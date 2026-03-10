Hộ kinh doanh trên sàn điện tử doanh thu từ 1 tỷ bắt buộc phải xuất hoá đơn

Trong buổi họp báo ngày 9/3, Cục Thuế khẳng định, đối với cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên, việc lập và xuất hóa đơn là nghĩa vụ bắt buộc...

Ngày 9/3, Cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề về những quy định mới liên quan đến chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính với sự tham gia của lãnh đạo Cục Thuế, đại diện các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế cùng các cơ quan báo chí.

Theo Cục Thuế, Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC bổ sung nhiều quy định mới về quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh, từ ngưỡng doanh thu đến phương thức kê khai và áp dụng hóa đơn điện tử.

Phân tích nội dung về chính sách thuế mới, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết, nếu hộ và cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh và kê khai các loại thuế liên quan theo mẫu số 01/TKN-CNKD, đồng thời gửi cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) "Một điểm đáng chú ý trong Nghị định 68/2026/NĐ-CP là quy định hộ và cá nhân kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử cho cơ quan thuế theo mẫu 01/BK-STK, kèm theo thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm".

Đối với trường hợp doanh thu năm trên 500 triệu đồng, các hộ có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm có thể áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu. Theo đó, hộ kinh doanh thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cùng các khoản thuế khác theo quý theo mẫu số 01/CNKD.

Ngoài ra, các hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng hoặc những hộ trong nhóm doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng nhưng lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập thực tế sẽ thực hiện kê khai theo cơ chế khác.

Với nhóm này, hộ kinh doanh phải tạm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo tháng nếu doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm, hoặc theo quý nếu doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống. Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo năm, chậm nhất vào ngày 31/3 của năm tiếp theo.

Theo bà Hiền, nghị định cũng quy định các hộ kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử.

Trong trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, việc lập hóa đơn sẽ sử dụng chung mã số thuế của hộ nhưng phải ghi rõ địa chỉ của từng cơ sở kinh doanh trên hóa đơn.

Nếu các hộ mới bắt đầu hoạt động hoặc có doanh thu năm trước dưới 1 tỷ đồng nhưng trong năm phát sinh doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đạt từ 1 tỷ đồng trở lên, việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế đạt ngưỡng này, bà Phạm Thị Minh Hiền nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng đang nghiên cứu cơ chế áp dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng nhưng hoạt động tại các chợ truyền thống, nhằm bảo đảm yêu cầu tuân thủ quy định về hóa đơn nhưng vẫn phù hợp với đặc thù giao dịch tại khu vực này

“Hiện nay, cơ quan quản lý đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định về hóa đơn, chứng từ, trong đó có quy định về hóa đơn tổng, các trường hợp không phải lập hóa đơn nhằm tháo gỡ vướng mắc và phù hợp hơn với thực tiễn”, bà Phạm Thị Minh Hiền khẳng định.

Một trong những nội dung “nóng” được nhiều hộ kinh doanh phản ánh thời gian gần đây là việc các hộ kinh doanh ủy nhiệm lập hóa đơn cho các sàn thương mại điện tử.

Theo đại diện Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế), Thông tư 32/2025/TT-BTC cho phép hộ kinh doanh hoàn toàn có thể ủy quyền cho sàn thương mại điện tử thực hiện việc lập hóa đơn cho các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ trên nền tảng của sàn.

Khi phát sinh việc ủy quyền, sàn thương mại điện tử phải thông báo với cơ quan thuế và hóa đơn điện tử sẽ thể hiện đầy đủ thông tin của cả hai bên, bao gồm tên, địa chỉ và mã số thuế. Trên thực tế, cơ chế này đã được triển khai tại một số nền tảng khi người bán thực hiện ủy quyền cho sàn.

Trước lo ngại một số sàn thương mại điện tử có thể từ chối việc lập hóa đơn thay cho người bán, đại diện Cục Thuế cho biết Nghị định 70 về hóa đơn, chứng từ đã quy định rõ nguyên tắc: khi phát sinh hoạt động bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Do đó, đối với cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên, việc lập và xuất hóa đơn là nghĩa vụ bắt buộc.

“Hiện nay, cơ quan thuế đang phối hợp với các sàn thương mại điện tử và Chi cục thuế Thương mại điện tử để triển khai cơ chế ủy nhiệm lập hóa đơn trên sàn, qua đó tạo thuận lợi cho người bán trong việc tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ khi kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử”, Phó Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) nêu rõ.