CEO Cursor 25 tuổi: Từ thực tập sinh Google, đến cú “bắt tay” SpaceX trong thương vụ 60 tỷ USD

Hạ Chi

24/04/2026, 09:56

Michael Truell, CEO 25 tuổi của Cursor, startup lập trình AI được cho là sắp được SpaceX đầu tư 60 tỷ USD để mua lại, từng là thực tập sinh tại Google…

Chân dung nhà sáng lập Cursor - Ảnh minh hoạ.

SpaceX mới đây đã thông báo trên nền tảng X rằng Cursor đã trao cho họ quyền lựa chọn mua lại công ty vào cuối năm nay với giá 60 tỷ USD. Trong trường hợp SpaceX không thực hiện thương vụ, tập đoàn này vẫn sẽ phải trả 10 tỷ USD cho các kết quả hợp tác giữa hai bên.

Dù kịch bản nào xảy ra, đây vẫn là bước ngoặt mang tính bứt phá trong sự nghiệp của CEO trẻ Michael Truell.

Theo ước tính của Forbes, chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp Massachusetts Institute of Technology, Truell hiện sở hữu khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Hành trình phát triển “thần tốc” của Truell cùng Cursor đang trở thành chủ đề thảo luận hàng đầu tại Thung lũng Silicon.

MICHAEL TRUELL LÀ AI?

Truell lớn lên tại thành phố New York. Niềm say mê công nghệ đến với anh từ rất sớm, năm 11 tuổi chàng trai trẻ đã bắt đầu tự lập trình các trò chơi di động.

Năm 18 tuổi, sau khi hoàn thành năm nhất tại MIT, Truell tham gia thực tập hè tại Google, tại đây, anh được làm việc với các mô hình ngôn ngữ.

Trong thời gian thực tập, Truell gặp Ali Partovi, nhà đầu tư sớm của Facebook và Airbnb, tuyển dụng cho chương trình Neo Scholars, chương trình tăng tốc dành cho các tài năng công nghệ trẻ của ông. Theo Forbes, Truell đã gây ấn tượng mạnh trong chương trình khi hoàn thành bài kiểm tra lập trình viết tay với tốc độ “kỷ lục”. Partovi thậm chí đã khoanh tròn tên anh trong danh sách ứng viên, dấu hiệu cho thấy ông sẵn sàng “đặt cược” vào bất kỳ dự án nào Truell sẽ theo đuổi.

Sau đó, Truell trở thành một Neo Scholar, một trong số 30 tài năng công nghệ trẻ được lựa chọn mỗi năm. Khi anh sáng lập Cursor, Partovi cũng là một trong những nhà đầu tư đầu tiên rót vốn, đặt nền móng cho hành trình tăng trưởng bùng nổ của công ty.

Michael Truell cùng các bạn học tại Massachusetts Institute of Technology gồm Aman Sanger, Sualeh Asif và Arvid Lunnemark đã quan tâm đến AI từ trước khi OpenAI làm rung chuyển ngành công nghệ với sự ra đời của ChatGPT vào năm 2022.

Ngay từ năm 2021, nhóm sáng lập đã bắt đầu trăn trở về hướng đi của mình trong lĩnh vực AI. Truell nhớ lại: “Chúng tôi có nên nghiên cứu AI không? Hay chúng ta nên tham gia vào một dự án AI lớn hiện có? Hay chúng tôi nên tự mình khởi nghiệp?”

Đến năm 2022, câu trả lời dần rõ ràng, khi nhóm bị thu hút bởi GitHub Copilot, công cụ hỗ trợ lập trình do Microsoft phát triển, song nhóm cũng nhận ra những hạn chế của sản phẩm này.

Ban đầu, họ thử sức với lĩnh vực ngách ít cạnh tranh, đó là xây dựng “hệ thống hỗ trợ kỹ sư cơ khí”, phải mất khoảng nửa năm, nhóm mới quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực lập trình AI, lĩnh vực mà họ từng e ngại vì mức độ cạnh tranh cao. Những thất bại ban đầu từng khiến nhóm hoài nghi, nhưng "chúng tôi nhận ra rằng mình thực sự rất hào hứng với tương lai của ngành lập trình", Truell nói trong cuộc phỏng vấn với Y Combinator.

Động lực này đã thúc đẩy Truell và các đồng sáng lập đưa Cursor vào quỹ đạo tăng trưởng hiếm có tại Thung lũng Silicon. Tốc độ gia tăng giá trị của công ty gần như song hành với sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ AI.

TĂNG TRƯỞNG THẦN TỐC 

Tháng 6/2024, Cursor huy động thành công vòng vốn đầu tiên trị giá 60 triệu USD. Sang năm 2025, công ty tiếp tục hoàn tất thêm ba vòng gọi vốn, thu về tổng cộng 3,3 tỷ USD, qua đó đưa mức định giá tăng vọt từ 2,5 tỷ USD lên 30 tỷ USD chỉ trong vòng một năm.

Đà tăng trưởng này vượt qua nhiều tên tuổi công nghệ từng được xem là “thần tốc”. Slack mất khoảng hai năm rưỡi để đạt doanh thu thường niên 100 triệu USD, trong khi Drop box cần bốn năm để chạm tới cột mốc tương tự.

Với Cursor, con số này đạt được vào tháng 1/2025, chỉ sau khoảng một năm tám tháng kể từ khi ra mắt sản phẩm đầu tiên vào đầu năm 2023. TheoFortune, doanh thu thường niên của công ty đã vượt mốc 2 tỷ USD vào tháng 2.

Với phiên bản Cursor 3 ra mắt gần đây, công ty tiếp tục nâng cấp theo hướng tự động hóa sâu hơn, trong đó AI có thể tự viết mã dựa trên các chỉ dẫn tổng quát từ người dùng. Đây được xem là bước đi cạnh tranh trực tiếp với Claude Code, sản phẩm của Anthropic, vốn ra mắt hơn một năm trước và nhanh chóng được cộng đồng lập trình đón nhận.

Theo Fortune, Cursor hiện có hơn 300 nhân viên, đồng thời công nghệ của hãng đang được 67% doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 sử dụng. Trong số các khách hàng tiêu biểu có thể kể đến Salesforce, Samsung và Budweiser, theo thông tin công bố trên website của doanh nghiệp.

Trước khi SpaceX đưa ra thông báo hôm thứ Ba, Cursor vẫn đang trong quá trình đàm phán huy động thêm vốn với mức định giá khoảng 50 tỷ USD, theo TechCrunch. Tuy nhiên, với thỏa thuận mới, công ty thậm chí có thể được mua lại với mức giá cao hơn tới 10 tỷ USD.javascript:;

Trong khi chỉ 1 năm trước, theo Bloomberg, công ty còn đàm phán gọi vốn ở mức định giá quanh 10 tỷ USD.

SpaceX tính tự sản xuất GPU

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Robot AI mở ra kỳ vọng phục hồi cho các nhà máy Đức

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Doanh nghiệp thiếu kịch bản ứng phó khi hệ thống thông tin bị xâm nhập

Thế giới

eMagazine

eMagazine

