Mục tiêu đến hết năm 2025, người dân có thể làm 100% thủ tục hành chính online

Ban Chỉ đạo Đề án 06 đặt mục tiêu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, vừa ký Quyết định số 126/QĐ-BCĐCP ngày 11/9/2025 ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động trong quý IV/2025 nhằm giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư và các nghị quyết quan trọng, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm 2025, báo cáo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, xoá bỏ rào cản, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ gồm: hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường đầu tư hạ tầng số, phát triển và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế.

Các Bộ ngành, địa phương, khẩn trương hoàn thiện thể chế nhằm đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các bộ, ngành được giao nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số luật như Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng… Đồng thời, xây dựng chính sách thu hút nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; thúc đẩy đào tạo nhân lực ở các trường đại học; triển khai mô hình gắn kết trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp; và đặc biệt là hình thành sàn giao dịch khoa học, công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Đồng thời, các Bộ ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 phấn đấu đến hết năm 2025, cần đạt các mục tiêu sau.

Thứ nhất, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Thứ hai, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến.

Thứ ba, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực quan trọng như dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, phương tiện…; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai thu thuế hộ gia đình phục vụ quản lý kinh tế.

Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức hướng dẫn, triển khai đồng bộ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính từ cấp bộ, tỉnh đến xã.

Song song đó, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2025 là khẩn trương xoá điểm lõm sóng, bảo đảm nguồn điện ổn định; làm sạch, khai thác 12 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành trọng yếu theo nguyên tắc “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”.

Mục tiêu xuyên suốt là tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.