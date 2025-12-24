Khối ngoại bất ngờ mua ròng ngàn tỷ

Trong bối cảnh dòng tiền trong nước còn lưỡng lự, khối ngoại hôm nay tiếp tục đóng vai trò điểm tựa khi đẩy mạnh mua ròng 1063.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1115.2 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường cho thấy một mô-típ quen thuộc đang lặp lại: càng tiến sát kỳ nghỉ Noel và Tết Nguyên đán, dòng vốn ngoại càng gia tăng hiện diện, đóng vai trò “đầu kéo” cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và qua đó nâng đỡ chỉ số.

Phiên hôm nay, sau chuỗi ngày gồng gánh thị trường, VIC tạm thời chững lại nhường vai trò dẫn dắt cho VHM. Cổ phiếu này tăng 6,88%, cùng với VRE tăng 1,17%, qua đó đóng góp hơn 7 điểm cho VN-Index.

Chốt phiên, VN-Index tăng 10,67 điểm, tiến lên vùng 1.782,82 điểm, dù trong phiên ghi nhận nhiều nhịp rung lắc và biến động thất thường. Độ rộng thị trường phản ánh trạng thái phân hóa rõ nét khi số mã giảm 169 vẫn nhỉnh hơn số mã tăng 144.

Dòng tiền tập trung chủ yếu ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Tại nhóm ngân hàng, ngoài VCB giảm nhẹ 0,35%, nhiều cổ phiếu tiếp tục duy trì đà tăng tích cực như VPB, LPB, đặc biệt STB bật tăng mạnh 4,82%, bên cạnh BID, SHB và HDB.

Nhóm chứng khoán cho thấy mức độ phân hóa cao hơn khi VCK và VIX quay đầu điều chỉnh, trong khi VND, VCI và HCM lại bứt phá mạnh mẽ. Ở nhóm bất động sản, bức tranh cũng không đồng nhất: KBC, VPI, DXG và TCH giữ được sắc xanh, nhưng KDH, NVL, BCM và PDR chịu áp lực bán rõ rệt. Ngược lại, nhóm phi tài chính nhìn chung đối mặt với áp lực điều chỉnh, với nhiều cổ phiếu lớn như HPG, VNM, SAB, VGI, FPT, BSR, ACVN… đồng loạt suy yếu.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền nội vẫn tỏ ra thận trọng và chưa sẵn sàng nhập cuộc mạnh mẽ. Thanh khoản toàn thị trường theo đó sụt giảm đáng kể, giá trị khớp lệnh ba sàn đạt 26.400 tỷ đồng, thấp hơn rõ rệt so với các phiên liền kề trước đó.

Trong bối cảnh dòng tiền trong nước còn lưỡng lự, khối ngoại tiếp tục đóng vai trò điểm tựa khi đẩy mạnh mua ròng 1063.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1115.2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, MBB, SSI, MWG, VND, VPL, VPB, FPT, VHM, PVD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hóa chất. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: DGC, VIC, HPG, DIG, VCB, PDR, DGW, NVL, PC1.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 10.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 618.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 4/18 ngành, chủ yếu là ngành Hóa chất. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, DGC, VIX, VCB, VNM, CTG, DIG, PDR, BSR, NLG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 14/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: VHM, SSI, VPL, STB, VPB, BAF, VND, HPG, MWG.

Tự doanh mua ròng 913.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 87.9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm TCB, HPG, VPB, VPL, MWG, VRE, ACB, VIX, FPT, VIC. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, E1VFVN30, VHM, PNJ, FUEVFVND, VNM, DGC, VJC, LPB, CII.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 2001.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán rồng 584.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có SHB, MBB, MWG, VIX, CTG, VND, ACB, FPT, VRE, VPL. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, VIC, HPG, VJC, BAF, DIG, CII, TCB, PC1, HAG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.883,7 tỷ đồng, giảm -5,7% so với phiên liền trước và đóng góp 17,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với 4 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 656 tỷ đồng được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Ngoài ra còn có giao dịch Tổ chức trong nước bán thỏa thuận 10 triệu đơn vị cổ phiếu VCK (trị giá 524,2 tỷ đồng) cho nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Nuôi trồng nông & hải sản, trong khi giảm ở Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Bán lẻ, Dầu khí, Phần mềm. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.