Bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng
Đỗ Phong
05/06/2026, 14:01
Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ lâu dài, khó khăn và phức tạp, nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và hướng tới phát triển bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia...
Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển
dâng và thiên tai tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển
kinh tế tuần hoàn, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng
dân cư trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
và cam kết NetZero vào năm 2050.
Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi
trường, sáng ngày 5/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn
đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu: "Từ chính sách đến hành động".
Diễn đàn làm rõ các định hướng hoàn thiện chính sách, pháp
luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là sửa đổi, bổ sung Luật bảo vệ môi trường
năm 2020, thảo luận thực trạng và giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không
khí, đồng thời chia sẻ các quy định về giảm phát thải khí nhà kính. Những khuyến
nghị, giải pháp được chia sẻ tại diễn đàn góp phần tạo động lực cho tăng trưởng
xanh và phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO CHUYỂN ĐỔI XANH, TĂNG TRƯỞNG XANH
Phát biểu tại Diễn đàn, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, “đây là hoạt động trọng tâm hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Ngày Đại dương Thế giới (8/6), Tháng Hành động
vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải sản Việt Nam năm 2026.
Diễn đàn cũng là đối
thoại chính sách quan trọng nhằm kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng
doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi,
đề xuất các giải pháp thực chất cho công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với
biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Thế giới đang phải đối mặt với những thách
thức ngày càng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm
đa dạng sinh học và cạn kiệt tài nguyên. Các hiện tượng này đang tác động trực
tiếp đến sự phát triển bền vững của mọi quốc gia.
Áp lực đối với công tác bảo vệ môi
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục gia
tăng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới của đất nước. Những vấn đề như ô nhiễm không khí, quản lý chất thải,
suy giảm chất lượng môi trường, phát thải khí nhà kính và các rủi ro khí hậu
đang tác động ngày càng trực tiếp đến chất lượng tăng trưởng, sức khỏe người
dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Trong bối cảnh đó, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc lựa
chọn chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 là "Toàn cầu chung tay hành
động vì khí hậu". Theo ông Thành, “đây không chỉ là lời hiệu
triệu mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia trong việc chuyển mạnh từ
cam kết sang hành động thực chất”.
Đối với Việt Nam, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược để nâng
cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng
trong hoàn thiện thể chế chính sách về môi trường và khí hậu. Tuy nhiên, theo
Thứ trưởng, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai vẫn còn lớn,
trong khi nhiều vấn đề môi trường tiếp tục đặt ra ngày càng cấp bách.
Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang nghiên cứu sửa đổi,
bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của
đất nước, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần
hoàn, quản lý chất thải, khí nhà kính và phát triển thị trường carbon trong nước.
Những vấn đề này có tác động sâu rộng tới địa phương, doanh nghiệp và người
dân, đòi hỏi phải tiếp tục được đánh giá, hoàn thiện từ thực tiễn triển khai.
Thông tin những điểm mới đáng chú ý của dự thảo, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường cho biết dự thảo
Luật sửa đổi, bổ sung 82/171 điều của Luật hiện hành, tập trung vào 4 nhóm nội
dung chính gồm: cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp; hoàn thiện
hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn; tăng
cường quản lý chất lượng môi trường; tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội.
Theo ông Cường, một trong những nội dung đáng chú ý là việc
cải cách mạnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường. Dự thảo đề xuất bãi
bỏ 9 thủ tục hành chính, giúp giảm hơn 52% thời gian giải quyết và chi phí tuân
thủ cho người dân, doanh nghiệp. Số dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi
trường và xin giấy phép môi trường cũng được cắt giảm trên 90% thông qua việc
đơn giản hóa phân loại dự án theo tiêu chí môi trường.
Dự thảo tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, với 96%
hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và 95% việc cấp giấy
phép môi trường được giao cho cấp địa phương thực hiện.
Trong quản lý chất lượng môi trường, dự thảo bổ sung các quy
định về dự báo ô nhiễm môi trường không khí, kiểm kê khí thải, kiểm soát phát
thải từ giao thông; đồng thời chuyển phương thức quản lý từ “cảnh báo khi ô nhiễm
đã xảy ra” sang “dự báo để chủ động phòng ngừa”…
CHUYỂN ĐỔI TỪ TƯ DUY SANG HÀNH ĐỘNG, TỪ CAM KẾT SANG THỰC
THI HIỆU QUẢ
Tại Diễn đàn, Thứ trưởng Lê Công Thành đã nhấn mạnh những chỉ
đạo mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết “vì một nền
văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững”
trong đó chỉ đạo "bảo vệ môi trường phải được nhìn nhận như một nội dung cốt
lõi của an ninh quốc gia và an ninh con người”.
Để thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông Thành nêu 5 vấn đề
lớn cần tập trung trao đổi.
Thứ nhất, tiếp tục góp ý hoàn thiện thể chế chính sách pháp
luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là quá
trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật bảo vệ môi trường.
Trong bối cảnh đất nước cần đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, bước vào kỷ nguyên vươn mình, không thể để những rào cản về thể chế cản trở bước tiến. Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật lần này phải thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy. Để tạo ra một hành lang pháp lý vừa kiến tạo, vừa quản lý hiệu quả, Luật Bảo vệ môi trường cần đổi mới triệt để tư duy từ “cấm đoán” sang “kiến tạo”, từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và quản lý rủi ro.
Ông Thành yêu cầu tập trung
đánh giá làm rõ các nội dung sửa đổi đã thực sự đáp ứng yêu cầu chuyển từ tiền
kiểm sang quản lý rủi ro có kiểm soát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi, đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu số, thời
gian thực, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường
carbon.
Thứ hai, trao đổi, nhận diện đầy đủ các vấn đề môi trường cấp
bách hiện nay, nhất là ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, phân tích nguyên
nhân, những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và đề xuất những giải pháp
đồng bộ, hiệu quả.
Ông Thành cho rằng “đây không chỉ là vấn đề môi trường mà
còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe của cộng đồng, chất lượng sống và năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế”. Vì vậy, cần tập trung các giải pháp về quy hoạch
đô thị, giao thông xanh, kiểm soát phát thải công nghiệp, chuyển đổi năng lượng,
tăng cường quan trắc và cảnh báo môi trường, cũng như thay đổi hành vi, sản xuất
và tiêu dùng theo hướng bền vững hơn.
Thứ ba, các giải pháp thúc đẩy giảm phát thải khí
nhà kính hướng tới Net Zero vào năm 2050, trong đó làm rõ vai trò trách nhiệm
và cơ chế phối hợp giữa nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức tài
chính, các nhà khoa học và cộng đồng. Đồng thời đề xuất các giải pháp huy động
nguồn lực, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường carbon và thúc đẩy chuyển
đổi xanh trong các ngành, lĩnh vực.
Thứ tư, trao đổi các giải pháp tăng cường sự phối
hợp và tham gia thực chất của các chủ thể, làm rõ vai trò và trách nhiệm của
các địa phương trong tổ chức thực hiện, sự chủ động, tiên phong của cộng đồng
doanh nghiệp trong chuyển đổi công nghệ, thực hiện ESG và giảm phát thải...
Thứ năm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình hiệu
quả, cách làm hay của địa phương, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, đồng thời
đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực tài chính,
chuyển giao công nghệ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn qua diễn đàn đưa ra nhiều khuyến nghị, chính sách thiết thực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá
trình chuyển đổi từ tư duy sang hành động, từ cam kết sang thực thi hiệu quả.
Biến đổi khí hậu, suy giảm chất lượng môi trường và ô nhiễm không khí đang trở thành những thách thức toàn cầu hết sức nghiêm trọng. Việt Nam đang quyết liệt triển khai các cam kết quốc tế về phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng “bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho phát triển bền vững lâu dài”. Tỉnh luôn quán triệt quan điểm “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế”, đồng thời tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.
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