Chị gái Chủ tịch DPG đăng ký thoái bớt vốn

Bà Lương Thị Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG-HOSE).

Theo đó, Bà Lương Thị Thanh - chị gái ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT và là vợ của ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, từ ngày 05-31/03. Nếu giao dịch thành công, bà Thanh giảm sở hữu từ 4,755 triệu cổ phiếu, chiếm từ 4,717% xuống còn 4,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,518% vốn tại DPG.

Hiện, ông Lương Minh Tuấn đang sở hữu hơn 16 triệu cổ phiếu, chiếm 15,942%, còn ông Huy không sở hữu bất kỳ cổ phiếu DPG nào.

Trước đó, quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo trong phiên 11/02/2026, các quỹ thành viên Dragon Capital đã mua 6,71 triệu cổ phiếu DPG. Sau giao dịch, cả nhóm nâng lượng sở hữu tại DPG từ hơn 5,94 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,0148% vốn điều lệ, lên hơn 12,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,6730% vốn tại Đạt Phương.

Trong đó, Amersham Industries Limited mua vào 3,21 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên gần 3,94 triệu cổ phiếu (3,3182%); Vietnam Enterprise Investments Limited mua thêm 3 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 5,1 triệu cổ phiếu (4,3006%); Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua 500.000 cổ phiếu, qua đó nắm giữ 500.000 cổ phiếu (0,4217%).

Hai quỹ còn lại là Bill & Melinda Gates Foundation Trust và Norges Bank không thực hiện giao dịch, tiếp tục nắm giữ lần lượt 205.000 cổ phiếu (0,1729%) và hơn 2,91 triệu cổ phiếu (2,4596%).

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan vượt các ngưỡng 1% là 13/02/2026.

Chốt phiên ngày 26/2, giá cổ phiếu DPG đạt mốc cao nhất 47.800 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên hiện nay giá cổ phiếu này giảm về còn 43.600 đồng/cổ phiếu.

Được biết, DPG đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+13% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 117 tỷ đồng (+19% cùng kỳ năm trước). Mức tăng trong doanh thu chủ yếu đến từ mảng năng lượng tăng trưởng 13% cùng kỳ năm trước khi sản lượng thủy điện đạt mức cao trong năm nay, mảng xây dựng tăng 5% cùng kỳ năm trước, và mảng BĐS và các mảng khác ghi nhận 94 tỷ đồng, so với mức -6 tỷ đồng trong quý 4/2024.

Bên cạnh đó, mức tăng trong lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số còn được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận mảng năng lượng cải thiện trong quý 4/2025 và 8 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết, bù đắp cho chi phí SG&A và chi phí tài chính tăng và biên lợi nhuận mảng xây dựng giảm.

Trong năm 2025, DPG ghi nhận doanh thu đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+25% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 327 tỷ đồng (+45% cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 92% và 95% dự báo cả năm của VCSC và VCSC cho rằng nguyên nhân tỷ lệ hoàn thành ghi nhận ở mức thấp hơn kỳ vọng chủ yếu đến từ doanh thu ghi nhận từ dự án Casamia Balanca chậm hơn dự kiến và biên lợi nhuận mảng xây dựng thấp hơn, dù được bù đắp một phần bởi chi phí lãi vay thấp hơn dự báo 34%.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC, khi tốc độ bán hàng của dự án BĐS chậm hơn kỳ vọng và biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng thấp hơn, có thể lấn át tác động tích cực từ giá trị hợp đồng ký mới năm 2026 cao hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết.