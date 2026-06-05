Dầu từ rác nhựa: Việt Nam hướng tới trung tâm xuất khẩu xanh ASEAN

City Oil Field, công ty công nghệ Hàn Quốc, vừa công bố kế hoạch triển khai ba giai đoạn hệ thống tái chế nhựa thành dầu theo công nghệ độc quyền - được gọi là RGO (Regenerated Green Oil, tức Dầu Xanh Tái Sinh) - tại Việt Nam, bắt đầu từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Triển khai thực địa do hai đơn vị phụ trách: City Oil Agency - nền tảng đại diện chính thức tại Việt Nam - và Green Credit Authority (GCA), công ty có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, đã ký hợp đồng đại lý độc quyền với City Oil Field ngày 18/5/2026 và chịu trách nhiệm thực thi dự án trực tiếp.

Đây không phải một dự án môi trường thông thường, mà là mô hình kinh doanh kinh tế tuần hoàn được xây dựng trên hai luồng doanh thu độc lập, được bảo chứng bởi chứng nhận Công nghệ Xuất sắc Mới (NET) cấp quốc gia của Hàn Quốc và tiêu chuẩn ISCC PLUS được công nhận quốc tế - điều kiện tiên quyết để bán nguyên liệu tái chế cho BASF, Shell, Total và LG Chem. Và CEO của công ty, ông Tony Chan, đã có những chia sẻ về lý do chọn Việt Nam,chọn thời điểm này và ý nghĩa của mô hình với nhà đầu tư và đối tác trong khu vực.

"City Oil Field đã tìm hiểu thị trường khắp nơi trên thế giới. Điều gì thuyết phục ông chọn Việt Nam làm địa điểm triển khai đầu tiên tại Đông Nam Á - và tại sao đúng vào thời điểm này?"

Câu trả lời thực ra khá rõ ràng: Việt Nam đang đứng ở điểm hội tụ của ba lực lượng mạnh mẽ xuất hiện đồng thời, và sự hội tụ như vậy rất hiếm gặp ở bất kỳ thị trường nào.

CEO Tony Chan - City Oil Agency Vietnam.

Thứ nhất là quy mô rác thải nhựa. Việt Nam hiện đang thải ra khoảng 3 triệu tấn rác nhựa mỗi năm — một trong những tỷ lệ bình quân đầu người cao nhất châu Á. Với chúng tôi, con số đó không phải là mối lo ngại, mà là cơ hội, nguyên liệu đầu vào. Hệ thống RGO được thiết kế chính xác cho loại rác nhựa hỗn hợp, bẩn mà các cơ sở tái chế thông thường từ chối tiếp nhận. Khi nhìn vào 3 triệu tấn đó, chúng tôi thấy tiềm năng sản xuất hàng trăm nghìn tấn dầu tái chế chất lượng cao mỗi năm.

Yếu tố thứ hai là EPR bắt buộc - Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất - đã có hiệu lực pháp lý. Hàng nghìn nhà sản xuất và nhà nhập khẩu trên cả nước Việt Nam đang đối mặt với bài toàn tìm giải pháp xanh cho bao bì và sản phẩm sau tiêu dùng của họ. Đó là nhu cầu thực sự, được thúc đẩy bởi chính sách của Chính phủ, khách hàng - không phải nhu cầu được tạo ra bằng marketing. Chúng tôi có thể vào cuộc ngay lập tức với một giải pháp kỹ thuật đã được kiểm chứng.

Yếu tố thứ ba - và điều này thường bị bỏ qua - là mục tiêu của chính phủ đạt tỷ lệ tái chế nhựa 85% vào năm 2025. Khi một quốc gia đặt ra các mục tiêu định lượng ở mức đó, nó tạo ra đủ áp lực chính sách để thúc đẩy chính quyền địa phương chủ động tìm kiếm các công nghệ mới. Chúng tôi không phải đi gõ cửa từng nơi - mà đang được mời vào.

Về thời điểm: công nghệ RGO của chúng tôi đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và được Bộ Công Thương Hàn Quốc trao chứng nhận NET - tức là chính phủ Hàn Quốc đã độc lập xác nhận đây là công nghệ thực sự mới, có ưu điểm rõ ràng và khả năng thương mại hóa được chứng minh. Chúng tôi đủ tự tin để triển khai ở quy mô công nghiệp ngay bây giờ, không phải ba hay năm năm nữa.

Ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Green Credit Authority (GCA) đã ký thỏa thuận độc quyền triển khai công nghệ nhiệt phân phi đốt cháy nhiệt độ thấp, chuyên chuyển hóa rác thải nhựa không thể tái chế thành dầu xanh tái sinh (RGO) và nguyên liệu công nghiệp có giá trị caovới City Oil Field vào tháng 5/2026, cùng với đại diện chính thức City Oil Agency tại Việt Nam.

"Nhiều công ty trên thế giới đang theo đuổi công nghệ nhựa thành dầu. Điều gì mang lại sự khác biệt vượt trội trong giải pháp tiếp cận của City Oil Field ?

Yếu tố thứ nhất là công nghệ RGO cốt lõi - hệ thống lò phản ứng nhiệt phân gốm, được gọi là R-101, vận hành ổn định ở dưới 300°C. Đây không phải là điều chỉnh tham số từ nhiệt phân thông thường - đây là thiết kế lại hoàn toàn nguyên lý phản ứng cơ bản. Ở dưới 300°C, quá trình cracking tiến hành mà không kích hoạt các phản ứng halogen hóa tạo ra dioxin và furan - những sản phẩm phụ độc hại không thể tránh khỏi trong nhiệt phân thông thường trên 400°C. Kết quả là dầu thu hồi với tỷ lệ 70 đến 90%, đủ sạch để gia nhập chuỗi cung ứng hóa dầu toàn cầu thay vì bị hạ xuống làm nhiên liệu cấp thấp.

Yếu tố thứ hai là khả năng xử lý nhựa hỗn hợp bị nhiễm bẩn mà không cần phân loại trước thành từng luồng vật liệu đơn. Hầu hết các công nghệ cạnh tranh - bao gồm các hệ thống nhiệt phân hiện được quảng bá rộng rãi ở châu Âu và Bắc Mỹ - đều yêu cầu nguyên liệu tương đối đồng nhất. Điều đó có nghĩa là chi phí tiền xử lý cao và trong thực tế, khối lượng lớn rác nhựa hỗn hợp vẫn không thể xử lý được. Trong khi đó, Hệ thống của chúng tôi chấp nhận toàn bộ phổ rác nhựa thực tế - PP, PET, LDPE, PVC và vinyl kết hợp - mà không cần tiền xử lý phức tạp. Đó là lợi thế quyết định ở các thị trường như Việt Nam, nơi phân loại tại nguồn còn hạn chế.

Yếu tố thứ ba - và đây là thứ khó sao chép nhất - là toàn bộ hệ thống được đóng gói trong container vận chuyển tiêu chuẩn 20ft hoặc 40ft, tuân thủ ASME Điều VIII. Không cần cơ sở hạ tầng nhà máy cố định, không cần kỹ thuật dân dụng quy mô lớn. Mức độ thu nhỏ kỹ thuật này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu phát triển, và không thể tái tạo trong 12 hoặc 24 tháng.

Trên tất cả điều đó, chứng nhận NET do Bộ Công Thương Hàn Quốc cấp - Số chứng nhận 제1383호 - cung cấp xác nhận độc lập, được nhà nước bảo chứng về tính mới, tính vượt trội và mức độ sẵn sàng thương mại của công nghệ sau kiểm toán bên ngoài nghiêm ngặt. Đó là lá chắn ưu thế cạnh tranh tuyệt đối, độc quyền của chúng tôi.

"Chứng nhận ISCC PLUS mở ra những cánh cửa nào trên thị trường toàn cầu - và điều đó có ý nghĩa thực tiễn gì với đối tác Việt Nam muốn tham gia chuỗi giá trị này?"

ISCC PLUS - Chứng nhận Bền vững và Carbon Quốc tế - không phải là một nhãn xanh thông thường. Đây là khung chứng nhận được Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và các tập đoàn hóa dầu lớn nhất thế giới công nhận là tiêu chuẩn bắt buộc khi mua nguyên liệu tái chế.

Đối với đối tác Việt Nam, từ góc độ thực tiễn, bằng cách tham gia chuỗi giá trị của City Oil Field, họ không phải bắt đầu từ số không khi tìm kiếm khách hàng xuất khẩu. Chứng nhận ISCC PLUS của chúng tôi bao phủ toàn bộ chuỗi từ thu gom đến đầu ra, và các đối tác được thừa hưởng tư cách thương mại đó ngay từ ngày đầu tiên. Đó là lợi thế cạnh tranh độc quyền của chúng tôi, một lợi thế mà tôi tin rằng các đối tác khác cần nhiều năm để xây dựng độc lập. Tuy nhiên, họ có thể tiếp cận chuỗi cung ứng này thông qua hợp tác với chúng tôi.

Tôi cũng muốn bổ sung một điểm về tín chỉ carbon, điều thường không được đề cập. ISCC PLUS cho phép đăng ký tín chỉ carbon được tạo ra thông qua các quy trình kinh tế tuần hoàn — tức là việc chuyển đổi chất thải thành vật liệu hữu ích thay vì thải bỏ. Trong bối cảnh Việt Nam xây dựng thị trường carbon trong nước và hướng tới mục tiêu Net Zero 2050, đó là một nguồn giá trị bổ sung mà rất ít mô hình kinh doanh trong lĩnh vực môi trường có thể tạo ra cùng với doanh thu thương mại thông thường.

"City Oil Field đang tìm kiếm mô hình đối tác như thế nào tại Việt Nam - và với tầm nhìn mở rộng sang ASEAN, Việt Nam đóng vai trò gì trong chiến lược dài hạn của ông?"

Chúng tôi không đến Việt Nam để bán máy mà đến để xây dựng một chuỗi giá trị - và điều đó chỉ khả thi với các đối tác địa phương hiểu thị trường, có mạng lưới và cam kết lâu dài.

Cấu trúc chúng tôi mong đợi là liên doanh vận hành, trong đó City Oil Field đóng góp công nghệ, chứng nhận quốc tế và khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu, còn đối tác Việt Nam mang lại logistics thu gom, quan hệ với chính quyền địa phương và hiểu biết thực địa về chuỗi cung ứng trong nước. Đây không phải thỏa thuận nhượng quyền hay mua thiết bị vận hành độc lập - đây là đồng đầu tư thực sự. Green Credit Authority đang tích cực xây dựng những mối quan hệ này, tạo sẵn điểm gia nhập cho các đối tác tiềm năng.

Lộ trình triển khai tại Việt Nam được cấu trúc theo ba giai đoạn riêng biệt.

Giai đoạn một: Thiết lập các trạm thu gom Plastic EX tại khu dân cư và trung tâm thương mại ở ba thành phố lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,..) để xây dựng nguồn cung nguyên liệu và bắt đầu thay đổi hành vi cộng đồng.

Giai đoạn hai: Kích hoạt các cơ sở xử lý RGO ở ngoại ô, chuyển đổi toàn bộ nhựa thu gom thành dầu tái chế và loại bỏ chi phí vận chuyển liên quan đến xử lý tập trung.

Giai đoạn ba: Mở rộng quy mô, số lượng ra toàn quốc thông qua quan hệ đối tác với chính quyền địa phương trong khuôn khổ EPR.