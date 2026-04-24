CATL thúc đẩy công nghệ pin kép, sắp sản xuất hàng loạt pin natri-ion

Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới cho biết sẽ đưa pin natri-ion vào sản xuất quy mô lớn ngay trong năm nay, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng gia tăng…

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) - nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới - ngày 22/4 cho biết các dòng pin natri-ion của hãng sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong năm nay, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp lưu trữ năng lượng chi phí thấp và bền vững hơn.

Phát biểu tại họp báo, ông Wu Kai, nhà khoa học trưởng của CATL, cho biết những nút thắt then chốt trong quá trình sản xuất pin natri-ion đã được tháo gỡ, mở đường cho việc thương mại hóa công nghệ này - vốn từ lâu được coi là phương án bổ trợ cho pin lithium-ion.

“Pin natri-ion đã sẵn sàng cho sản xuất quy mô lớn”, ông Wu nhấn mạnh, đồng thời cho rằng công nghệ này có thể đóng vai trò bổ sung, thậm chí thay thế trong một số ứng dụng nhất định so với hệ thống pin lithium.

Bên cạnh đó, CATL cũng đang đẩy mạnh các công nghệ pin thế hệ mới ở phân khúc hiệu năng cao. Ông Gao Huan, nhà khoa học trưởng của công ty, cho biết CATL đang đàm phán với một số hãng ô tô cao cấp của Trung Quốc về pin trạng thái ngưng tụ (condensed-state) - một nhánh công nghệ liên quan đến pin thể rắn. Theo ông, quá trình phát triển nguyên mẫu đang diễn ra thuận lợi.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2023 cho lĩnh vực hàng không điện, pin trạng thái ngưng tụ của CATL đạt mật độ năng lượng lên tới 500 Wh/kg. Công nghệ này đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trên máy bay thương mại hạng 4 tấn và dự kiến sẽ tiếp tục được kiểm chứng trên các nền tảng lớn hơn, khoảng 8 tấn.

CATL hiện đặt mục tiêu điều chỉnh công nghệ cấp hàng không này cho xe chở khách. Theo kế hoạch, pin Qilin dạng trạng thái ngưng tụ có thể đạt mật độ 350 Wh/kg ở cấp độ cell, qua đó giúp kéo dài quãng đường di chuyển của xe điện, đồng thời cải thiện độ an toàn.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại về nguồn cung lithium cũng như cạnh tranh địa chính trị xoay quanh kim loại này – yếu tố nền tảng của sự bùng nổ xe điện toàn cầu.

Theo các chuyên gia, lộ trình của CATL cho thấy cuộc cạnh tranh về công nghệ hóa học pin đang bước sang một giai đoạn mới, khi các hãng ô tô và chính phủ đồng thời tìm kiếm lợi thế công nghệ và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong quá trình chuyển đổi sang điện hóa.

Pin natri-ion sử dụng natri - nguyên tố dồi dào trong nước biển và vỏ Trái đất - thay cho lithium, vốn khan hiếm hơn và tập trung tại một số ít quốc gia. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, pin natri-ion khó có thể thay thế hoàn toàn pin lithium-ion, đặc biệt trong các dòng xe hiệu năng cao, nơi yêu cầu về mật độ năng lượng vẫn rất lớn.

Trung Quốc đã xác định công nghệ natri-ion là một ưu tiên chiến lược, đồng thời thúc đẩy phát triển các giải pháp lưu trữ năng lượng thế hệ mới, bao gồm hệ thống dựa trên natri.

Ông Hu Yongsheng, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhận định natri mang lại nền tảng tài nguyên an toàn và có khả năng mở rộng cao hơn, đóng vai trò quan trọng như một giải pháp dự phòng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Theo ông, pin natri-ion có tiềm năng phát triển trong các dòng xe điện giá rẻ, hệ thống lưu trữ điện lưới và các ứng dụng trong môi trường lạnh - nơi ưu thế về chi phí và độ ổn định được phát huy rõ rệt.

Ngoài ra, với mức độ tương thích cao giữa dây chuyền sản xuất pin natri-ion và lithium-ion, các nhà sản xuất có thể linh hoạt chuyển đổi hoặc đa dạng hóa sản lượng với chi phí điều chỉnh hạn chế, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình thương mại hóa công nghệ này.

Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ pin ngày càng khốc liệt, bước đi của CATL cho thấy ngành lưu trữ năng lượng đang chuyển từ phụ thuộc vào một loại vật liệu duy nhất sang hướng đa dạng hóa công nghệ. Sự xuất hiện của pin natri-ion ở quy mô thương mại, cùng với các dòng pin thế hệ mới hiệu năng cao, được kỳ vọng sẽ góp phần định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu và tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường xe điện trong giai đoạn tới.