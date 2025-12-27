Chứng khoán Quốc Gia muốn thoái toàn bộ 0,33% vốn tại Tasco

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 27/12/2025
Hà Anh
27/12/2025, 08:20
Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 24/1/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX).
Theo đó, NSI do ông Bùi Quang Bách - Ủy viên HĐQT của NSI và HUT đăng ký bán ra toàn bộ 3,5 triệu cổ phiếu HUT đang sở hữu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,33% vốn điều lệ của Tasco.
Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 26/12/2025 đến ngày 24/1/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.
Nếu giao dịch thành công, NSI sẽ không còn là cổ đông tại Tasco khi không sở hữu cổ phiếu HUT nào.
Chốt phiên ngày 25/12/2025 giá cổ phiếu HUT giảm 1,84% xuống 16.000 đồng/cổ phiếu, tạm tính NSI dự kiến sẽ thu về 56 tỷ đồng nếu thành công.
Được biết, ngày 20/8/2025, HUT đã chào bán thành công gần 175,8 tỷ đồng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công hơn 1.757,7 tỷ đồng (đã trừ phí chuyển tiền).
Theo kế hoạch, Tasco sẽ sử dụng số tiền nêu trên vào 2 mục đích gồm: dành 800 tỷ góp vốn vào Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco và hơn 957 tỷ sẽ góp vốn, bổ sung vốn vào CTCP Tasco Auto (tên cũ là Công ty TNHH Tasco Auto). Theo đó, tính đến ngày 4/11/2025, Tasco đã giải ngân xong hơn 1.757,7 tỷ đồng cho 2 mục đích nói trên.
Kết thúc quý 3/2025, HUT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 9.155 tỷ tăng 14%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 487 tỷ tăng 1.240% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 24.523 tỷ đồng, tăng 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng, tăng 373% so với cùng kỳ năm 2024.
HUT cho biết, kết quả tích cực này do các mảng kinh doanh chính như: kinh doanh ô tô, thu phí không dừng, bảo hiểm.... tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt cùng với các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu suất vận hành, doanh thu hoạt động tài chính tăng thông qua chuyển nhượng vốn dự án bất động sản nhằm tập trung nguồn lực vào các trụ cột quan trọng.
Ngoài ra nếu loại trừ ảnh hưởng của việc phân bổ lợi thế thương mại và phân bổ giá trị đánh giá lại của tài sản thì lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của công ty đạt 877 tỷ đồng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đã được phê duyệt.
09:34, 30/07/2025
Ngoài FLC, một số cổ phiếu khác trong hệ sinh thái này như GAB, HAI, KLF cũng bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12 với lý do tương tự.
Cổ đông công ty đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực GELEX, Cố vấn cấp cao của Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) là thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.
Becamex IJC đăng ký mua thêm hơn 23,1 triệu cổ phần tại Becamex - Bình Phước với giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị giao dịch dự kiến là hơn 231 tỷ đồng. Thời gian góp vốn chậm nhất đến ngày 31/12/2025.
CII cho biết để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang dài hạn, do đó, HĐQT CII lên kế hoạch triển khai hai đợt phát hành trái phiếu.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: