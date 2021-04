Lãi tăng tới 188%, DPG muốn bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ

Theo đó, công ty công bố bán 1,5 triệu cổ phiếu quỹ hiện có nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất. Giao dịch dự kiến từ ngày 10/5 đến ngày 8/6 theo phương thức khoép lệnh hoặc thoả thuận.

Được biết, kết thúc quý 1/2021, DPG ghi nhận doanh thu đạt 458,8 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng 188% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng là do lợi nhuận gộp mảng sản xuất điện, mảng đầu tư bất động sản tăng kéo theo lợi nhuận trên BCTC hợp nhất tăng so với cùng kỳ.

Sang năm 2021, DPG dự kiến doanh thu thuần đạt 2.756 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 368,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,1% và 56,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý 1/2021, DPG đã hoàn thành 34,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 3,2% từ 4.820 tỷ đồng về còn 4.666,1 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng từ 434 tỷ đồng lên 625,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 494,3 tỷ lên 590 tỷ đồng;

Cũng theo BCTC quý 1/2021, công ty ghi nhận số cổ phiếu quỹ là gần 36,787 tỷ đồng, tương ứng hơn 24.500 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/4, giá cổ phiếu DPG giảm 1.100 đồng, về 36.100 đồng/cổ phiếu với 419.307 đơn vị được giao dịch.