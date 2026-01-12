Chênh lệch giá mua bán vàng miếng và vàng nhẫn giãn rộng

Trong phiên sáng 12/1, biên độ giá bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 2,2 triệu đồng, trong khi biên độ này ở vàng nhẫn từ 3 - 3,5 triệu đồng/lượng, cảnh báo độ rủi ro thị trường đang ở mức cao...

Ngày 12/1/2026, giá vàng miếng SJC trong nước ghi nhận một nhịp tăng mạnh và đồng loạt, với mức điều chỉnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn.

Theo đó, vàng miếng SJC do SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 160 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Mi Hồng là đơn vị hiếm hoi đẩy giá mua vào cao hơn mặt bằng chung, đạt 160,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giữ mức mua vào thấp hơn, ở 159,5 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn neo cứng ở 162 triệu đồng/lượng như phần còn lại của thị trường.

Chênh lệch giá mua – bán vàng miếng SJC ngày 12/1 phổ biến ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, chênh lệch giá vàng nhẫn ở mức rất cao, phổ biến từ 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Mức tăng của giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC từ đầu năm 2026 đến nay (Nguồn: WiGroup)

Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn và nữ trang đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ hiện được mua vào 156,5 triệu đồng và bán ra 159 triệu đồng, tạo ra chênh lệch 2,5 triệu đồng/lượng; các loại nhẫn nhỏ hơn như 0,5 chỉ và 0,3 chỉ vẫn giữ giá mua 156,5 triệu đồng nhưng giá bán bị đẩy lên 159,1 triệu đồng, khiến chênh lệch nới rộng thành 2,6 triệu đồng/lượng.

Lúc 11h30 ngày 12/1/2026, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá tự do, bao gồm thuế, phí ở mức 148,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 13,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn loại 999,9 cao hơn giá vàng thế giới từ 9 đến 10,5 triệu đồng/lượng tuỳ thương hiệu, tương ứng chênh lệch khoảng 7%.

Đáng chú ý hơn, vàng nữ trang 99,99% được SJC niêm yết ở mức 155 triệu đồng mua vào và 158 triệu đồng bán ra, tương đương chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, mức điều chỉnh và biên độ chênh lệch giữa các dòng sản phẩm không đồng đều. Cụ thể, vàng nhẫn trơn PNJ được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 156 triệu đồng mua vào và 159 triệu đồng bán ra, tương ứng chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng Kim Bảo PNJ cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, với giá mua vào 156 triệu đồng và bán ra 159 triệu đồng, giữ nguyên mức chênh 3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng thế giới quy đổi và giá vàng SJC trong nước (Nguồn: WiGroup)

Tại Bảo Tín Minh Châu, ngày 12/1/2026, bảng giá cho thấy một đợt điều chỉnh tăng đồng loạt 2,2 triệu đồng/lượng ở tất cả các dòng sản phẩm, nhưng mức chênh lệch mua – bán tiếp tục ở mức cao.

Cụ thể, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và vàng quà mừng bản vị đều được Bảo Tín Minh Châu niêm yết chung mức 158,7 triệu đồng mua vào và 161,7 triệu đồng bán ra, tương ứng chênh lệch 3 triệu đồng/lượng, phản ánh rõ biên độ “an toàn” mà doanh nghiệp đang giữ.

Dù giá vàng nhẫn tăng mạnh trên bảng niêm yết, biên độ mua – bán lớn tiếp tục tạo áp lực rủi ro ngắn hạn cho người mua, trong khi lợi thế rõ ràng thuộc về doanh nghiệp. Một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng áp dụng chênh lệch cao hơn đối với các sản phẩm vàng hàm lượng thấp (như vàng 985 hoặc 99,9), lên tới 3,5 – 4,5 triệu đồng/lượng, làm gia tăng chi phí và rủi ro cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, các dòng trang sức vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu có giá mua thấp hơn đáng kể nhưng chênh lệch lại nới rộng hơn: loại 999,9 giao dịch ở 156 – 159,5 triệu đồng/lượng, còn loại 99,9 ở 155,8 – 159,3 triệu đồng/lượng, đều tạo ra khoảng cách 3,5 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý trong ngày 12/1/2026 được điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết 157 triệu đồng mua vào và 160 triệu đồng bán ra, tương ứng chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI của DOJI tăng nhẹ hơn, 1,5 triệu đồng/lượng, với mức 156 triệu đồng mua vào và 159 triệu đồng bán ra, nhưng biên độ mua – bán vẫn giữ nguyên 3 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn 999.9 hiện tương đương 150 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra, tạo ra mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng 24K 990 được niêm yết ở mức 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, với biên độ mua – bán cũng ở 3 triệu đồng/lượng.

Từ đầu tháng 12/2025 đến nay, Mi Hồng không niêm yết giá vàng “4 số 9” mà chỉ có 999 trở xuống.

Theo đó, ngày 12/1/2026, vàng 999 đang được Mi Hồng mua vào ở mức 160, 5 triệu đồng/lượng và bán ra 162 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán ở mức gần 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng 985 tại Mi Hồng lại đi theo hướng ngược lại, được mua vào 146,5 triệu đồng/lượng và bán ra 151 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Tuy nhiên, nhìn vào chênh lệch, vàng 999 tại Mi Hồng có biên mua – bán khá hẹp, còn vàng 985 bị kéo giãn tới 4,5 triệu đồng/lượng.