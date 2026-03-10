Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

Chính phủ vừa ban hành nghị định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nhiều mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu xuống 0%, hỗ trợ công tác bình ổn giá trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiềm ẩn rủi ro…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2026/NĐ-CP về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Mức thuế suất này quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định 72, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu trong Phụ lục II của Nghị định 26/2023/NĐ-CP được điều chỉnh theo biểu thuế mới ban hành kèm theo nghị định này.

Đáng chú ý, mức điều chỉnh lớn nhất là giảm thuế suất từ 10% xuống 0% đối với một số nhóm sản phẩm.

Cụ thể, các loại xăng động cơ không pha chì (mã HS 2710.12.21; 2710.12.22; 2710.12.24; 2710.12.25) cùng với các nguyên liệu dùng để pha chế xăng như naphtha và reformate (mã HS 2710.12.80) được giảm thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0%.

Đối với nhóm nhiên liệu diesel và một số sản phẩm liên quan như các loại dầu nhiên liệu (mã HS 2710.19.71; 2710.19.72; 2710.19.79), nhiên liệu cho động cơ máy bay (mã HS 2710.19.81; 2710.19.82) và các loại kerosine khác (mã HS 2710.19.83), thuế suất nhập khẩu ưu đãi cũng được điều chỉnh từ 7% xuống 0%.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu quan trọng cũng được đưa vào diện giảm thuế. Trong đó, các mặt hàng như xylen (mã HS 2707.30.00), condensate (mã HS 2709.00.20) và p-xylen (mã HS 2902.43.00) được hạ thuế suất từ 3% xuống 0%.

Riêng mặt hàng hydrocarbon mạch vòng loại khác (mã HS 2902.90.90) được giảm thuế nhập khẩu MFN từ 2% xuống 0%.

Trong trường hợp phát sinh yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có thể đề xuất Bộ Tài chính tổng hợp và trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật để kéo dài thời hạn áp dụng của chính sách này. (Điều 2 Nghị định số 72/2026/NĐ-CP)

Chính phủ quy định Nghị định số 72/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đến hết ngày 30/4/2026. Sau thời điểm này, mức thuế suất đối với các mặt hàng nêu trên sẽ quay trở lại áp dụng theo quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP.

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) về mức 0% đối với một số nhóm sản phẩm xăng dầu dựa trên cơ sở kiến nghị từ Bộ Công Thương.

Đề xuất này xuất phát từ bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ các căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ-Israel và Iran.

Theo tờ trình của Bộ Tài chính, một trong những yếu tố gây biến động lớn đối với thị trường năng lượng hiện nay là việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược cung cấp khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ các quốc gia Trung Đông cho các nhà máy lọc dầu trên toàn thế giới.

Việc lưu thông dầu thô qua tuyến hàng hải này bị gián đoạn đã buộc nhiều nhà máy lọc dầu, đặc biệt tại khu vực châu Á, nơi phụ thuộc đáng kể vào nguồn dầu thô từ Trung Đông đã phải cắt giảm công suấthoặc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu.

Bộ Tài chính cho biết mặc dù nguồn xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam hiện chủ yếu đến từ các quốc gia ASEAN và Hàn Quốc với thuế suất gần như bằng 0 nhờ các hiệp định thương mại tự do.

Song, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, khả năng tiếp cận nguồn cung từ các thị trường này cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Bộ Tài Chính nhấn mạnh.

“Trong trường hợp căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, nguồn cung thay thế trên thị trường quốc tế có nguy cơ thu hẹp, đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Trong kịch bản tiêu cực, việc tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu có thể gặp khó khăn, gây sức ép đáng kể lên việc bảo đảm nguồn cung trong nước cũng như công tác điều hành và bình ổn giá xăng dầu”, Bộ Tài chính nhận định.