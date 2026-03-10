Một tuần sau xung đột tại Iran, tỷ giá liên ngân hàng đi ngang so với đầu năm
Tùng Thư
10/03/2026, 07:30
Hơn một tuần sau xung đột tại Iran, giá bán USD trên thị trường tự do và tại các ngân hàng bật tăng. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 26.291 VND/USD, tăng 0,18% so với phiên liền kề (6/3) và gần như đi ngang so với đầu năm...
Ngày
9/3, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức
25.059 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên liền trước (6/3). Với biên độ giao
dịch +/- 5% so với tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần được xác định là 26.311 VND/USD.
Hôm nay, giá bán USD tại các ngân
hàng thương mại đều neo kịch trần, ở mức 26.311 VND/USD. Trong khi đó, các ngân hàng niêm yết giá mua USD quanh mức 26.041 VND/USD và
chuyển khoản 26.071 VND/USD.
Lúc 13h ngày 9/3 (giờ Việt Nam), chỉ số DXY đo lường sức mạnh của đồng USD tăng 0,64% so với ngày hôm trước. Tính từ đầu năm đến nay, DXY tăng 1,32%. Giá năng lượng và chi phí vận tải toàn cầu tăng có thể đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc nới lỏng tiền tệ, hỗ trợ sức mạnh của đồng USD. Đây là áp lực lớn đối với điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước.
So với phiên giao dịch cuối tuần trước, giá bán USD tại các
ngân hàng thương mại chỉ tăng 2 đồng nhưng giá mua vào tăng 42 đồng mỗi USD (từ 25.999 lên 26.041).
So với cuối tháng 2, giá bán USD tại ngân hàng tăng 81 đồng nhưng
giá mua tăng 221 đồng mỗi USD.
Ngày 9/3, chênh lệch giữa giá mua và giá bán USD tại các ngân
hàng thương mại ngày là 270 đồng mỗi USD; giảm 40 đồng so với ngày 6/3.
Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao
dịch quanh mức 26.291 VND/USD, tăng 0,18% so với ngày phiên trước đó (6/3). So với đầu năm,
tỷ giá gần như đi ngang khi chỉ giảm nhẹ 0,02%, trong khi tăng khoảng 3,07% so
với cùng kỳ năm trước. Mức tỷ giá hiện tại đang cách vùng đỉnh của 52 tuần trước là 142 đồng
(26.433 VND/USD).
Cùng ngày, tỷ giá
USD/VND trên thị trường tự do được giao dịch ở mức 27.150 VND/USD (mua vào) và
27.200 VND/USD (bán ra); tăng 300 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Nếu so với ngày 27/2/2026, tỷ giá tự do ngày 9/3 tăng 470 VND ở chiều mua
vào và tăng 480 VND ở chiều bán ra.
Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do cao hơn đáng kể
so với tỷ giá ngân hàng. Cụ thể chênh lệch giá mua vào 1.109 VND/USD; chênh lệch giá bán ra 889 VND/USD.
Tỷ giá trung tâm thấp nhất 6 tháng, ngân hàng bán USD kịch trần
14:16, 02/03/2026
Triển vọng tỷ giá năm 2026: Nhìn từ cán cân thanh toán tổng thể
19:17, 19/01/2026
Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất
Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...
Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài
Chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và một số nước láng giềng đang tạo ra nguy cơ hoạt động buôn lậu qua biên giới. Trước tình hình này, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị siết chặt kiểm soát tại các tuyến biên giới, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu...
Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới
Trong phiên 10/3, tuỳ thương hiệu, giá vàng miếng SJC bán ra tăng từ 0,8% đến 1,1% so với chốt phiên hôm qua (9/3). Giá vàng nhẫn tăng từ 0,6% đến 1,1%. Mức tăng này gấp gần 3 lần so với mức tăng 0,4% của giá vàng thế giới…
Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất
Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (9/3), thị trường trái phiếu toàn cầu giảm mạnh khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đẩy giá dầu có lúc áp sát 120 USD/thùng...
Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý
Sản phẩm Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, mà Manulife Việt Nam vừa ra mắt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: