Chứng khoán Quốc Gia muốn thoái toàn bộ 0,33% vốn tại Tasco

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 24/1/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX).

Theo đó, NSI do ông Bùi Quang Bách - Ủy viên HĐQT của NSI và HUT đăng ký bán ra toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu HUT đang sở hữu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,33% vốn điều lệ của Tasco.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 24/1/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, NSI sẽ không còn là cổ đông tại Tasco khi không sở hữu cổ phiếu HUT nào.

Chốt phiên ngày 25/12/2025 giá cổ phiếu HUT giảm 1,84% xuống 16.000 đồng/cổ phiếu, tạm tính NSI dự kiến sẽ thu về 56 tỷ đồng nếu thành công.

Được biết, ngày 20/8/2025, HUT đã chào bán thành công gần 175,8 tỷ đồng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công hơn 1.757,7 tỷ đồng (đã trừ phí chuyển tiền).

Theo kế hoạch, Tasco sẽ sử dụng số tiền nêu trên vào 2 mục đích gồm: dành 800 tỷ góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và hơn 957 tỷ sẽ góp vốn, bổ sung vốn vào CTCP Tasco Auto (tên cũ là Công ty TNHH Tasco Auto). Theo đó, tính đến ngày 4/11/2025, Tasco đã giải ngân xong hơn 1.757,7 tỷ đồng cho 2 mục đích nói trên.

Kết thúc quý 3/2025, HUT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.155 tỷ tăng 14%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 487 tỷ tăng 1.240% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 24.523 tỷ đồng, tăng 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng, tăng 373% so với cùng kỳ năm 2024.

HUT cho biết, kết quả tích cực này do các mảng kinh doanh chính như: kinh doanh ô tô, thu phí không dừng, bảo hiểm.... tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt cùng với các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu suất vận hành, doanh thu hoạt động tài chính tăng thông qua chuyển nhượng vốn dự án bất động sản nhằm tập trung nguồn lực vào các trụ cột quan trọng.

Ngoài ra nếu loại trừ ảnh hưởng của việc phân bổ lợi thế thương mại và phân bổ giá trị đánh giá lại của tài sản thì lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của công ty đạt 877 tỷ đồng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đã được phê duyệt.