Thứ Sáu, 05/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Trung Quốc: Phát triển điện mặt trời ngoài không gian

Trọng Hoàng

05/06/2026, 08:42

Trong bối cảnh thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt và tình trạng dư thừa công suất chưa được giải quyết triệt để, nhiều doanh nghiệp quang điện hàng đầu Trung Quốc đang đặt cược vào điện mặt trời ngoài không gian như một hướng đi chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành...

Mô phỏng hệ thống điện mặt trời ngoài không gian. Ảnh: Internet
Mô phỏng hệ thống điện mặt trời ngoài không gian. Ảnh: Internet

Tại Hội nghị và Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về Phát điện Quang điện và Năng lượng thông minh diễn ra tại Thượng Hải ngày 2/6, liên minh gồm 13 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và công nghệ đã chính thức thành lập Liên minh Phát triển Năng lượng Không gian (Space Energy Development Alliance).

Liên minh hướng tới việc kết nối các nguồn lực trên toàn chuỗi giá trị, từ điện mặt trời, lưu trữ năng lượng, hydro xanh, điện toán đến hạ tầng sạc điện, nhằm thúc đẩy sự giao thoa giữa ngành hàng không vũ trụ và năng lượng xanh.

Động thái trên được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược của các nhà sản xuất quang điện Trung Quốc trong nỗ lực tìm kiếm không gian tăng trưởng mới ngoài thị trường truyền thống vốn đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

KHI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VƯƠN RA NGOÀI TRÁI ĐẤT

Ông Zhu Gongshan, Chủ tịch Tập đoàn GCL Group, cho rằng ngành quang điện đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới.

“Nếu nửa đầu của cuộc cách mạng ngành quang điện là sự kết hợp giữa năng lượng và công nghệ số, thì nửa sau sẽ là sự hội tụ giữa vật liệu tiên tiến và công nghệ hàng không vũ trụ”, ông Zhu Gongshan nói.

Sự phát triển của các tên lửa tái sử dụng cùng xu hướng triển khai các chòm vệ tinh thương mại quy mô lớn cũng đang góp phần kéo giảm chi phí phóng và mở ra cơ hội hiện thực hóa các dự án điện mặt trời ngoài không gian.

Việc khai thác năng lượng mặt trời trong môi trường không gian gần như lý tưởng có thể giúp các hệ thống phát điện tránh được những hạn chế của khí quyển và chu kỳ ngày - đêm trên Trái đất. Điều này cho phép các tấm pin mặt trời hoạt động liên tục với hiệu suất cao hơn đáng kể so với các hệ thống mặt đất.
Ông Zhu Gongshan

Theo dự báo của lãnh đạo GCL Group, nếu các công nghệ vật liệu và đóng gói chống bức xạ đạt yêu cầu kỹ thuật, các ứng dụng quang điện ngoài không gian có thể bắt đầu được triển khai trong vòng 5-10 năm tới.

Xa hơn, ngành công nghiệp này kỳ vọng có thể xây dựng các hệ thống truyền tải điện không dây từ không gian xuống Trái đất. Nếu thành công, mô hình này sẽ làm thay đổi căn bản chuỗi sản xuất - truyền tải - tiêu thụ điện hiện nay, cho phép cung cấp năng lượng trực tiếp tới các khu vực hẻo lánh, đảo xa hoặc những địa điểm cần hỗ trợ khẩn cấp mà không phụ thuộc vào hệ thống lưới điện truyền thống.

ĐIỆN MẶT TRỜI KHÔNG GIAN: CANH BẠC DÀI HẠN CỦA NGÀNH QUANG ĐIỆN

Dù đánh giá cao ý nghĩa chiến lược của sáng kiến này, nhiều chuyên gia cho rằng điện mặt trời không gian vẫn còn cách khá xa giai đoạn thương mại hóa.

Ông Lin Boqiang, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Hạ Môn, nhận định việc triển khai nghiên cứu và xây dựng hệ sinh thái cho lĩnh vực này từ sớm là cần thiết, song chi phí hiện nay vẫn là rào cản lớn.

Theo ông, trong ít nhất một thập kỷ tới, điện mặt trời ngoài không gian sẽ có chi phí cao hơn rất nhiều so với các dự án điện mặt trời trên mặt đất. Do đó, năng lượng mặt trời mặt đất vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị từ sớm cho các công nghệ tương lai vẫn là chiến lược cần thiết để duy trì lợi thế cạnh tranh công nghệ của Trung Quốc trong dài hạn.

Việc các doanh nghiệp năng lượng mặt trời hàng đầu Trung Quốc cùng tham gia một liên minh phát triển điện mặt trời không gian cho thấy ngành quang điện nước này đang tìm cách vượt ra khỏi mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng quy mô sản xuất.

Cùng quan điểm, ông Tan Youru, chuyên gia phân tích năng lượng mặt trời của BloombergNEF, cho rằng các sáng kiến hiện nay phản ánh nỗ lực tìm kiếm các ứng dụng công nghệ tiên phong và mở rộng biên giới phát triển của ngành quang điện.

Chuyên gia này cũng lưu ý trong khi theo đuổi các mục tiêu dài hạn, ngành năng lượng mặt trời Trung Quốc vẫn phải giải quyết những thách thức cấp bách hiện nay, đặc biệt là tình trạng dư thừa công suất sản xuất và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng cạnh tranh, các công nghệ mang tính đột phá như năng lượng không gian được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới, đồng thời giúp Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong chuỗi giá trị năng lượng sạch thế giới.

NASA muốn “thoát” điện mặt trời, đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng

11:09, 18/04/2026

NASA muốn “thoát” điện mặt trời, đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng

Trung Quốc nhập khẩu mạnh bạc để đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời

18:49, 21/04/2026

Trung Quốc nhập khẩu mạnh bạc để đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời

Điện mặt trời dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu

10:32, 30/03/2026

Điện mặt trời dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu

Từ khóa:

an ninh năng lượng BloombergNEF chi phí điện mặt trời công nghệ hàng không vũ trụ công nghệ quang điện điện mặt trời hệ thống truyền tải điện không dây Liên minh Phát triển Năng lượng Không gian năng lượng mặt trời không gian năng lượng xanh ngành quang điện Trung Quốc Tập đoàn GCL Group

Đọc thêm

Dầu từ rác nhựa: Việt Nam hướng tới trung tâm xuất khẩu xanh ASEAN

Dầu từ rác nhựa: Việt Nam hướng tới trung tâm xuất khẩu xanh ASEAN

City Oil Field, công ty công nghệ Hàn Quốc, vừa công bố kế hoạch triển khai ba giai đoạn hệ thống tái chế nhựa thành dầu theo công nghệ độc quyền - được gọi là RGO (Regenerated Green Oil, tức Dầu Xanh Tái Sinh) - tại Việt Nam, bắt đầu từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Chuyển đổi kép mở đường tăng trưởng bền vững

Chuyển đổi kép mở đường tăng trưởng bền vững

Chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp, trong khi đào tạo nguồn nhân lực là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Việt Nam và WWF Hoa Kỳ tăng cường hợp tác bảo tồn thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam và WWF Hoa Kỳ tăng cường hợp tác bảo tồn thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm việc với lãnh đạo WWF Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu...

Hơn 3 triệu ha rừng do cấp xã quản lý: Điểm nghẽn cho xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Hơn 3 triệu ha rừng do cấp xã quản lý: Điểm nghẽn cho xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Hơn 3,07 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp hiện do UBND cấp xã quản lý đang đối mặt với nhiều bất cập về pháp lý, dữ liệu và nguồn lực quản lý. Thực trạng này không chỉ làm gia tăng nguy cơ lấn chiếm, phá rừng mà còn cản trở khả năng đáp ứng các yêu cầu chống mất rừng của thị trường quốc tế và tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Bức tranh kinh tế của Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Điển hình như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%....

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

AIG vào Top 50 Công ty Đại chúng Uy tín và Hiệu quả năm 2026

Doanh nghiệp

2

Đề xuất bãi bỏ quy định “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy”

Dân sinh

3

Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 32.000 tỷ đồng, lượng tiền bơm qua OMO giảm mạnh từ đỉnh tháng 2

Tài chính

4

Thái Lan chi gần 4 tỷ USD giúp người tiêu dùng vượt qua cơn sốt giá nhiên liệu

Thế giới

5

Giá bitcoin giảm sâu sau động thái bán ra của Strategy

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy