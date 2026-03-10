Một tuần sau xung đột tại Iran, tỷ giá liên ngân hàng đi ngang so với đầu năm

Hơn một tuần sau xung đột tại Iran, giá bán USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng bật tăng. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.291 VND/USD, tăng 0,18% so với phiên liền kề (6/3) và gần như đi ngang so với đầu năm...

Ngày 9/3, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.059 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên liền trước (6/3). Với biên độ giao dịch +/- 5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được xác định là 26.311 VND/USD.

Hôm nay, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại đều neo kịch trần, ở mức 26.311 VND/USD. Trong khi đó, các ngân hàng niêm yết giá mua USD quanh mức 26.041 VND/USD và chuyển khoản 26.071 VND/USD.

Lúc 13h ngày 9/3 (giờ Việt Nam), chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng USD tăng 0,64% so với ngày hôm trước. Tính từ đầu năm đến nay, DXY tăng 1,32%. Giá năng lượng và chi phí vận tải toàn cầu tăng có thể đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc nới lỏng tiền tệ, hỗ trợ sức mạnh của đồng USD. Đây là áp lực lớn đối với điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.

So với phiên giao dịch cuối tuần trước, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại chỉ tăng 2 đồng nhưng giá mua vào tăng 42 đồng mỗi USD (từ 25.999 lên 26.041).

So với cuối tháng 2, giá bán USD tại ngân hàng tăng 81 đồng nhưng giá mua tăng 221 đồng mỗi USD.

Ngày 9/3, chênh lệch giữa giá mua và giá bán USD tại các ngân hàng thương mại ngày là 270 đồng mỗi USD; giảm 40 đồng so với ngày 6/3.

Chênh lệch giữa tỷ giá tự do và ngân hàng nhanh chóng nới rộng trở lại (Nguồn: WiGroup, NHNN)

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.291 VND/USD, tăng 0,18% so với ngày phiên trước đó (6/3). So với đầu năm, tỷ giá gần như đi ngang khi chỉ giảm nhẹ 0,02%, trong khi tăng khoảng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. Mức tỷ giá hiện tại đang cách vùng đỉnh của 52 tuần trước là 142 đồng (26.433 VND/USD).

Cùng ngày, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do được giao dịch ở mức 27.150 VND/USD (mua vào) và 27.200 VND/USD (bán ra); tăng 300 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Nếu so với ngày 27/2/2026, tỷ giá tự do ngày 9/3 tăng 470 VND ở chiều mua vào và tăng 480 VND ở chiều bán ra.

Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do cao hơn đáng kể so với tỷ giá ngân hàng. Cụ thể chênh lệch giá mua vào 1.109 VND/USD; chênh lệch giá bán ra 889 VND/USD.