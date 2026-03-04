Thứ Tư, 04/03/2026

Doanh nghiệp niêm yết

Chị gái Chủ tịch DPG đăng ký thoái bớt vốn

Hà Anh

04/03/2026, 07:46

Bà Lương Thị Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu DPG trên TradingView.

Theo đó, Bà Lương Thị Thanh - chị gái ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT và là vợ của ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, từ ngày 05-31/03. Nếu giao dịch thành công, bà Thanh giảm sở hữu từ 4,755 triệu cổ phiếu, chiếm từ 4,717% xuống còn 4,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,518% vốn tại DPG.

Hiện, ông Lương Minh Tuấn đang sở hữu hơn 16 triệu cổ phiếu, chiếm 15,942%, còn ông Huy không sở hữu bất kỳ cổ phiếu DPG nào.

Trước đó, quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo trong phiên 11/02/2026, các quỹ thành viên Dragon Capital đã mua 6,71 triệu cổ phiếu DPG. Sau giao dịch, cả nhóm nâng lượng sở hữu tại DPG từ hơn 5,94 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,0148% vốn điều lệ, lên hơn 12,65 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,6730% vốn tại Đạt Phương.

Trong đó, Amersham Industries Limited mua vào 3,21 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên gần 3,94 triệu cổ phiếu (3,3182%); Vietnam Enterprise Investments Limited mua thêm 3 triệu cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 5,1 triệu cổ phiếu (4,3006%); Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) mua 500.000 cổ phiếu, qua đó nắm giữ 500.000 cổ phiếu (0,4217%).

Hai quỹ còn lại là Bill & Melinda Gates Foundation Trust và Norges Bank không thực hiện giao dịch, tiếp tục nắm giữ lần lượt 205.000 cổ phiếu (0,1729%) và hơn 2,91 triệu cổ phiếu (2,4596%).

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan vượt các ngưỡng 1% là 13/02/2026.

Chốt phiên ngày 26/2, giá cổ phiếu DPG đạt mốc cao nhất 47.800 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên hiện nay giá cổ phiếu này giảm về còn 43.600 đồng/cổ phiếu.

Được biết, DPG đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+13% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 117 tỷ đồng (+19% cùng kỳ năm trước). Mức tăng trong doanh thu chủ yếu đến từ mảng năng lượng tăng trưởng 13% cùng kỳ năm trước khi sản lượng thủy điện đạt mức cao trong năm nay, mảng xây dựng tăng 5% cùng kỳ năm trước, và mảng BĐS và các mảng khác ghi nhận 94 tỷ đồng, so với mức -6 tỷ đồng trong quý 4/2024.

Bên cạnh đó, mức tăng trong lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số còn được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận mảng năng lượng cải thiện trong quý 4/2025 và 8 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết, bù đắp cho chi phí SG&A và chi phí tài chính tăng và biên lợi nhuận mảng xây dựng giảm.

Trong năm 2025, DPG ghi nhận doanh thu đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (+25% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 327 tỷ đồng (+45% cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 92% và 95% dự báo cả năm của VCSC và VCSC cho rằng nguyên nhân tỷ lệ hoàn thành ghi nhận ở mức thấp hơn kỳ vọng chủ yếu đến từ doanh thu ghi nhận từ dự án Casamia Balanca chậm hơn dự kiến và biên lợi nhuận mảng xây dựng thấp hơn, dù được bù đắp một phần bởi chi phí lãi vay thấp hơn dự báo 34%.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 của VCSC, khi tốc độ bán hàng của dự án BĐS chậm hơn kỳ vọng và biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng thấp hơn, có thể lấn át tác động tích cực từ giá trị hợp đồng ký mới năm 2026 cao hơn dự kiến, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Lợi nhuận vượt kế hoạch, DPG muốn mua lại toàn bộ lô trái phiếu trước hạn

14:29, 17/03/2024

Lợi nhuận vượt kế hoạch, DPG muốn mua lại toàn bộ lô trái phiếu trước hạn

Lãi tăng tới 188%, DPG muốn bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

06:18, 27/04/2021

Lãi tăng tới 188%, DPG muốn bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Viettel Post tăng vốn 10,2 tỷ đồng cho công ty Dịch vụ kho vận

Viettel Post dự kiến góp thêm 10,2 tỷ đồng vào Dịch vụ kho vận Viettel - công ty con do VTP nắm 100% vốn, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty con này lên 20,2 tỷ đồng.

DIG lên kế hoạch mua lại 5% nhằm giảm vốn điều lệ

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, đảm bảo tuân thủ các điều kiện mua lại cổ phiếu của chính DIC Corp

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 03/3/2026, trong bối cảnh ngân hàng này bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện tái cơ cấu...

DXG nhận chuyển nhượng dự án 8,6ha

DXG nhận chuyển nhượng dự án 8,6ha

Tập đoàn Đất Xanh thông qua công ty thành viên là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6ha tại phường Dĩ An (TP. HCM). Dự án có tổng số hơn 3.800 căn hộ, tọa lạc tại khu vực trung tâm, được định hướng phát triển thành khu căn hộ quy mô lớn trong giai đoạn tới.

VAF bị truy thu 2,76 tỷ đồng thuế

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) công bố kết luận Kiểm toán Nhà nước thời kỳ kiểm toán năm 2024.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

1

Những nền kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào du lịch

Thế giới

2

Đồng bằng sông Cửu Long giữ đà tăng trưởng, chủ động ứng phó thách thức

Thị trường

3

Mức sống tối thiểu của người lao động sẽ được công bố hằng năm

Dân sinh

4

Đồng Nai hoàn tất gắn mã định danh hơn 913.000 thửa đất

Bất động sản

5

Quảng Trị mời gọi đầu tư tổ hợp giáo dục 338 tỷ đồng

Dự án

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

