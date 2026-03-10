Hộ kinh doanh trên sàn điện tử doanh thu từ 1 tỷ bắt buộc phải xuất hoá đơn
Mai Nhi
10/03/2026, 07:18
Trong buổi họp báo ngày 9/3, Cục Thuế khẳng định, đối với cá nhân và hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên, việc lập và xuất hóa đơn là nghĩa vụ bắt buộc...
Ngày 9/3, Cục Thuế tổ chức họp báo chuyên đề về
những quy định mới liên quan đến chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ
kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và
Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính với sự tham gia của lãnh đạo Cục Thuế, đại diện các
Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế cùng các cơ quan báo chí.
Theo Cục Thuế, Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC bổ sung nhiều quy định mới về quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh, từ ngưỡng doanh thu đến phương thức kê khai và áp dụng hóa đơn điện tử.
Phân tích nội dung về chính sách thuế mới, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng
Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết, nếu hộ và cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu từ hoạt động sản xuất,
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong năm từ 500 triệu đồng trở xuống thì phải thông
báo doanh thu thực tế phát sinh và kê khai các loại thuế liên quan theo mẫu số
01/TKN-CNKD, đồng thời gửi cơ quan thuế chậm
nhất vào ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.
"Một điểm đáng chú ý trong Nghị định 68/2026/NĐ-CP là quy định hộ và cá nhân kinh doanh phải thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử cho cơ quan thuế theo mẫu 01/BK-STK, kèm theo thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm".
Đối với trường hợp doanh thu năm trên 500 triệu đồng, các hộ có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm có thể áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu. Theo đó, hộ kinh doanh thực hiện kê khai và nộp thuế giá trị
gia tăng, thuế thu nhập cá nhân cùng các khoản thuế khác theo quý theo mẫu số
01/CNKD.
Ngoài ra, các hộ kinh doanh có
doanh thu trên 3 tỷ đồng hoặc những hộ trong nhóm doanh thu từ trên 500 triệu đồng
đến 3 tỷ đồng nhưng lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập thực tế sẽ thực hiện kê khai
theo cơ chế khác.
Với nhóm này, hộ kinh doanh phải tạm nộp thuế giá trị gia
tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo tháng nếu doanh thu trên
50 tỷ đồng mỗi năm, hoặc theo quý nếu doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống. Việc
quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo năm, chậm nhất vào ngày
31/3 của năm tiếp theo.
Theo bà Hiền, nghị định
cũng quy định các hộ kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng từ 1 tỷ
đồng mỗi năm trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử.
Trong trường hợp hộ kinh
doanh có nhiều địa điểm kinh doanh, việc lập hóa đơn sẽ sử dụng chung mã số thuế
của hộ nhưng phải
ghi rõ địa chỉ của từng cơ sở kinh doanh trên hóa đơn.
Nếu các hộ mới
bắt đầu hoạt động hoặc có doanh thu năm trước dưới 1 tỷ đồng nhưng trong năm
phát sinh doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đạt từ 1 tỷ đồng trở lên, việc
đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ
ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế đạt ngưỡng này, bà Phạm Thị Minh Hiền nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng
đang nghiên cứu cơ chế áp dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên
1 tỷ đồng nhưng hoạt động tại các chợ truyền thống, nhằm bảo đảm yêu cầu tuân thủ
quy định về hóa đơn nhưng
vẫn phù hợp với đặc thù giao dịch tại khu vực này
“Hiện nay, cơ quan quản lý đang xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định về hóa đơn, chứng từ, trong đó có quy định về hóa đơn tổng, các trường hợp không phải lập hóa đơn nhằm tháo gỡ vướng mắc và phù hợp hơn với thực tiễn”, bà Phạm Thị Minh Hiền khẳng định.
Một
trong những nội dung “nóng” được nhiều hộ kinh doanh phản ánh thời gian gần
đây là việc các hộ kinh doanh ủy
nhiệm lập hóa đơn cho các sàn thương mại điện tử.
Theo
đại diện Ban Chính
sách thuế quốc tế (Cục Thuế), Thông tư 32/2025/TT-BTC cho phép hộ
kinh doanh hoàn toàn có thể ủy quyền cho sàn thương mại điện tử thực hiện việc
lập hóa đơn cho các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ trên nền tảng của sàn.
Khi
phát sinh việc ủy quyền, sàn thương mại điện tử phải thông báo với cơ quan thuế và hóa đơn điện tử sẽ
thể hiện đầy đủ thông tin của cả hai bên, bao gồm tên, địa chỉ và mã số thuế. Trên thực tế, cơ chế này đã được triển khai tại một số nền tảng khi người bán thực hiện ủy quyền cho sàn.
Trước lo ngại một số sàn thương mại điện tử có thể từ chối việc lập hóa đơn
thay cho người bán, đại diện Cục Thuế cho biết Nghị định 70 về hóa đơn, chứng
từ đã quy định rõ nguyên tắc: khi phát sinh hoạt động bán hàng hóa hoặc cung
cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn theo quy định của pháp luật.
Do đó, đối với cá nhân và hộ kinh doanh
bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh thu từ 1 tỷ đồng mỗi năm trở lên,
việc lập và xuất hóa đơn là nghĩa vụ bắt buộc.
“Hiện nay, cơ quan thuế đang
phối hợp với các sàn thương mại điện tử và Chi cục thuế Thương mại điện tử để
triển khai cơ chế ủy nhiệm lập hóa đơn trên sàn, qua đó tạo thuận lợi cho người
bán trong việc tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ khi kinh doanh trên nền tảng
thương mại điện tử”, Phó Trưởng Ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế) nêu rõ.
Cá nhân cho thuê nhà có thể khai thuế một lần hoặc hai lần mỗi năm
19:12, 06/03/2026
Hộ kinh doanh chọn tính thuế theo thu nhập phải áp dụng tối thiểu 2 năm liên tiếp
Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...
Hải quan kiểm soát chặt vận chuyển trái phép xăng dầu từ Việt Nam ra nước ngoài
Chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và một số nước láng giềng đang tạo ra nguy cơ hoạt động buôn lậu qua biên giới. Trước tình hình này, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị siết chặt kiểm soát tại các tuyến biên giới, chủ động phát hiện và ngăn chặn nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu...
Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới
Trong phiên 10/3, tuỳ thương hiệu, giá vàng miếng SJC bán ra tăng từ 0,8% đến 1,1% so với chốt phiên hôm qua (9/3). Giá vàng nhẫn tăng từ 0,6% đến 1,1%. Mức tăng này gấp gần 3 lần so với mức tăng 0,4% của giá vàng thế giới…
Thị trường trái phiếu toàn cầu lao dốc vì nỗi lo lạm phát và dự báo tăng lãi suất
Trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (9/3), thị trường trái phiếu toàn cầu giảm mạnh khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, đẩy giá dầu có lúc áp sát 120 USD/thùng...
Manulife Việt Nam ra mắt giải pháp bảo hiểm đầu tư Xanh Phú Quý
Sản phẩm Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, mà Manulife Việt Nam vừa ra mắt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: