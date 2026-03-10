Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý

Sản phẩm Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, mà Manulife Việt Nam vừa ra mắt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ…

Trong bối cảnh người dân Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc tích lũy tài sản và chuẩn bị nền tảng tài chính dài hạn cho gia đình, các giải pháp kết hợp giữa bảo hiểm và đầu tư đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Xanh Phú Quý mang đến một giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp giữa bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ và tiềm năng tăng trưởng tài sản thông qua đầu tư dài hạn, với thời gian đóng phí ngắn chỉ từ 5 năm.

XU HƯỚNG BẢO HIỂM TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN

Phân bổ tài sản hợp lý (asset allocation) ngày càng trở thành một nguyên tắc quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân hiện đại trên toàn thế giới. Bên cạnh các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán hay tiền gửi, bảo hiểm nhân thọ ngày càng được xem là một cấu phần quan trọng trong danh mục tài sản dài hạn.

Tại nhiều thị trường phát triển cũng như các trung tâm tài chính trong khu vực châu Á như Hong Kong và Singapore, bảo hiểm nhân thọ từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong chiến lược quản lý tài sản của các gia đình. Theo nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý tài sản cá nhân, khách hàng tại các thị trường này thường phân bổ khoảng 5% đến 20% tổng tài sản vào các giải pháp bảo hiểm như một cấu phần của danh mục tài sản dài hạn.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang dần hình thành khi ngày càng nhiều khách hàng quan tâm đến việc đầu tư dài hạn, hoạch định tài chính và xây dựng gia sản cho các thế hệ tương lai.

GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý giúp khách hàng vừa bảo vệ tài chính trước rủi ro, vừa tích lũy và đầu tư dài hạn thông qua các quỹ liên kết đơn vị được quản lý và đầu tư chuyên nghiệp.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý cho phép khách hàng rút tiền định kỳ từ năm thứ 11 để phục vụ các mục tiêu tài chính dài hạn.

Sản phẩm được thiết kế với nhiều điểm nổi bật: Kết hợp bảo vệ và đầu tư dài hạn trong cùng một giải pháp tài chính; Thời gian đóng phí ngắn, chỉ từ 5 năm; Khả năng rút tiền định kỳ từ năm thứ 11, phục vụ các mục tiêu tài chính dài hạn; Thiết kế tối ưu hóa hiệu quả đầu tư thông qua việc giảm thiểu các loại chi phí liên quan; Tham gia quỹ liên kết đơn vị được quản lý chuyên nghiệp, tận dụng sức mạnh của đầu tư dài hạn và lãi kép; và cho phép chuyển giao hợp đồng bảo hiểm cho thế hệ tiếp theo, hỗ trợ việc kế thừa và tiếp tục kiến tạo gia sản qua nhiều thế hệ. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động tích lũy và quản lý tài sản dài hạn, hướng tới việc hình thành gia sản bền vững cho gia đình.

Bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam, cho biết: “Ngày nay, khách hàng không chỉ tìm kiếm sự bảo vệ trước rủi ro mà còn mong muốn những giải pháp giúp họ xây dựng và phát triển tài sản dài hạn cho bản thân và gia đình. Với Xanh Phú Quý, Manulife mong muốn mang đến một giải pháp giúp khách hàng được bảo vệ ngay từ hôm nay, đồng thời từng bước tích lũy và kiến tạo gia sản cho các thế hệ tương lai”.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý hiện đã được triển khai thông qua kênh đại lý và kênh đối tác ngân hàng VietinBank.