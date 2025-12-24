Thứ Tư, 24/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank

Vinh Nguyễn

24/12/2025, 18:20

Thực thi ESG không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là động lực cốt lõi để Nam A Bank bứt phá mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên số...

Số hóa và xanh hóa là một trong những mũi nhọn chiến lược của Ngân hàng nhằm triển khai các hoạt động thực hành ESG.
Số hóa và xanh hóa là một trong những mũi nhọn chiến lược của Ngân hàng nhằm triển khai các hoạt động thực hành ESG.

Trong xu thế phát triển bền vững toàn cầu, Nam A Bank đã khẳng định vị thế tiên phong tại Việt Nam khi song hành thực thi chiến lược “Số hóa và Xanh hóa”. Với việc triển khai thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), ngân hàng không chỉ tối ưu hóa vận hành mà còn góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.

Chiến lược ESG của Nam A Bank được hiện thực hóa thông qua mô hình tài chính toàn diện trên nền tảng số hóa và xanh hóa. Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái số như Robot OPBA, Open Banking và đặc biệt là mạng lưới 130 điểm Onebank 365+ trên toàn quốc. Việc đẩy mạnh giao dịch trực tuyến và các điểm giao dịch tự động 365+ không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn giúp tiết kiệm giấy tờ, hồ sơ, từ đó giảm thiểu đáng kể tác động tiêu cực đến môi trường.

Nam A Bank mở dần danh mục tín dụng xanh và triển khai các sản phẩm, áp dụng lãi suất ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đang đầu tư vào các dự án chuyển đổi xanh nhằm khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Nam A Bank đã ứng dụng hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội (ESMS) vào hoạt động cấp tín dụng theo tiêu chuẩn hoạt động của IFC và phù hợp với quy định của NHNN. Trong năm 2025 Ngân hàng tiếp tục nâng cấp ESMS thông qua việc số hóa phân loại rủi ro E&S, không ngừng nâng cao năng lực và nguồn lực trong việc đánh giá, quản lý rủi ro E&S.

Những năm vừa qua, Ngân hàng này liên tiếp phát hành Báo cáo Phát triển bền vững độc lập dựa trên khung tiêu chuẩn chung mới nhất do tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) ban hành (Universal Standards 2021) và 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (17 SDGs), thể hiện cam kết minh bạch và chuyên nghiệp trong thực thi ESG.

Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán dữ liệu ESG phân tán, Nam A Bank đang nghiên cứu xây dựng nền tảng dữ liệu ESG (ESG Data Platform) và ứng dụng phần mềm kiểm kê khí nhà kính. Những công cụ này cho phép theo dõi liên tục các chỉ số, từ đó giúp Ngân hàng chủ động nhận diện rủi ro và xây dựng lộ trình giảm phát thải trong dài hạn.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, Nam A Bank vẫn kiên định với mục tiêu tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động quản trị. Việc triển khai hệ thống quản trị tổng thể (ERP), điện toán đám mây và tự động hóa quy trình (RPA) đang giúp ngân hàng tối ưu hóa nguồn lực, giảm lãng phí năng lượng và gia tăng năng suất lao động.

Nam A Bank nhận giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro sáng tạo nhất Việt Nam 2025” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng.
Nam A Bank nhận giải thưởng “Ngân hàng quản trị rủi ro sáng tạo nhất Việt Nam 2025” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng.

Sự nỗ lực bền bỉ của Nam A Bank trong hành trình 33 năm phát triển đã được ghi nhận thông qua hàng loạt giải thưởng từ các tổ chúc uy tín trong nước và quốc tế. Mới đây, Ngân hàng đã được vinh danh hạng mục "Ngân hàng quản trị rủi ro sáng tạo nhất Việt Nam 2025" (Most Innovative Risk Management Bank Vietnam 2025) do Tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF - Vương quốc Anh) trao tặng.

GBAF là tạp chí uy tín hàng đầu với hơn 12,2 triệu lượt truy cập hàng năm và độc giả tại hơn 200 quốc gia. Giải thưởng này được bình chọn bởi các chuyên gia kinh tế, định chế tài chính lớn và ngân hàng trung ương của 190 quốc gia, trở thành chuẩn mực khẳng định uy tín và hiệu quả hoạt động của Nam A Bank. Đây là minh chứng cho năng lực quản trị rủi ro sáng tạo, đảm bảo kinh doanh ổn định và an toàn của ngân hàng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Với tầm nhìn chiến lược và những hành động cụ thể, Nam A Bank đang từng bước chứng minh rằng: Thực thi ESG không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là động lực cốt lõi để ngân hàng bứt phá mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên số.

Từ khóa:

Nam A Bank

Đọc thêm

Kiến nghị mở rộng danh mục chi phí được trừ khi tính thuế đối với hộ kinh doanh

Kiến nghị mở rộng danh mục chi phí được trừ khi tính thuế đối với hộ kinh doanh

VCCI đề nghị bổ sung chi phí đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ hộ kinh doanh cùng các khoản đóng góp cho hoạt động từ thiện, nhân đạo, khuyến học vào danh mục chi phí được trừ, nhằm bảo đảm tính hợp lý và đồng bộ của chính sách thuế thu nhập cá nhân…

Đề xuất điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng hóa đơn điện tử lên 3 tỷ đồng

Đề xuất điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng hóa đơn điện tử lên 3 tỷ đồng

Dự thảo bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử có mã từ mốc 1 tỷ đồng doanh thu, VCCI đánh giá ngưỡng này chưa phù hợp với năng lực thực tế của nhiều hộ kinh doanh. Từ các khảo sát và phản ánh thực tế, VCCI kiến nghị nâng ngưỡng áp dụng lên 3 tỷ đồng để hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ…

Lãi suất huy động phân hóa, có ngân hàng tăng hơn 2 điểm phần trăm so với đầu năm

Lãi suất huy động phân hóa, có ngân hàng tăng hơn 2 điểm phần trăm so với đầu năm

Đến ngày 24/12/2025 so với đầu năm, lãi suất huy động bình quân trên thị trường chỉ tăng khoảng 0,47 - 0,6 điểm phần trăm tùy kỳ hạn nhưng ở một số ngân hàng cổ phần quy mô vừa và nhỏ, lãi suất 1–3 tháng tăng tới 0,8–2,1 điểm phần trăm. Đáng chú ý, với các kỳ hạn 6–12 tháng ghi nhận lãi suất chào lên tới 7,5–8,1%/năm…

Chuyên gia HSBC: Tăng trưởng 2025 bền bỉ giữa biến động, tạo lực đẩy cho năm sau

Chuyên gia HSBC: Tăng trưởng 2025 bền bỉ giữa biến động, tạo lực đẩy cho năm sau

Dù đối mặt nhiều “cơn gió ngược” từ thuế quan và biến động tài chính – tiền tệ toàn cầu, kinh tế Việt Nam năm 2025 vẫn cho thấy khả năng tăng trưởng vượt kỳ vọng. Những nền tảng tích cực đang dần hình thành, trở thành điểm tựa cho năm 2026…

Đồng yên hồi giá sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

Đồng yên hồi giá sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

“Tôi không tin là đồng yên có thể mất giá đến như vậy nếu không có hành vi đầu cơ", Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản nói...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phố Wall hình thành thị trường mua bán quyền nhận hoàn thuế quan

Thế giới

2

Sợ bong bóng trên Phố Wall, nhà đầu tư toàn cầu chuyển sang cổ phiếu AI Trung Quốc

Thế giới

3

Huy động vốn tại TP. Hồ Chí Minh năm 2025 vượt 5,17 triệu tỷ đồng

Ngân hàng

4

Hà Tĩnh: Khai thác lợi thế công nghiệp, nâng sức cạnh tranh nền kinh tế

Công nghiệp

5

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy