Hà Nội phấn đấu trồng mới hơn 400.000 cây xanh trong năm 2026

Thứ Tư, 31/12/2025
Anh Khoa
31/12/2025, 11:58
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 29/12/2025 về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn toàn Thành phố, với mục tiêu trồng mới hơn 400.000 cây xanh các loại…
Theo Kế hoạch, năm Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ trồng mới hơn 400.000 cây xanh các loại. Trong đó, khoảng 200.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ và 200.000 cây ăn quả, được trồng tại các tuyến đường giao thông, khu đô thị, trụ sở cơ quan, ban, ngành, công viên, bệnh viện, trường học cũng như tại các hộ gia đình.
Ngoài ra, Thành phố cũng trồng mới từ 20 – 30ha rừng sản xuất, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng hiện có, qua đó góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn. Riêng đợt ra quân đầu Xuân Bính Ngọ 2026, toàn Thành phố phấn đấu trồng 80.000 – 100.000 cây xanh các loại.
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ tổ chức đồng loạt từ ngày 21/2/2026 đến ngày 3/3/2026. Đối với những địa phương có tổ chức lễ hội đầu Xuân hàng năm, việc phát động Tết trồng cây được lồng ghép, kết hợp nhằm tạo không khí sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Thông qua phong trào trồng cây đầu Xuân, Thành phố hướng tới việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa sâu sắc của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, và tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư, cùng người dân trong công tác trồng cây, trồng rừng. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải CO₂ và khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Net Zero.
Việc trồng cây được triển khai tại các khu di tích lịch sử – văn hóa, khu đô thị mới, công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, ven các tuyến giao thông, đường mới mở và những địa điểm khác… phải phù hợp theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Các loại cây được lựa chọn cần tương thích với khí hậu, thổ nhưỡng, ưu tiên những loài đã qua khảo nghiệm, cây đa mục đích, cây gỗ lớn, cây cảnh quan, cây bóng mát và cây gỗ quý hiếm. Cây trồng đầu Xuân cũng phải đảm bảo chất lượng tốt, đúng chủng loại cây xanh đô thị, không cong queo, không sâu bệnh, đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành.
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội theo dự án không sử dụng vốn công, nhằm bảo đảm minh bạch và ngăn ngừa tình trạng “cò” hồ sơ, trục lợi chính sách…
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố năm 2026…
Giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu bước tăng tốc của hạ tầng chiến lược tại Cần Giờ, đồng thời mở ra chu kỳ phát triển mới cho không gian đô thị ven biển phía Nam TP. HCM. Trong bối cảnh đó, Vịnh Tiên dần lộ diện như “cửa ngõ” đón đầu làn sóng tăng trưởng và định hình chuẩn sống cao cấp tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.
Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa công khai lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân về phương án điều chỉnh giá thuê đối với các căn chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Theo đề xuất, mức giá thuê mới dự kiến tăng từ 1,94 lần đến 7,46 lần so với mức hiện hành.
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: