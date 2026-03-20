Giá xăng dầu lập đỉnh mới, giảm mức chi Quỹ bình ổn để giữ dư địa
Huyền Vy
20/03/2026, 00:24
Trước diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 19/3 đồng loạt tăng mạnh, xăng RON95-III chính thức vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít; xăng E5RON92 trên 27.000 đồng/lít. Đáng chú ý, để bảo đảm số dư trước áp lực giá thế giới leo thang, cơ quan điều hành quyết định giảm mức chi sử dụng Quỹ bình ổn đồng loạt 1.000 đồng/lít,kg đối với tất cả mặt hàng…
Vào lúc 23h35 ngày 19/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính
công bố tăng giá các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ
bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể: Xăng sinh học: 3.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít);
Xăng không chì: 3.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); Dầu điêzen: 4.000 đồng/lít
(giảm 1.000 đồng/lít); Dầu hỏa: 3.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); Dầu
madút: 3.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg). Đây là lần thứ năm liên tiếp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được chi sử dụng.
Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ
bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu
tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 27.177 đồng/lít (tăng 4.673 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 3.513 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít (tăng 5.115
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít (tăng 6.395
đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít (tăng 8.994 đồng/lít
so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg (tăng
3.528 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Nếu không sử dụng Quỹ
bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên
thị trường ngày 19/3/2026 như sau: Xăng E5RON92 ở mức 30.177 đồng/lít; Xăng
RON95-III ở mức 33.690 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S ở mức 37.420 đồng/lít; Dầu hỏa
ở mức 38.926 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 25.189 đồng/kg.
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường
xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/3/2026 đến ngày 19/3/2026)
chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với
Iran vẫn tiếp tục diễn ra và xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang, cơ sở năng
lượng lớn của Iran bị tấn công và Iran tuyên bố tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều
cơ sở năng lượng khắp Trung Đông; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; xung
đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá
xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng
xu hướng tăng lên là chủ yếu, đặc biệt là trong những ngày gần đây, giá dầu thô
vượt trên mốc 100 USD/thùng.
Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ
điều hành giá ngày 12/3/2026 và kỳ điều hành ngày 19/3/2026 là: 137,072
USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,312 USD/thùng, tương
đương tăng 17,40%); 150,392 USD/thùng xăng RON95 (tăng 21,222 USD/thùng, tương
đương tăng 16,43%); 202,556 USD/thùng dầu hỏa (tăng 45,286 USD/thùng, tương
đương tăng 28,80%); 193,998 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 30,438 USD/thùng,
tương đương tăng 18,61%); 759,122 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,192
USD/tấn, tương đương tăng 13,14%).
Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá
VND/USD, các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Quyết định số 483/QĐ-BCT ngày 19/3/2026 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao (5.000 đồng/lít dầu
điêzen và 4.000 đồng/lít,kg xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut)
từ kỳ điều hành ngày 10/3/2026 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu
trong nước. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 2.600 tỷ đồng.
Kỳ điều hành này, ngày 19/3/2026, liên Bộ Công Thương - Tài
chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa
việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu
để hỗ trợ giảm mức tăng giá bán xăng dầu trong nước, đảm bảo giá xăng dầu trong
nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới, giảm dần mức chi sử dụng Quỹ
bình ổn giá nhằm bảo đảm duy trì số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục sử
dụng cho việc bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành tiếp theo; tiếp tục duy
trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức
hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa
các chủ thể tham gia thị trường.
Theo thông tin công bố trên trang web https://www.globalpetrolprices.com,
giá bán xăng dầu của Việt Nam so với các nước lân cận tính đến ngày 16/3/2026
như sau:
Về giá xăng: Malaysia 0,680 USD/lít; Indonesia 0,730
USD/lít; Việt Nam 0,990 USD/lít; Trung Quốc 1,192 USD/lít; Thái Lan 1,292
USD/lít; Campuchia 1,325 USD/lít; Lào 1,782 USD/lít.
Về giá dầu điêzen: Malaysia 0,795 USD/lít; Indonesia 0,861
USD/lít; Việt Nam 1,038 USD/lít; Trung Quốc 1,059 USD/lít; Thái Lan 0,932
USD/lít; Campuchia 1,288 USD/lít; Lào 1,536 USD/lít. Như vậy, giá xăng dầu của
Việt Nam ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường
biên giới.
