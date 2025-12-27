S&P 500 trượt nhẹ sau khi lập đỉnh mới, giá dầu sụt hơn 1 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/12), sau khi chỉ số S&P 500 thiết lập một kỷ lục nội phiên mới...

Giá dầu thô giảm khá mạnh do mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu trên toàn cầu và phần bù rủi ro địa chính trị của giá dầu giảm bớt.

Lúc đóng cửa, S&P 500 giảm 0,03%, còn 6.929,94 điểm. Ở thời điểm cao nhất của phiên, chỉ số tăng 0,2%, đạt 6.945,77 điểm.

Chỉ số Nasdaq trượt 0,09%, chốt ở mức 23.593,1 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 20,19 điểm, tương đương giảm 0,04%, còn 48.710,97 điểm.

Dù vậy, cả ba chỉ số cùng có một tuần tăng điểm. S&P 500 tăng 1,4% trong tuần này, đánh dấu tuần tăng thứ tư trong vòng 5 tuần trở lại đây. Dow Jones và Nasdaq tăng hơn 1% mỗi chỉ số.

“Có người chốt lời, có người bắt đáy. Nhưng thị trường bây giờ đang trong thời điểm thiếu thông tin. Số liệu về lợi nhuận doanh nghiệp và dữ liệu kinh tế đều thưa thớt. Bởi vậy, thị trường đang bị chi phối chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật và sự điều chỉnh vị thế nắm giữ cổ phiếu của các nhà đầu tư”, chiến lược gia Tom Hainlin của công ty quản lý tài sản US Bank Asset Management nhận định với hãng tin CNBC.

Hôm thứ Tư, trước khi thị trường đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh vào ngày thứ Năm, S&P 500 đã thiết lập kỷ lục đóng cửa mới. Theo ông Hainlin, xu hướng tăng điểm của chứng khoán Mỹ trong thời gian gần đây đã mở rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu hơn trước, thay vì chỉ tập trung vào các cổ phiếu công nghệ. Ông nói rằng trong phiên ngày thứ Tư, thị trường được dẫn dắt nhiều hơn bởi cổ phiếu tài chính và công nghiệp thay vì nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI).

“Điều này phản ánh sự tin tưởng rằng sang năm tới, thị trường sẽ hưởng lợi từ dự luật giảm thuế ký vào tháng 7 và những đợt giảm lãi suất trong quý 4 năm nay. Bước sang năm mới, thị trường đang có một số động lực tốt để tăng”, ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, đây cũng là một giai đoạn hàng năm mà giá cổ phiếu ở Phố Wall thường tăng. Đợt tăng “Santa Claus rally” này thường diễn ra trong 5 phiên cuối cùng của năm trước và 2 phiên đầu tiên của năm sau. Số liệu từ cuốn niên giám nhà giao dịch chứng khoán Stock Trader’s Almanac cho thấy từ năm 1950 tới nay, S&P 500 tăng bình quân 1,3% trong khoảng thời gian đó hàng năm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,03 USD/thùng, tương đương giảm 1,65% còn 61,21 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,05 USD/thùng, tương đương giảm 1,8%, còn 57,3 USD/thùng.

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất gần 5 năm vào hôm 16/12 do mối lo về tình trạng thừa dầu trên toàn cầu. Sau đó, căng thẳng địa chính trị nóng lên giữa Mỹ và Venezuela đã dẫn tới lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu và đưa giá dầu thoát đáy.

Phiên này, giá dầu lại giảm do mối lo thừa cung, cộng thêm hy vọng của thị trường rằng cuộc gặp vào cuối tuần này giữa Tổng thống Ukraien Volodymir Zelenskiy với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dẫn tới một bước tiến mới trong tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine. Trong bối cảnh như vậy, giá dầu đang tiến tới hoàn tất năm giảm mạnh nhất kể từ năm 2020.

Tính từ đầu năm tới nay, giá dầu Brent đã giảm 18% và giá dầu WTI giảm 20%.

“Phần bù rủi ro địa chính trị đã mang lại sự hỗ trợ ngắn hạn cho giá vàng, song chưa thể làm thay đổi mạnh mẽ câu chuyện về nguồn cung dầu”, các nhà phân tích của công ty Ageis Hedging nhận định trong một báo cáo.

Theo báo cáo thị trường dầu định kỳ hàng tháng mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu trong năm tới sẽ vượt nhu cầu 3,84 triệu thùng/ngày.