Trang chủ Bất động sản

Hà Nội phấn đấu trồng mới hơn 400.000 cây xanh trong năm 2026

Anh Khoa

31/12/2025, 11:58

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 29/12/2025 về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn toàn Thành phố, với mục tiêu trồng mới hơn 400.000 cây xanh các loại…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Kế hoạch, năm Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ trồng mới hơn 400.000 cây xanh các loại. Trong đó, khoảng 200.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ và 200.000 cây ăn quả, được trồng tại các tuyến đường giao thông, khu đô thị, trụ sở cơ quan, ban, ngành, công viên, bệnh viện, trường học cũng như tại các hộ gia đình.

Ngoài ra, Thành phố cũng trồng mới từ 20 – 30ha rừng sản xuất, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng hiện có, qua đó góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn. Riêng đợt ra quân đầu Xuân Bính Ngọ 2026, toàn Thành phố phấn đấu trồng 80.000 – 100.000 cây xanh các loại.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ tổ chức đồng loạt từ ngày 21/2/2026 đến ngày 3/3/2026. Đối với những địa phương có tổ chức lễ hội đầu Xuân hàng năm, việc phát động Tết trồng cây được lồng ghép, kết hợp nhằm tạo không khí sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Thông qua phong trào trồng cây đầu Xuân, Thành phố hướng tới việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa sâu sắc của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, và tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư, cùng người dân trong công tác trồng cây, trồng rừng. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải CO₂ và khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Việc trồng cây được triển khai tại các khu di tích lịch sử – văn hóa, khu đô thị mới, công trình công cộng, trường học, bệnh viện, công viên, ven các tuyến giao thông, đường mới mở và những địa điểm khác… phải phù hợp theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Các loại cây được lựa chọn cần tương thích với khí hậu, thổ nhưỡng, ưu tiên những loài đã qua khảo nghiệm, cây đa mục đích, cây gỗ lớn, cây cảnh quan, cây bóng mát và cây gỗ quý hiếm. Cây trồng đầu Xuân cũng phải đảm bảo chất lượng tốt, đúng chủng loại cây xanh đô thị, không cong queo, không sâu bệnh, đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành.

