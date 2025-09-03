Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Kinh tế Australia tăng trưởng mạnh nhất gần 2 năm

Bình Minh

03/09/2025, 16:29

Nền kinh tế Australia tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý 2 năm nay, đánh dấu quý tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 3/2023...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Australia cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia này tăng 1,8% trong quý 2 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,6% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Mức tăng này cũng cao hơn mức tăng 1,3% của quý đầu năm.

Nếu so với quý trước, GDP quý 2 của Australia tăng 0,6%, cao hơn so với dự báo tăng 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong cuộc thăm dò của Reuters.

Theo Cục Thống kê Australia, sự tăng trưởng này có được nhờ chi tiêu trong nước, bao gồm tiêu dùng hộ của gia đình và chi tiêu của Chính phủ.

Tuy nhiên, nhu cầu của khu vực công không thay đổi vì đầu tư công giảm 0,2%, bù trừ mức tăng 0,2% trong chi tiêu của chính phủ. Cán cân thương mại ròng đóng góp khiêm tốn vào tăng trưởng, dẫn đầu là xuất khẩu các mặt hàng của lĩnh vực khai khoáng.

Số liệu GDP quý 2 được công bố sau khi Ngân hàng Trung Quốc Australia (RBA) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,6% trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất vào tháng 8, đồng thời đưa ra một đánh giá lạc quan hơn trong tuyên bố sau cuộc họp.

RBA cho rằng sự bất định trong nền kinh tế thế giới vẫn còn cao, nhưng đã có một mức độ rõ ràng nhất định về phạm vi và quy mô của thuế quan Mỹ, cũng như phản ứng chính sách ở các quốc gia khác. Cơ quan này nhận định điều đó đồng nghĩa có thể tránh được các kết quả cực đoan hơn.

Australia bị áp mức thuế cơ sở 10% trong kế hoạch thuế đối ứng cập nhật mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi cuối tháng 7, không thay đổi so với kế hoạch công bố hồi đầu tháng 4. Bộ trưởng Thương mại Don Farrell của Australia đã ca ngợi mức thuế này là một sự “minh oan” cho các nỗ lực đàm phán của Chính phủ Australia, bởi đã có nhiều nước bị ông Trump tăng thuế quan đối ứng so với công bố lần đầu.

“Trong nước, nhu cầu tư nhân dường như đang phục hồi dần dần, thu nhập thực tế của hộ gia đình đã tăng lên và một số biện pháp điều kiện tài chính đã được nới lỏng”, RBA cho biết thêm.

Dù vậy, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Australia đã dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm xuống 1,7% từ 2,1% trước đó, nói rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu của khu vực công yếu hơn dự báo vào đầu năm nay là khó có thể bù đắp trong thời gian còn lại của năm. Một nguyên nhân quan trọng hơn dẫn tới việc hạ dự báo tăng trưởng GDP là triển vọng tăng trưởng năng suất thấp hơn, thay vì gián đoạn thương mại.

Tỷ lệ lạm phát ở Australia là 2,1% trong quý 2, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và gần cận dưới trong mục tiêu lạm phát 2-3% của RBA.

Các nhà phân tích từ ngân hàng Bank of America nhận định trong một báo cáo ngày 28/8 rằng niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp Australia đang tăng lên khi các điều kiện tài chính nới lỏng hơn giúp hỗ trợ nhu cầu của khu vực tư nhân.

Theo một cuộc khảo sát của Viện Westpac-Melbourne được công bố vào ngày 19/8, chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Australia đã tăng 5,7% lên 98,5 điểm vào tháng 8, mức cao nhất trong hơn 3 năm. Trong khảo sát này, mức điểm cao hơn 100 về niềm tin người tiêu dùng phản ánh tâm lý tích cực, với số người lạc quan nhiều hơn những người bi quan, trong khi một kết quả dưới 100 điểm cho thấy sự bi quan.

“Chuỗi thời gian bi quan kéo dài của người tiêu dùng Australia cuối cùng có thể đi đến hồi kết”, ông Matthew Hassan, trưởng bộ phận dự báo vĩ mô Australia của Westpac, nhận định.

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

10:53, 28/08/2025

Nga hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2025

Chiến tranh thương mại "nhấn chìm" tỉnh kinh tế trọng điểm của Trung Quốc

14:06, 26/08/2025

Chiến tranh thương mại "nhấn chìm" tỉnh kinh tế trọng điểm của Trung Quốc

Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?

10:50, 25/08/2025

Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?

Từ khóa:

Australia GDP Australia kinh tế australia

Đọc thêm

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Nhiều quốc gia đang phát triển đang dần dịch chuyển khỏi việc vay nợ bằng đồng USD và chuyển sang vay bằng các loại tiền tệ có lãi suất cực thấp như nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng franc Thụy Sỹ, nhằm giảm chi phí nợ - theo tờ báo Financial Times...

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), khi nhà đầu tư đánh giá những tin tức mới nhất về thuế quan và bước vào một tháng giao dịch thường kém thành công của cổ phiếu ở Phố Wall...

Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), lập kỷ lục mới trên mốc 3.500 USD/oz, trong bối cảnh nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này và rủi ro kinh tế - chính trị khuyến khích nhu cầu phòng ngừa rủi ro...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Dù đã phần nào lắng xuống, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho thấy sức nóng âm ỉ trong tuần này, với sự cảnh báo thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc và lập trường cứng rắn của Washington về thuế quan với Canada...

Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo lạm phát Mỹ

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên này, nâng tổng lượng mua ròng trong tháng 8 lên hơn 22 tấn…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nếu không dùng chung hạ tầng viễn thông, ngân sách nhà nước sẽ tốn 2.100 tỷ đồng/năm

Kinh tế số

2

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch sau sáp nhập

Bất động sản

3

Mỹ muốn ngân hàng Mỹ hạn chế giao dịch với Trung Quốc

Kinh doanh

4

Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh

Đầu tư

5

Tiềm năng gia tăng nguồn cung tín chỉ carbon từ rừng trồng

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: