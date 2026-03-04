Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Viettel Post tăng vốn 10,2 tỷ đồng cho công ty Dịch vụ kho vận

04/03/2026, 07:44

Viettel Post dự kiến góp thêm 10,2 tỷ đồng vào Dịch vụ kho vận Viettel - công ty con do VTP nắm 100% vốn, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty con này lên 20,2 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu VTP trên Trading View.
Sơ đồ giá cổ phiếu VTP trên Trading View.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel - Viettel Post (mã VTP-HOSE) vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ kho vận Viettel.

Theo đó, Viettel Post dự kiến góp thêm 10,2 tỷ đồng vào Dịch vụ kho vận Viettel - công ty con do VTP nắm 100% vốn, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty con này lên 20,2 tỷ đồng.

Mục đích tăng vốn là để Dịch vụ kho vận Viettel góp vốn thành lập công ty với đối tác. Viettel Post thực hiện góp vốn sau khi Dịch vụ kho vận Viettel hoàn thành việc thành lập công ty với đối tác và căn cứ vào hợp đồng hợp tác đầu tư/thỏa thuận góp vốn giữa các bên trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

HĐQT Viettel Post giao Tổng Giám đốc triển khai góp vốn theo tiến độ và ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ kho vận Viettel phù hợp với nội dung của Nghị quyết HĐQT.

Trước đó, HĐQT VTP đã thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Logistics Viettel (Công ty con 100% vốn của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel -VTPost). Theo đó, VTP dự kiến góp 100 tỷ. Qua đó nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 110 tỷ đồng nhằm đầu tư 54 xe tải thùng kín 8 tấn và hệ thống camera, thiết bị giám sát hành trình đi kèm thuộc Dự án đầu tư phương tiện vận tải năm 2025 - 2026 của Công ty TNHH MTV Logistics Viettel.

Hình thức tăng vốn là góp vốn bằng tiền, từ nguồn VTP chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tiến độ góp vốn của VTPost là thực hiện góp vốn từng lần, theo tiến độ thanh toán tại hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH MTV Logistics Viettel với nhà thầu của Dự án đầu tư phương tiện vận tải nêu trên (dự kiến từ quý 2/2026 - quý 1/2027).

Được biết, VTP sẽ phát hành thêm 51.148.878 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:42 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 42 cổ phiếu mới). Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động khoảng 511,49 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 2 đến quý 4/2026 sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do UBCKNN cấp. Sau phát hành, vốn điều lệ của Viettel Post dự kiến tăng từ 1.217 tỷ đồng lên hơn 1.729 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Viettel Post phân bổ cho ba nhóm mục tiêu chính, bao gồm: Hơn 297 tỷ đồng, chiếm 58,11% được dành cho mảng dịch vụ chuyển phát, trong đó tập trung vào dự án đầu tư phương tiện vận tải năm 2025–2026 và đầu tư máy móc, thiết bị.

Tiếp theo là góp 100 tỷ đồng, chiếm 19,55% vào công ty con – Công ty TNHH MTV Logistics Viettel nhằm tăng năng lực vận tải và triển khai các dự án logistics. Cuối cùng còn lại khoảng 114 tỷ đồng, chiếm 22,34% được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, bao gồm chi phí vận hành và chi trả tiền lương.

Về kết quả kinh doanh, VTP ghi nhận doanh thu thuần đạt 21 nghìn tỷ đồng (+1% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 405 tỷ đồng (+6% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 125% và 99% dự báo cả năm của VCSC. Doanh thu thuần vượt kỳ vọng nhờ mảng thương mại mạnh hơn dự kiến, trong khi doanh thu mảng dịch vụ cốt lõi phù hợp với dự báo của VCSC. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số vẫn phù hợp với kỳ vọng do biên lợi nhuận mỏng của mảng thương mại chỉ có đóng góp khiêm tốn vào lợi nhuận tổng thể.

VTP thành lập Công viên Logistics Viettel tại Lạng Sơn

10:05, 08/11/2024

Gần 122 triệu cổ phiếu VTP huỷ niêm yết trên UPCoM để lên sàn HOSE

09:41, 22/02/2024

Gần 122 triệu cổ phiếu VTP huỷ niêm yết trên UPCoM để lên sàn HOSE

chứng khoán Dịch vụ kho vận Viettel VTP

REE Energy tiếp nhận 100% vốn dự án điện gió Phú Cường

Hội đồng quản trị REE đã chấp thuận cho công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) nhận chuyển nhượng tối đa 100% vốn tại Công ty cổ phần Điện gió Phú Cường.

Chị gái Chủ tịch DPG đăng ký thoái bớt vốn

Bà Lương Thị Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG-HOSE).

DIG lên kế hoạch mua lại 5% nhằm giảm vốn điều lệ

Nguồn vốn mua lại được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và/hoặc các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất, đảm bảo tuân thủ các điều kiện mua lại cổ phiếu của chính DIC Corp

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 03/3/2026, trong bối cảnh ngân hàng này bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện tái cơ cấu...

DXG nhận chuyển nhượng dự án 8,6ha

DXG nhận chuyển nhượng dự án 8,6ha

Tập đoàn Đất Xanh thông qua công ty thành viên là Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An nhận chuyển nhượng một dự án quy mô 8,6ha tại phường Dĩ An (TP. HCM). Dự án có tổng số hơn 3.800 căn hộ, tọa lạc tại khu vực trung tâm, được định hướng phát triển thành khu căn hộ quy mô lớn trong giai đoạn tới.

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

1

Quyết tâm cao nhất của Việt Nam trước đợt thanh tra thứ 5 của EC về chống khai thác IUU

Thị trường

2

5 sản phẩm sữa rửa mặt tốt nhất cho làn da trưởng thành, lão hóa

Đẹp +

3

Chiến sự tại Iran ảnh hưởng xấu tới hàng không Trung Đông và du lịch toàn cầu

Du lịch

4

VinaPhone được chọn là mạng 5G tốt nhất Đông Nam Á trong quý 3 và 4 năm 2025

Kinh tế số

5

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Dân sinh

