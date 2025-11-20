Thứ Sáu, 21/11/2025

Trang chủ Bất động sản

Cen Land và Cen EcoTech quyết tâm nâng cao chất lượng nghề môi giới bất động sản

Tuấn Sơn

20/11/2025, 10:28

Thiếu chứng chỉ hành nghề đang trở thành “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản, khi 89% môi giới chưa đủ điều kiện pháp lý, trong khi nhu cầu được chuẩn hóa và tham gia kỳ thi sát hạch ngày càng cao.

Trước thực trạng này, Cen Land - đơn vị kinh doanh bất động sản với 23 năm kinh nghiệm cùng Cen EcoTech (Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ) triển khai chương trình “Kiến tạo sự nghiệp cùng Cen Land” tặng 500 suất miễn phí đào tạo và thi chứng chỉ môi giới toàn quốc (áp dụng đến hết 31/12/2025), nhằm hỗ trợ môi giới hoàn thiện năng lực, đáp ứng các điều kiện pháp lý bắt buộc, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng thị trường.

THỊ TRƯỜNG THIẾU HỤT MÔI GIỚI ĐẠT CHUẨN

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc mạnh mẽ, chất lượng lực lượng môi giới tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại. Theo khảo sát từ Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), 89% môi giới bất động sản hiện nay chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hiệu lực.

Trong đó, 51,8% chưa từng được đào tạo và chưa có chứng chỉ, 24,1% đã qua đào tạo nhưng chưa tham dự kỳ thi, và 12,8% từng sở hữu chứng chỉ nhưng đã hết hiệu lực. Chỉ 11,3% môi giới đang có chứng chỉ còn giá trị – một tỷ lệ quá thấp so với quy mô thị trường. Cả nước có đến 416 doanh nghiệp môi giới ghi nhận tình trạng thiếu hụt nhân sự đạt chuẩn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận hành và tuân thủ pháp lý.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết thị trường đang gặp “điểm nghẽn” về thể chế khi quy định đã có, nhưng hệ thống vận hành thì chưa được khơi thông. Các địa phương chưa tổ chức kỳ thi sát hạch, người học không biết nên học ở đâu là đúng chuẩn, trong khi doanh nghiệp không thể tuyển dụng đủ nhân sự có chứng chỉ hợp pháp để đảm bảo vận hành theo luật định.

Từ ngày 1/8/2024, môi giới bất động sản bắt buộc phải sở hữu chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực.
Từ ngày 1/8/2024, môi giới bất động sản bắt buộc phải sở hữu chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực.

Trong khi đó, theo Luật Kinh doanh Bất động sản, Nghị định 96/2024/NĐ-CP và Thông tư 04/2024/TT-BXD (có hiệu lực từ 1/8/2024), cá nhân muốn dự thi sát hạch phải hoàn thành khóa đào tạo chuẩn và sở hữu giấy chứng nhận hợp lệ. Tuy nhiên, số lượng đơn vị đào tạo đúng chuẩn còn hạn chế, chương trình học chưa đồng bộ, khiến nhiều môi giới không đủ điều kiện dự thi.

Hệ quả là hoạt động môi giới - vốn giữ vai trò kết nối cung – cầu và truyền tải thông tin chính xác - đối mặt nhiều rủi ro. Sai lệch trong tư vấn pháp lý, định giá hay quy trình giao dịch có thể gây thiệt hại cho khách hàng và làm giảm tính minh bạch của thị trường về lâu dài.

CEN LAND CÙNG CEN ECOTECH MIỄN PHÍ 500 SUẤT ĐÀO TẠO VÀ THI CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Nhận diện rõ khoảng trống trong nguồn nhân lực và nhu cầu chuẩn hóa lực lượng môi giới, Cen Land cùng Cen EcoTech triển khai chương trình “Kiến tạo sự nghiệp cùng Cen Land” với 500 suất miễn phí đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản trên toàn quốc nếu học viên thi đỗ ngay từ lần đầu tiên, áp dụng đến hết năm 2025. Đây là một trong những chương trình hỗ trợ quy mô lớn nhất hiện nay nhằm chuẩn hóa lực lượng môi giới và góp phần nâng nền tảng nhân lực cho thị trường.

Ông Phạm Đức Hùng - Tổng giám đốc Cen Land cho biết: “Cen Land xác định việc nâng cao chất lượng nghề môi giới là chiến lược dài hạn. Chúng tôi mong muốn kiến tạo cho lực lượng môi giới, giúp các bạn được đào tạo bài bản, phát triển nghề nghiệp và xây dựng sự nghiệp bền vững. Khi môi giới làm nghề chuyên nghiệp, khách hàng được tư vấn minh bạch hơn, doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và thị trường cũng ổn định hơn”.

Phía Cen EcoTech – đơn vị trực tiếp triển khai đào tạo – cho biết chương trình được xây dựng dựa trên khung chuẩn của Bộ Xây dựng, đảm bảo học viên nắm vững kiến thức pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng thực hành; học viên cơ hội học tập cùng đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn. Nhà trường cũng đang phối hợp với các sở xây dựng địa phương để tổ chức kỳ thi sát hạch theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Cen Land cùng Cen EcoTech miễn phí 500 suất đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản.
Cen Land cùng Cen EcoTech miễn phí 500 suất đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản.

Với ngân sách dự kiến gần 2 tỷ đồng, chương trình thể hiện nỗ lực của Cen Land trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực – nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản vận hành minh bạch và ổn định.

Trong bối cảnh pháp luật mới yêu cầu chặt chẽ hơn về chuẩn hành nghề, chương trình cũng mở ra cơ hội để mỗi môi giới củng cố kiến thức, hoàn thiện kỹ năng và nâng cao mức độ chuyên nghiệp, từ đó tạo dựng hình ảnh đáng tin cậy trong mắt khách hàng.

Bằng việc triển khai chương trình đào tạo – sát hạch quy mô lớn này, Cen Land tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng cộng đồng môi giới, góp phần thúc đẩy sự chuẩn hóa và nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bất động sản Việt Nam.

* Thông tin 500 suất miễn phí đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản có tại: https://cenecotech.edu.vn/chinh-phuc-nganh-bat-dong-san-so-huu-chung-chi-moi-gioi-mien-phi-cung-cen-ecotech/

Hotline: 0845 899 889.

Mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 20/11/2025

Mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 20/11/2025

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2025…

Masterise Homes dẫn dắt và kết nối xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living Summit 2025

Masterise Homes dẫn dắt và kết nối xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living Summit 2025

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam, nơi ba động lực vĩ mô và nhu cầu sống xứng tầm mở ra giai đoạn phát triển bùng nổ, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới của bất động sản cao cấp châu Á trong kỷ nguyên mới.

Đề xuất sửa nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Đề xuất sửa nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các đại biểu đã phân tích những điểm còn bất cập trong công tác thu hồi đất, định giá, bồi thường và tái định cư…

Sức hút Đà Nẵng trên bản đồ dòng tiền: Từ tăng trưởng du lịch đến bất động sản biểu tượng

Sức hút Đà Nẵng trên bản đồ dòng tiền: Từ tăng trưởng du lịch đến bất động sản biểu tượng

Đà Nẵng đang trở thành điểm đến chiến lược của dòng tiền lớn, khi hạ tầng, du lịch và bất động sản biểu tượng cùng tạo nên sức bật mới. Thành phố biển này dần định hình danh mục đầu tư hấp dẫn, thu hút giới tài chính và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị dài hạn.

Đà Nẵng điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư đối với 3 khu chung cư

Đà Nẵng điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư đối với 3 khu chung cư

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành một loạt quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư của 3 khu chung cư: Thuận Phước, Hòa Minh và chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường.

