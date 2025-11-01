Chi tiêu nhỏ - tác động lớn: Vì sao mỗi khoản thu từ du lịch đều đáng giá

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sandeep Malhotra (*)
Hãy nhớ lại chuyến du lịch nước ngoài gần đây nhất của bạn: Có khoảnh khắc nào bạn bỏ qua việc mua một món quà lưu niệm hay lướt qua một quán cà phê – không phải vì không muốn, mà vì cửa hàng chỉ chấp nhận tiền mặt và bạn không có đủ tiền địa phương?
Trải nghiệm này có thể đã xảy ra một lần, hoặc thậm chí vài lần. Giờ hãy nhân nó lên với hàng trăm triệu du khách di chuyển khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương mỗi năm. Hạn chế về phương thức thanh toán không chỉ là bất tiện cá nhân, mà còn là cơ hội kinh tế vĩ mô bị bỏ lỡ.
Trong lúc thế giới tập trung vào căng thẳng thương mại và nguy cơ suy thoái do rào cản thuế quan, chúng ta dễ quên rằng nền kinh tế không chỉ dựa vào xuất khẩu. Du lịch từ lâu đã là trụ cột tăng trưởng quan trọng đối với các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương. Theo báo cáo mới nhất của Mastercard Economics Institute, 8 trong 15 điểm đến du lịch “hot” nhất thế giới mùa hè 2025 thuộc khu vực này.
Giữa bối cảnh thương mại hiện nay, đây chính là lúc các nền kinh tế châu Á khai thác tối đa giá trị từ du khách quốc tế – bắt đầu từ việc loại bỏ rào cản chi tiêu. Trong kinh tế hiện đại, không doanh nghiệp nào muốn bỏ qua lợi nhuận ngay trước mắt. Trao quyền cho chủ cửa hàng qua các giải pháp thanh toán đơn giản, tiết kiệm và tương thích lẫn nhau có thể biến giao dịch nhỏ lẻ thành tác động kinh tế lớn lao.
Nhiều khoản chi tiêu của du khách bị chặn đứng ngay bước cuối: Khách sẵn sàng trả tiền, nhưng người bán không nhận thẻ hay ví điện tử. Trước đây, chấp nhận thanh toán kỹ thuật số đòi hỏi đầu tư hạ tầng lớn; ngày nay, chỉ cần một chiếc smartphone cơ bản là đủ. Với NFC, mã QR hoặc đường dẫn thanh toán, kết nối 4G/WiFi là có thể biến sự quan tâm của du khách thành doanh thu thực tế.
Quan trọng hơn, mở rộng thanh toán kỹ thuật số không chỉ tăng giao dịch mà còn phân bổ lợi ích du lịch đồng đều hơn. Khi doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình tiếp nhận thanh toán số dễ dàng như khách sạn lớn hay chuỗi bán lẻ, nguồn thu từ du lịch lan tỏa đến cộng đồng địa phương. Dữ liệu thanh toán số còn giúp chính phủ hoạch định chính sách hiệu quả: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, định hướng phát triển kinh tế tổng thể.
Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng chấp nhận thanh toán số phụ thuộc vào hạ tầng mạng, độ phủ sóng viễn thông, tiếp cận thiết bị thông minh và trình độ số – những yếu tố khác biệt giữa các quốc gia và cần phát triển song song.
Khả năng tương tác thanh toán – các hệ thống khác nhau hoạt động liền mạch – không còn mới mẻ, nhưng cách triển khai đang thay đổi nhanh chóng. Việc dùng thẻ toàn cầu ở bất kỳ đâu đã là dạng “tương tác” mà mạng lưới thẻ quốc tế xây dựng từ hàng thập kỷ. Song, số hóa thanh toán không diễn ra tuyến tính. Bên cạnh thẻ, nhiều cửa hàng châu Á chấp nhận mã QR và ví điện tử – giảm phụ thuộc tiền mặt, nhưng tạo gián đoạn mới: Ví “vòng kín” chỉ dành cho người dùng nội địa, khiến du khách quốc tế khó tiếp cận.
Đây là lúc làn sóng thanh toán tương tác thế hệ mới lên ngôi.
Ra mắt năm 2023 tại Trung Quốc cùng Alipay, chương trình Mastercard Pay Local thuộc xu hướng lớn của ngành, mở rộng tiếp cận cho du khách quốc tế. Giải pháp cho phép liên kết thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế với ví nội địa, thanh toán liền mạch qua giao diện quen thuộc hoặc mã QR – mà người bán không cần thay đổi hệ thống hay chịu thêm chi phí.
Hãy tưởng tượng khi du khách đến Malaysia tải TNG eWallet, liên kết thẻ ngân hàng hiện có, và ngay lập tức thanh toán tại hơn 2 triệu điểm chấp nhận toàn quốc – không cần đổi tiền. Bằng cách mở rộng hệ sinh thái nội địa cho thẻ quốc tế, Mastercard Pay Local giúp người bán tiếp cận rộng hơn, du khách chi tiêu dễ dàng như người bản địa.
Khả năng thanh toán nhanh chóng, an toàn là then chốt để du lịch trở thành ngành sinh lợi bền vững. Khi châu Á – Thái Bình Dương khai mở tiềm năng tăng trưởng và xây dựng khả năng ứng phó, việc đảm bảo nhiều doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi từ kinh tế du lịch là cực kỳ quan trọng. Mỗi giao dịch không chỉ cần khả thi, mà còn phải thực tế và thuận tiện.
(*) Sandeep Malhotra, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách mảng core payments khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tại Mastercard.
