Thứ Sáu, 24/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

CATL thúc đẩy công nghệ pin kép, sắp sản xuất hàng loạt pin natri-ion

Trọng Hoàng

24/04/2026, 10:11

Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới cho biết sẽ đưa pin natri-ion vào sản xuất quy mô lớn ngay trong năm nay, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng gia tăng…

Khách tham quan tìm hiểu một mẫu pin tại sự kiện CATL Tech Day trước thềm Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026, tổ chức tại Bắc Kinh ngày 22/4. Ảnh: WANG ZHAO/AFP

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) - nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới - ngày 22/4 cho biết các dòng pin natri-ion của hãng sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong năm nay, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp lưu trữ năng lượng chi phí thấp và bền vững hơn.

Phát biểu tại họp báo, ông Wu Kai, nhà khoa học trưởng của CATL, cho biết những nút thắt then chốt trong quá trình sản xuất pin natri-ion đã được tháo gỡ, mở đường cho việc thương mại hóa công nghệ này - vốn từ lâu được coi là phương án bổ trợ cho pin lithium-ion.

“Pin natri-ion đã sẵn sàng cho sản xuất quy mô lớn”, ông Wu nhấn mạnh, đồng thời cho rằng công nghệ này có thể đóng vai trò bổ sung, thậm chí thay thế trong một số ứng dụng nhất định so với hệ thống pin lithium.

Bên cạnh đó, CATL cũng đang đẩy mạnh các công nghệ pin thế hệ mới ở phân khúc hiệu năng cao. Ông Gao Huan, nhà khoa học trưởng của công ty, cho biết CATL đang đàm phán với một số hãng ô tô cao cấp của Trung Quốc về pin trạng thái ngưng tụ (condensed-state) - một nhánh công nghệ liên quan đến pin thể rắn. Theo ông, quá trình phát triển nguyên mẫu đang diễn ra thuận lợi.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2023 cho lĩnh vực hàng không điện, pin trạng thái ngưng tụ của CATL đạt mật độ năng lượng lên tới 500 Wh/kg. Công nghệ này đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên máy bay thương mại hạng 4 tấn và dự kiến sẽ tiếp tục được kiểm chứng trên các nền tảng lớn hơn, khoảng 8 tấn.

CATL hiện đặt mục tiêu điều chỉnh công nghệ cấp hàng không này cho xe chở khách. Theo kế hoạch, pin Qilin dạng trạng thái ngưng tụ có thể đạt mật độ 350 Wh/kg ở cấp độ cell, qua đó giúp kéo dài quãng đường di chuyển của xe điện, đồng thời cải thiện độ an toàn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về nguồn cung lithium cũng như cạnh tranh địa chính trị xoay quanh kim loại này – yếu tố nền tảng của sự bùng nổ xe điện toàn cầu.

Theo các chuyên gia, lộ trình của CATL cho thấy cuộc cạnh tranh về công nghệ hóa học pin đang bước sang một giai đoạn mới, khi các hãng ô tô và chính phủ đồng thời tìm kiếm lợi thế công nghệ và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong quá trình chuyển đổi sang điện hóa.

Pin natri-ion sử dụng natri - nguyên tố dồi dào trong nước biển và vỏ Trái đất - thay cho lithium, vốn khan hiếm hơn và tập trung tại một số ít quốc gia. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, pin natri-ion khó có thể thay thế hoàn toàn pin lithium-ion, đặc biệt trong các dòng xe hiệu năng cao, nơi yêu cầu về mật độ năng lượng vẫn rất lớn.

Trung Quốc đã xác định công nghệ natri-ion là một ưu tiên chiến lược, đồng thời thúc đẩy phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới, bao gồm hệ thống dựa trên natri.

Ông Hu Yongsheng, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhận định natri mang lại nền tảng tài nguyên an toàn và có khả năng mở rộng cao hơn, đóng vai trò quan trọng như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Theo ông, pin natri-ion có tiềm năng phát triển trong các dòng xe điện giá rẻ, hệ thống lưu trữ điện lưới và các ứng dụng trong môi trường lạnh - nơi ưu thế về chi phí và độ ổn định được phát huy rõ rệt.

Ngoài ra, với mức độ tương thích cao giữa dây chuyền sản xuất pin natri-ion và lithium-ion, các nhà sản xuất có thể linh hoạt chuyển đổi hoặc đa dạng hóa sản lượng với chi phí điều chỉnh hạn chế, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ này.

Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ pin ngày càng khốc liệt, bước đi của CATL cho thấy ngành lưu trữ năng lượng đang chuyển từ phụ thuộc vào một loại vật liệu duy nhất sang hướng đa dạng hóa công nghệ. Sự xuất hiện của pin natri-ion ở quy mô thương mại, cùng với các dòng pin thế hệ mới hiệu năng cao, được kỳ vọng sẽ góp phần định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường xe điện trong giai đoạn tới.

Từ khóa:

công nghệ pin điện Pin natri-ion

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi kép (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh) là động lực then chốt để bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh thế giới nhiều biến động...

CBAM lần đầu tiên có mức giá tham chiếu 75,36 euro cho mỗi tấn CO₂ trong quý I/2026...

Nga và Uzbekistan đã ký kết lộ trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đồng thời triển khai các bước thi công ban đầu cho dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Uzbekistan, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển năng lượng của quốc gia Trung Á này…

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17 thống nhất một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm và xây dựng kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030...

TP. Hà Nội dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ thí điểm “vùng phát thải thấp” tại phường Hoàn Kiếm, trong 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Trong phạm vi này, xe máy sử dụng xăng sẽ bị cấm đi lại theo khung giờ: từ 18h- 24h ngày thứ Sáu và từ 6h- 24h trong hai ngày cuối tuần...

Dòng sự kiện

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy