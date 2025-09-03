Kinh tế Australia tăng trưởng mạnh nhất gần 2 năm

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Australia cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia này tăng 1,8% trong quý 2 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,6% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Mức tăng này cũng cao hơn mức tăng 1,3% của quý đầu năm.

Nếu so với quý trước, GDP quý 2 của Australia tăng 0,6%, cao hơn so với dự báo tăng 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc thăm dò của Reuters.

Theo Cục Thống kê Australia, sự tăng trưởng này có được nhờ chi tiêu trong nước, bao gồm tiêu dùng hộ của gia đình và chi tiêu của Chính phủ.

Tuy nhiên, nhu cầu của khu vực công không thay đổi vì đầu tư công giảm 0,2%, bù trừ mức tăng 0,2% trong chi tiêu của chính phủ. Cán cân thương mại ròng đóng góp khiêm tốn vào tăng trưởng, dẫn đầu là xuất khẩu các mặt hàng của lĩnh vực khai khoáng.

Số liệu GDP quý 2 được công bố sau khi Ngân hàng Trung Quốc Australia (RBA) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,6% trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất vào tháng 8, đồng thời đưa ra một đánh giá lạc quan hơn trong tuyên bố sau cuộc họp.

RBA cho rằng sự bất định trong nền kinh tế thế giới vẫn còn cao, nhưng đã có một mức độ rõ ràng nhất định về phạm vi và quy mô của thuế quan Mỹ, cũng như phản ứng chính sách ở các quốc gia khác. Cơ quan này nhận định điều đó đồng nghĩa có thể tránh được các kết quả cực đoan hơn.

Australia bị áp mức thuế cơ sở 10% trong kế hoạch thuế đối ứng cập nhật mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi cuối tháng 7, không thay đổi so với kế hoạch công bố hồi đầu tháng 4. Bộ trưởng Thương mại Don Farrell của Australia đã ca ngợi mức thuế này là một sự “minh oan” cho các nỗ lực đàm phán của Chính phủ Australia, bởi đã có nhiều nước bị ông Trump tăng thuế quan đối ứng so với công bố lần đầu.

“Trong nước, nhu cầu tư nhân dường như đang phục hồi dần dần, thu nhập thực tế của hộ gia đình đã tăng lên và một số biện pháp điều kiện tài chính đã được nới lỏng”, RBA cho biết thêm.

Dù vậy, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Australia đã dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm xuống 1,7% từ 2,1% trước đó, nói rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu của khu vực công yếu hơn dự báo vào đầu năm nay là khó có thể bù đắp trong thời gian còn lại của năm. Một nguyên nhân quan trọng hơn dẫn tới việc hạ dự báo tăng trưởng GDP là triển vọng tăng trưởng năng suất thấp hơn, thay vì gián đoạn thương mại.

Tỷ lệ lạm phát ở Australia là 2,1% trong quý 2, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và gần cận dưới trong mục tiêu lạm phát 2-3% của RBA.

Các nhà phân tích từ ngân hàng Bank of America nhận định trong một báo cáo ngày 28/8 rằng niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp Australia đang tăng lên khi các điều kiện tài chính nới lỏng hơn giúp hỗ trợ nhu cầu của khu vực tư nhân.

Theo một cuộc khảo sát của Viện Westpac-Melbourne được công bố vào ngày 19/8, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Australia đã tăng 5,7% lên 98,5 điểm vào tháng 8, mức cao nhất trong hơn 3 năm. Trong khảo sát này, mức điểm cao hơn 100 về niềm tin người tiêu dùng phản ánh tâm lý tích cực, với số người lạc quan nhiều hơn những người bi quan, trong khi một kết quả dưới 100 điểm cho thấy sự bi quan.

“Chuỗi thời gian bi quan kéo dài của người tiêu dùng Australia cuối cùng có thể đi đến hồi kết”, ông Matthew Hassan, trưởng bộ phận dự báo vĩ mô Australia của Westpac, nhận định.