Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank

Thực thi ESG không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là động lực cốt lõi để Nam A Bank bứt phá mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên số...

Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, Nam A Bank đã khẳng định vị thế tiên phong tại Việt Nam khi song hành thực thi chiến lược “Số hóa và Xanh hóa”. Với việc triển khai thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), ngân hàng không chỉ tối ưu hóa vận hành mà còn góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.

Chiến lược ESG của Nam A Bank được hiện thực hóa thông qua mô hình tài chính toàn diện trên nền tảng số hóa và xanh hóa. Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái số như Robot OPBA, Open Banking và đặc biệt là mạng lưới 130 điểm Onebank 365+ trên toàn quốc. Việc đẩy mạnh giao dịch trực tuyến và các điểm giao dịch tự động 365+ không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn giúp tiết kiệm giấy tờ, hồ sơ, từ đó giảm thiểu đáng kể tác động tiêu cực đến môi trường.

Nam A Bank mở dần danh mục tín dụng xanh và triển khai các sản phẩm, áp dụng lãi suất ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đang đầu tư vào các dự án chuyển đổi xanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Nam A Bank đã ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) vào hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn hoạt động của IFC và phù hợp với quy định của NHNN. Trong năm 2025 Ngân hàng tiếp tục nâng cấp ESMS thông qua việc số hóa phân loại rủi ro E&S, không ngừng nâng cao năng lực và nguồn lực trong việc đánh giá, quản lý rủi ro E&S.

Những năm vừa qua, Ngân hàng này liên tiếp phát hành Báo cáo Phát triển bền vững độc lập dựa trên khung tiêu chuẩn chung mới nhất do tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) ban hành (Universal Standards 2021) và 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs), thể hiện cam kết minh bạch và chuyên nghiệp trong thực thi ESG.

Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán dữ liệu ESG phân tán, Nam A Bank đang nghiên cứu xây dựng nền tảng dữ liệu ESG (ESG Data Platform) và ứng dụng phần mềm kiểm kê khí nhà kính. Những công cụ này cho phép theo dõi liên tục các chỉ số, từ đó giúp Ngân hàng chủ động nhận diện rủi ro và xây dựng lộ trình giảm phát thải trong dài hạn.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, Nam A Bank vẫn kiên định với mục tiêu tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động quản trị. Việc triển khai hệ thống quản trị tổng thể (ERP), điện toán đám mây và tự động hóa quy trình (RPA) đang giúp ngân hàng tối ưu hóa nguồn lực, giảm lãng phí năng lượng và gia tăng năng suất lao động.

Nam A Bank nhận giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro sáng tạo nhất Việt Nam 2025” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng.

Sự nỗ lực bền bỉ của Nam A Bank trong hành trình 33 năm phát triển đã được ghi nhận thông qua hàng loạt giải thưởng từ các tổ chúc uy tín trong nước và quốc tế. Mới đây, Ngân hàng đã được vinh danh hạng mục "Ngân hàng quản trị rủi ro sáng tạo nhất Việt Nam 2025" (Most Innovative Risk Management Bank Vietnam 2025) do Tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF - Vương quốc Anh) trao tặng.

GBAF là tạp chí uy tín hàng đầu với hơn 12,2 triệu lượt truy cập hàng năm và độc giả tại hơn 200 quốc gia. Giải thưởng này được bình chọn bởi các chuyên gia kinh tế, định chế tài chính lớn và ngân hàng trung ương của 190 quốc gia, trở thành chuẩn mực khẳng định uy tín và hiệu quả hoạt động của Nam A Bank. Đây là minh chứng cho năng lực quản trị rủi ro sáng tạo, đảm bảo kinh doanh ổn định và an toàn của ngân hàng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Với tầm nhìn chiến lược và những hành động cụ thể, Nam A Bank đang từng bước chứng minh rằng: Thực thi ESG không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là động lực cốt lõi để ngân hàng bứt phá mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên số.