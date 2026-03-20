Trang chủ Thị trường

Giá xăng dầu lập đỉnh mới, giảm mức chi Quỹ bình ổn để giữ dư địa

Huyền Vy

20/03/2026, 00:24

Trước diễn biến phức tạp của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 19/3 đồng loạt tăng mạnh, xăng RON95-III chính thức vượt ngưỡng 30.000 đồng/lít; xăng E5RON92 trên 27.000 đồng/lít. Đáng chú ý, để bảo đảm số dư trước áp lực giá thế giới leo thang, cơ quan điều hành quyết định giảm mức chi sử dụng Quỹ bình ổn đồng loạt 1.000 đồng/lít,kg đối với tất cả mặt hàng…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 19/3/2026.

Vào lúc 23h35 ngày 19/3/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố tăng giá các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể: Xăng sinh học: 3.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); Xăng không chì: 3.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); Dầu điêzen: 4.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); Dầu hỏa: 3.000 đồng/lít (giảm 1.000 đồng/lít); Dầu madút: 3.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg). Đây là lần thứ năm liên tiếp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được chi sử dụng.

Sau khi thực hiện việc không trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 27.177 đồng/lít (tăng 4.673 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 3.513 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 30.690 đồng/lít (tăng 5.115 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 33.420 đồng/lít (tăng 6.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 35.926 đồng/lít (tăng 8.994 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 22.189 đồng/kg (tăng 3.528 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 19/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 19/3/2026 như sau: Xăng E5RON92 ở mức 30.177 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 33.690 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S ở mức 37.420 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 38.926 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3.5S ở mức 25.189 đồng/kg.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12/3/2026 đến ngày 19/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra và xuất hiện yếu tố căng thẳng leo thang, cơ sở năng lượng lớn của Iran bị tấn công và Iran tuyên bố tấn công đáp trả, nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng khắp Trung Đông; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới những ngày qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng lên là chủ yếu, đặc biệt là trong những ngày gần đây, giá dầu thô vượt trên mốc 100 USD/thùng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 12/3/2026 và kỳ điều hành ngày 19/3/2026 là: 137,072 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 20,312 USD/thùng, tương đương tăng 17,40%); 150,392 USD/thùng xăng RON95 (tăng 21,222 USD/thùng, tương đương tăng 16,43%); 202,556 USD/thùng dầu hỏa (tăng 45,286 USD/thùng, tương đương tăng 28,80%); 193,998 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 30,438 USD/thùng, tương đương tăng 18,61%); 759,122 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,192 USD/tấn, tương đương tăng 13,14%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 18/3/2026. Nguồn: Bộ Công Thương.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Quyết định số 483/QĐ-BCT ngày 19/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục ở mức cao (5.000 đồng/lít dầu điêzen và 4.000 đồng/lít,kg xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut) từ kỳ điều hành ngày 10/3/2026 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 2.600 tỷ đồng.

Kỳ điều hành này, ngày 19/3/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục áp dụng phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ giảm mức tăng giá bán xăng dầu trong nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới, giảm dần mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm bảo đảm duy trì số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu để tiếp tục sử dụng cho việc bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành tiếp theo; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng không chì RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo thông tin công bố trên trang web https://www.globalpetrolprices.com, giá bán xăng dầu của Việt Nam so với các nước lân cận tính đến ngày 16/3/2026 như sau:

Về giá xăng: Malaysia 0,680 USD/lít; Indonesia 0,730 USD/lít; Việt Nam 0,990 USD/lít; Trung Quốc 1,192 USD/lít; Thái Lan 1,292 USD/lít; Campuchia 1,325 USD/lít; Lào 1,782 USD/lít.

Về giá dầu điêzen: Malaysia 0,795 USD/lít; Indonesia 0,861 USD/lít; Việt Nam 1,038 USD/lít; Trung Quốc 1,059 USD/lít; Thái Lan 0,932 USD/lít; Campuchia 1,288 USD/lít; Lào 1,536 USD/lít. Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

