Công đoàn đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục. Việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe, tinh thần, từ đó tăng năng suất và hiệu quả công việc...

Ngày 24/12, Bộ Nội vụ đã gửi đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 dài 4 ngày liên tục. Cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thống nhất phương án này.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết sau khi nhận được công văn của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến đối với phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với công nhân và cán bộ công đoàn.

Theo đó, 63% người được lấy ý kiến đồng tình với đề xuất của Bộ Nội vụ. Căn cứ vào kết quả này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhất trí với phương án nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 theo đề xuất của Bộ Nội vụ.

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ ngày 1/1/2026 theo quy định, nghỉ thêm ngày 2/1 và hoán đổi ngày làm việc sang thứ Bảy, ngày 10/1. Như vậy, thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm (1/1/2026) đến hết Chủ nhật (4/1/2026).

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tương tự như đối với công chức, viên chức. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật và khuyến khích thỏa thuận các phương án có lợi hơn.

Theo ông Hiểu, mong muốn chung của rất nhiều người lao động là được hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày. Việc có thêm ngày nghỉ sẽ giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao sức khỏe, tinh thần, từ đó tăng năng suất và hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng mong muốn cơ quan tham mưu cần đưa ra đề xuất và lấy ý kiến sớm hơn để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động có thể sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.

Đại diện Công đoàn cũng ủng hộ các kỳ nghỉ dài hơn, như kéo dài dịp lễ, Tết, để công nhân được phục hồi thể chất, tinh thần, giảm căng thẳng, tránh kiệt sức, góp phần tạo ra lực lượng lao động chất lượng và gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp.

“Khi có phương án nghỉ lễ, Tết sớm sẽ thuận lợi hơn cho người lao động có thể mua được vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ, hoặc đặt phòng đi du lịch, về thăm quê. Về phía doanh nghiệp cũng sẽ chủ động có phương án sản xuất, đảm bảo đơn hàng”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho hay.

Trước đó, theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, dịp Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức sẽ nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 Dương lịch, đến hết Chủ Nhật ngày 4/1. Phương án này có hoán đổi một ngày làm việc là thứ Sáu ngày 2/1 để đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 10/1 của tuần kế tiếp.

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong một năm.

Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.