Thứ Tư, 31/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Gold Coast Vũng Tàu: Hạ tầng dẫn lối, dự án tăng tốc - điểm sáng đầu tư mới

Thu Ngân

31/12/2025, 12:36

Sở hữu nhiều lợi thế cùng hạ tầng đang chuyển mình mạnh mẽ, Bà Rịa – Vũng Tàu bước “sang trang” với nhiều kỳ vọng mới. Tại đó, Gold Coast Vũng Tàu nổi bật như một điểm đến đầu tư hấp dẫn, dễ khai thác và giàu dư địa tăng trưởng – đặc biệt khi dự án đã chính thức khởi công các khu vực tiếp theo, bảo chứng rõ nét cho tiến độ triển khai.

BÀ RỊA - VŨNG TÀU VÀ SỨC HÚT TỪ NĂNG LƯỢNG - CẢNG BIỂN - DU LỊCH

Không phải ngẫu nhiên, Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Đông Nam TP.HCM) được xem là một trong những khu vực sở hữu nền tảng kinh tế đặc thù và hiếm có bậc nhất cả nước. Với hơn 300km đường bờ biển, giữ vai trò “cửa ngõ” ra biển Đông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi đây trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quốc tế và trung tâm năng lượng chiến lược của quốc gia.

Địa phương hiện là “thủ phủ” dầu khí - điện gió của cả nước với trữ lượng dầu chiếm tới 93,3% trên tổng trữ lượng cả nước, đồng thời là “cái nôi” của điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng trọng điểm. Song hành là vai trò cửa ngõ logistics quốc tế khi sở hữu cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, cảng biển lớn nhất Việt Nam và top 7 cảng hoạt động hiệu quả nhất thế giới, chiếm tới 34% - tương đương 1/3 sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng của cả nước.

Trong lĩnh vực du lịch, lợi thế đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm đẹp, khí hậu ấm áp quanh năm đưa Bà Rịa – Vũng Tàu vào nhóm thị trường du lịch biển hàng đầu Việt Nam. Năm 2024, địa phương đón 16,2 triệu lượt khách; năm 2025 đặt mục tiêu 18 triệu lượt cùng doanh thu khoảng 20.000 tỷ đồng. Mới đây, Bà Rịa - Vũng Tàu được vinh danh là Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á tại World Travel Awards 2025 – giải thưởng danh giá bậc nhất trong ngành du lịch.

Sự cộng hưởng của ba trụ cột phát triển gồm năng lượng - cảng biển - du lịch đã tạo nên nhu cầu bền vững về nhà ở, thương mại, giải trí và second home tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thu hút lượng lớn cộng đồng chuyên gia quốc tế và cư dân TP.HCM. Tại đây, siêu đô thị đảo quốc tế Gold Coast Vũng Tàu với quy mô 1.300ha trở thành điểm đến chiến lược thu hút dòng người dịch chuyển và dòng vốn đầu tư.

TĂNG TỐC THI CÔNG, GOLD COAST VŨNG TÀU BẮT NHỊP ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Nằm tại tâm điểm phát triển phía Đông Nam TP.HCM, Gold Coast Vũng Tàu sở hữu lợi thế kết nối vượt trội: Chỉ 5-10 phút tới trung tâm Bà Rịa – Vũng Tàu, 35 phút tới sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, 60 phút đến trung tâm TP.HCM thông qua hạ tầng cao tốc như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và QL51.

Nằm tại tâm điểm kết nối sân bay - cao tốc - cảng biển, Gold Coast Vũng Tàu thu hút dòng giao thương và du lịch đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nằm tại tâm điểm kết nối sân bay - cao tốc - cảng biển, Gold Coast Vũng Tàu thu hút dòng giao thương và du lịch đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tọa độ “cửa ngõ” giúp Gold Coast Vũng Tàu đón trọn dòng chảy 16 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, song điểm “giữa chân” là hệ sinh thái hàng trăm tiện ích đẳng cấp như: Trung tâm outlet 85ha, tổ hợp “all-in-one” thương mại - giải trí - giáo dục - thể thao, hệ thống công viên chủ đề điểm nhấn cùng không gian sinh thái 300ha mặt nước và 150ha cây xanh…

Không chỉ dừng lại ở “bản vẽ”, công trường Gold Coast Vũng Tàu đang được tổng lực thi công cấp tập. Ngày 29/12/2025, chủ đầu tư dự án đã chính thức tổ chức lễ động thổ tiểu khu S2 – S3 (thuộc phân khu Limassol), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển toàn khu. Việc liên tục triển khai các khu vực tiếp theo cho thấy cam kết rõ ràng về tiến độ, đồng thời củng cố niềm tin cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường ưu tiên những dự án “làm thật – xây thật – tiến độ thật”.

Ngày 29/12/2025, chủ đầu tư dự án Gold Coast Vũng Tàu tổ chức lễ động thổ tiểu khu S2 – S3 (thuộc phân khu Limassol).
Ngày 29/12/2025, chủ đầu tư dự án Gold Coast Vũng Tàu tổ chức lễ động thổ tiểu khu S2 – S3 (thuộc phân khu Limassol).

Có thể thấy, cùng nhịp với bức tranh hạ tầng, diện mạo của siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu đang dần hình thành rõ nét. Hiện nay, Gold Coast Vũng Tàu mang đến cơ hội tích lũy chiến lược cho những nhà đầu tư đi trước đón đầu, với vốn tự có chỉ từ 790 triệu đồng. Không chỉ vậy, khách hàng còn được hỗ trợ tối đa trong việc tiếp cận và tối ưu dòng tiền nhờ các chính sách bán hàng linh hoạt, ưu việt.

Cụ thể, ngân hàng sẽ đồng hành giải ngân tới 70% giá trị bất động sản và hỗ trợ lãi suất xuyên suốt 24–36 tháng. Do đó, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 10–15% giá trị sản phẩm đến khi nhận nhà. Với khách hàng sở hữu sẵn dòng tiền, phương án thanh toán sớm mang lại ưu đãi chiết khấu hấp dẫn lên tới 10%. Ngược lại, lựa chọn tối ưu dòng vốn, khách hàng có thể thanh toán giãn tiến độ trong 12 đợt, mỗi đợt chỉ từ 5% giá trị sản phẩm.

Đặc biệt, những nhà đầu tư tiên phong được hưởng ưu đãi “early bird” độc quyền với chiết khấu 6%, miễn phí quản lý trong 2 năm và có cơ hội tham gia bốc thăm giỏ quà đặc quyền gồm: 1 du thuyền trị giá 3 tỷ đồng, 10 đồng hồ Rolex, 20 viên kim cương và 30 chuyến du lịch đẳng cấp.

Chính sách linh hoạt giúp nhà đầu tư nhẹ vốn, dễ dàng sở hữu và tối ưu lợi nhuận.
Chính sách linh hoạt giúp nhà đầu tư nhẹ vốn, dễ dàng sở hữu và tối ưu lợi nhuận.

Năm 2026, khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đồng loạt tăng tốc, đi vào hoạt động, từ mở rộng cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, sân bay Long Thành chính thức khai thác thương mại, đến các tuyến cao tốc trọng điểm thông xe, đặc biệt là Biên Hòa - Vũng Tàu; sẽ hình thành nên bức tranh hạ tầng thủy – không – bộ hoàn chỉnh, kết nối chặt chẽ với các trung tâm kinh tế. Giới chuyên gia nhận định, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mở ra giai đoạn tăng trưởng bứt phá. Trong bức tranh đó, Gold Coast Vũng Tàu với tiến độ triển khai tăng tốc từng ngày chính là điểm đến chiến lược cho những nhà đầu tư tầm nhìn xa và hành động quyết đoán.

Từ khóa:

Gold Coast Vũng Tàu

Đọc thêm

Hà Nội phấn đấu trồng mới hơn 400.000 cây xanh trong năm 2026

Hà Nội phấn đấu trồng mới hơn 400.000 cây xanh trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 29/12/2025 về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn toàn Thành phố, với mục tiêu trồng mới hơn 400.000 cây xanh các loại…

TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn mua nhà ở xã hội, đảm bảo minh bạch, ngăn ngừa “cò” hồ sơ và trục lợi

TP. Hồ Chí Minh: Hướng dẫn mua nhà ở xã hội, đảm bảo minh bạch, ngăn ngừa “cò” hồ sơ và trục lợi

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội theo dự án không sử dụng vốn công, nhằm bảo đảm minh bạch và ngăn ngừa tình trạng “cò” hồ sơ, trục lợi chính sách…

Hà Nội ban hành kế hoạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 2026

Hà Nội ban hành kế hoạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 2026

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố năm 2026…

Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên

Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên

Giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu bước tăng tốc của hạ tầng chiến lược tại Cần Giờ, đồng thời mở ra chu kỳ phát triển mới cho không gian đô thị ven biển phía Nam TP. HCM. Trong bối cảnh đó, Vịnh Tiên dần lộ diện như “cửa ngõ” đón đầu làn sóng tăng trưởng và định hình chuẩn sống cao cấp tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

Đà Nẵng đề xuất tăng giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công gấp gần 7,5 lần

Đà Nẵng đề xuất tăng giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công gấp gần 7,5 lần

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa công khai lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân về phương án điều chỉnh giá thuê đối với các căn chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Theo đề xuất, mức giá thuê mới dự kiến tăng từ 1,94 lần đến 7,46 lần so với mức hiện hành.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Thế giới

Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Thế giới

Trung Quốc tiếp tục chi phối thị trường tinh chế khoáng sản quan trọng trong 5 năm tới

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

eMagazine

Trung tâm wellness toàn diện đầu tiên Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ kéo mạnh, VN-Index áp sát đỉnh cao lịch sử

Chứng khoán

2

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai giao thông thông minh trên cao tốc Bắc – Nam

Đầu tư

3

Cảng HKQT Nội Bài,Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách tăng mạnh dịp Tết Dương lịch 2026

Đầu tư

4

Đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Dân

Dân sinh

5

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy