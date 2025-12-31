Gold Coast Vũng Tàu: Hạ tầng dẫn lối, dự án tăng tốc - điểm sáng đầu tư mới

Sở hữu nhiều lợi thế cùng hạ tầng đang chuyển mình mạnh mẽ, Bà Rịa – Vũng Tàu bước “sang trang” với nhiều kỳ vọng mới. Tại đó, Gold Coast Vũng Tàu nổi bật như một điểm đến đầu tư hấp dẫn, dễ khai thác và giàu dư địa tăng trưởng – đặc biệt khi dự án đã chính thức khởi công các khu vực tiếp theo, bảo chứng rõ nét cho tiến độ triển khai.

BÀ RỊA - VŨNG TÀU VÀ SỨC HÚT TỪ NĂNG LƯỢNG - CẢNG BIỂN - DU LỊCH

Không phải ngẫu nhiên, Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Đông Nam TP.HCM) được xem là một trong những khu vực sở hữu nền tảng kinh tế đặc thù và hiếm có bậc nhất cả nước. Với hơn 300km đường bờ biển, giữ vai trò “cửa ngõ” ra biển Đông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi đây trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa quốc tế và trung tâm năng lượng chiến lược của quốc gia.

Địa phương hiện là “thủ phủ” dầu khí - điện gió của cả nước với trữ lượng dầu chiếm tới 93,3% trên tổng trữ lượng cả nước, đồng thời là “cái nôi” của điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng trọng điểm. Song hành là vai trò cửa ngõ logistics quốc tế khi sở hữu cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, cảng biển lớn nhất Việt Nam và top 7 cảng hoạt động hiệu quả nhất thế giới, chiếm tới 34% - tương đương 1/3 sản lượng hàng hóa qua hệ thống cảng của cả nước.

Trong lĩnh vực du lịch, lợi thế đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm đẹp, khí hậu ấm áp quanh năm đưa Bà Rịa – Vũng Tàu vào nhóm thị trường du lịch biển hàng đầu Việt Nam. Năm 2024, địa phương đón 16,2 triệu lượt khách; năm 2025 đặt mục tiêu 18 triệu lượt cùng doanh thu khoảng 20.000 tỷ đồng. Mới đây, Bà Rịa - Vũng Tàu được vinh danh là Điểm đến nghỉ dưỡng ven biển hàng đầu châu Á tại World Travel Awards 2025 – giải thưởng danh giá bậc nhất trong ngành du lịch.

Sự cộng hưởng của ba trụ cột phát triển gồm năng lượng - cảng biển - du lịch đã tạo nên nhu cầu bền vững về nhà ở, thương mại, giải trí và second home tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thu hút lượng lớn cộng đồng chuyên gia quốc tế và cư dân TP.HCM. Tại đây, siêu đô thị đảo quốc tế Gold Coast Vũng Tàu với quy mô 1.300ha trở thành điểm đến chiến lược thu hút dòng người dịch chuyển và dòng vốn đầu tư.

TĂNG TỐC THI CÔNG, GOLD COAST VŨNG TÀU BẮT NHỊP ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Nằm tại tâm điểm phát triển phía Đông Nam TP.HCM, Gold Coast Vũng Tàu sở hữu lợi thế kết nối vượt trội: Chỉ 5-10 phút tới trung tâm Bà Rịa – Vũng Tàu, 35 phút tới sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, 60 phút đến trung tâm TP.HCM thông qua hạ tầng cao tốc như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và QL51.

Nằm tại tâm điểm kết nối sân bay - cao tốc - cảng biển, Gold Coast Vũng Tàu thu hút dòng giao thương và du lịch đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tọa độ “cửa ngõ” giúp Gold Coast Vũng Tàu đón trọn dòng chảy 16 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, song điểm “giữa chân” là hệ sinh thái hàng trăm tiện ích đẳng cấp như: Trung tâm outlet 85ha, tổ hợp “all-in-one” thương mại - giải trí - giáo dục - thể thao, hệ thống công viên chủ đề điểm nhấn cùng không gian sinh thái 300ha mặt nước và 150ha cây xanh…

Không chỉ dừng lại ở “bản vẽ”, công trường Gold Coast Vũng Tàu đang được tổng lực thi công cấp tập. Ngày 29/12/2025, chủ đầu tư dự án đã chính thức tổ chức lễ động thổ tiểu khu S2 – S3 (thuộc phân khu Limassol), đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển toàn khu. Việc liên tục triển khai các khu vực tiếp theo cho thấy cam kết rõ ràng về tiến độ, đồng thời củng cố niềm tin cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường ưu tiên những dự án “làm thật – xây thật – tiến độ thật”.

Ngày 29/12/2025, chủ đầu tư dự án Gold Coast Vũng Tàu tổ chức lễ động thổ tiểu khu S2 – S3 (thuộc phân khu Limassol).

Có thể thấy, cùng nhịp với bức tranh hạ tầng, diện mạo của siêu đô thị đảo Gold Coast Vũng Tàu đang dần hình thành rõ nét. Hiện nay, Gold Coast Vũng Tàu mang đến cơ hội tích lũy chiến lược cho những nhà đầu tư đi trước đón đầu, với vốn tự có chỉ từ 790 triệu đồng. Không chỉ vậy, khách hàng còn được hỗ trợ tối đa trong việc tiếp cận và tối ưu dòng tiền nhờ các chính sách bán hàng linh hoạt, ưu việt.

Cụ thể, ngân hàng sẽ đồng hành giải ngân tới 70% giá trị bất động sản và hỗ trợ lãi suất xuyên suốt 24–36 tháng. Do đó, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 10–15% giá trị sản phẩm đến khi nhận nhà. Với khách hàng sở hữu sẵn dòng tiền, phương án thanh toán sớm mang lại ưu đãi chiết khấu hấp dẫn lên tới 10%. Ngược lại, lựa chọn tối ưu dòng vốn, khách hàng có thể thanh toán giãn tiến độ trong 12 đợt, mỗi đợt chỉ từ 5% giá trị sản phẩm.

Đặc biệt, những nhà đầu tư tiên phong được hưởng ưu đãi “early bird” độc quyền với chiết khấu 6%, miễn phí quản lý trong 2 năm và có cơ hội tham gia bốc thăm giỏ quà đặc quyền gồm: 1 du thuyền trị giá 3 tỷ đồng, 10 đồng hồ Rolex, 20 viên kim cương và 30 chuyến du lịch đẳng cấp.

Chính sách linh hoạt giúp nhà đầu tư nhẹ vốn, dễ dàng sở hữu và tối ưu lợi nhuận.

Năm 2026, khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đồng loạt tăng tốc, đi vào hoạt động, từ mở rộng cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, sân bay Long Thành chính thức khai thác thương mại, đến các tuyến cao tốc trọng điểm thông xe, đặc biệt là Biên Hòa - Vũng Tàu; sẽ hình thành nên bức tranh hạ tầng thủy – không – bộ hoàn chỉnh, kết nối chặt chẽ với các trung tâm kinh tế. Giới chuyên gia nhận định, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mở ra giai đoạn tăng trưởng bứt phá. Trong bức tranh đó, Gold Coast Vũng Tàu với tiến độ triển khai tăng tốc từng ngày chính là điểm đến chiến lược cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa và hành động quyết đoán.