Chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu, ô nhiễm nghiêm trọng

Ngày đầu tiên của tháng 12, nhiều điểm đo tại Hà Nội ghi nhận AQI ở mức đỏ (xấu), tiệm cận tím (rất kém), cảnh báo rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Trước đó, sáng ngày 30/11, một số điểm ghi nhận chỉ số AQI tăng nhanh lên ngưỡng rất kém (mức tím-200), thậm chí có lúc lên tới 212…

Sáng ngày 1/12, các trạm quan trắc không khí Hà Nội ghi nhận mức ô nhiễm không khí tăng cao. Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Cục Môi trường, vào lúc 8h00, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ ở mức 179; trạm Đại học Bách Khoa (cổng Parabol đường Giải Phóng) lên tới 192 - gần chạm mức tím - mức rất kém (201-300); trạm Công viên Nhân Chính- Khuất Duy Tiến ở mức 144.

Đến 10 giờ sáng nay, kết quả quan trắc vẫn ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở các điểm này của Hà Nội có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức xấu (đỏ). Cụ thể, tại trạm Đại học Bách Khoa vẫn ở mức 190; còn tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ là 175. Riêng tại trạm Công viên Nhân Chính- Khuất Duy Tiến lại ghi nhận chỉ số AQI tăng lên 154.

Đây đều là các giá trị thuộc nhóm kém đến xấu, cho thấy nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe rõ rệt đối với toàn bộ dân cư đô thị, đặc biệt nhóm trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh hô hấp.

Chỉ số chất lượng không khí đo ở một số trạm tại Hà Nội lúc 10 giờ sáng ngày 1/12/2025 vẫn ở mức xấu.

Không chỉ Hà Nội, kết quả các trạm đo ở một số tỉnh cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức xấu trong sáng nay như trạm Nhà văn hóa xã Tân Quang (Hưng Yên); Trạm khí xung quanh Khu công nghiệp Thăng Long II; Khu Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang; Khu UBND TP.Hải Dương (cũ); Công viên Nam Cao- Phủ Lý; Cầu Thái Bình- TP.Thái Bình (cũ)…

Trước đó, sáng 30/11, nhiều trạm quan trắc tại Hà Nội ghi nhận chỉ số AQI tăng nhanh lên ngưỡng rất xấu, lần đầu xuất hiện trong mùa đông 2025-2026.

Theo hệ thống quan trắc của Cục Môi trường từ 20h tối 29/11 tại trạm Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng đã ghi nhận AQI 150 và đến 8 giờ sáng 30/11 tăng lên 212 (mức rất kém). Với chỉ số này, không khí được phân loại "rất xấu" và có thể gây tác động nghiêm trọng tới sức khỏe. Còn tại trạm đo 556 Nguyễn Văn Cừ cũng ghi nhận chỉ số vượt mức 200 lúc 5 giờ sáng.

Nhiều điểm đo ở các tỉnh phía Bắc cũng có chất lượng không khí xấu như Khu công nghiệp Thăng Long 2 (Hưng Yên) 170; Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang 154; UBND TP. Hải Dương cũ 153; Công viên Nam Cao (Phủ Lý) 153; cầu Thái Bình (Hưng Yên) 189.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300; trong đó mức trên 200 được coi là nguy hại, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Diễn biến ô nhiễm không khí nặng ngay những ngày vừa qua cũng trùng khớp với cảnh báo được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra trong Công văn số 9593/BNNMT-MT ngày 25/11/2025 về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với đợt ô nhiễm không khí dự báo vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng...

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm không khí này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt 6 biện pháp cấp bách.

Tiếp đó, ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn gửi các Bộ Công an, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo cùng các Tập đoàn, Tổng Công ty như Công nghiệp- Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Xi măng Việt Nam, Thép Việt Nam về triển khai các biện pháp ứng phó đợt ô nhiễm không khí dự báo xảy ra vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.