Chứng khoán DSC bị phạt hơn 712 triệu đồng

Doanh nghiệp niêm yết

4

HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

Doanh nghiệp niêm yết

5

Kiến nghị đưa tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia

Hạ tầng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: