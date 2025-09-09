Chính phủ dự kiến tăng nợ vay trên 139 nghìn tỷ đồng trong năm 2025
Phan Linh
09/09/2025, 07:14
Theo Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 8/9/2025, tổng mức vay của Chính phủ trong năm 2025 được nâng lên 815,238 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với kế hoạch năm 2024. Phần lớn nguồn vốn vay tiếp tục dành cho cân đối ngân sách trung ương, trong bối cảnh nhu cầu chi đầu tư công, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng tăng…
Theo Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 8/9/2025, tổng mức vay của Chính phủ trong năm 2025 được đặt giới hạn tối đa ở mức 815,238 nghìn tỷ đồng, tăng 139,181 nghìn tỷ đồng, tương đương +20,6% so với kế hoạch năm 2024 (676.057 nghìn tỷ đồng). Phần lớn khoản vay này tiếp tục phục vụ cho cân đối ngân sách trung ương, với con số dự kiến đạt 804,242 nghìn tỷ đồng, tăng 21,9% so với mức 659,934 nghìn tỷ đồng của năm trước.
Chi tiết sử dụng nguồn vốn vay như sau: vay để bù đắp bội chi ngân sách tăng từ 372,9 lên 443,1 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng 18,8%. Vay để trả nợ gốc tăng từ 287,034 lên 361,142 nghìn tỷ đồng, tương đương 25,8%. Ngược lại, khoản vay về cho vay lại giảm từ 16,123 xuống 10,996 nghìn tỷ đồng, giảm 31,8%.
(Quyết định số 1940/QĐ-TTg)
Tổng mức trả nợ của Chính phủ trong năm 2025 được xác lập tối đa 506,949 nghìn tỷ đồng, cao hơn năm 2024 (453,990 nghìn tỷ đồng) khoảng 52,959 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 11,7%. Trong đó, trả nợ trực tiếp tăng mạnh từ 395,874 lên 468,542 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4%, trong khi trả nợ vay lại giảm từ 58,116 xuống 38,407 nghìn tỷ đồng, giảm 33,9%.
Về cơ cấu nguồn vốn, Chính phủ tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ như phát hành trái phiếu, vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và các nguồn tài chính hợp pháp khác khi cần thiết. Các nguyên tắc đảm bảo an toàn nợ công được duy trì nghiêm ngặt. Không có hạn mức bảo lãnh mới được cấp cho doanh nghiệp, trong khi bảo lãnh phát hành trái phiếu chỉ áp dụng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội ở mức có kiểm soát.
Đối với giai đoạn 2025–2027, tổng mức vay và trả nợ cao hơn đáng kể so với kế hoạch giai đoạn 2024–2026.
Theo Quyết định số 1940/QĐ-TTg, tổng mức vay của Chính phủ trong 3 năm 2025–2027 được xác định tối đa là 2,218 triệu tỷ đồng, cao hơn 355,8 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch giai đoạn 2024–2026 (1,862 triệu tỷ đồng), tương đương tăng 19,1%.
Trong đó, khoản vay phục vụ ngân sách trung ương cũng tăng mạnh từ 1,818 triệu tỷ đồng (giai đoạn 2024–2026) lên 2,183 triệu tỷ đồng (2025–2027), tương ứng tăng 364,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 20,1%. Điều này cho thấy xu hướng mở rộng quy mô chi ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh cần nguồn lực lớn để thúc đẩy đầu tư công, hạ tầng và thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
Ngược lại, khoản vay về cho vay lại có xu hướng giảm, từ 43,9 nghìn tỷ đồng xuống còn 35 nghìn tỷ đồng, tức giảm 8,9 nghìn tỷ đồng, tương đương giảm 20,3%.
Về phía nghĩa vụ trả nợ, tổng trả nợ của Chính phủ trong giai đoạn 2025–2027 là 1,346 triệu tỷ đồng, tăng 243,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 22,1% so với giai đoạn 2024 –2026 (1,103 triệu tỷ đồng). Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ được nâng từ 976,4 nghìn tỷ đồng lên 1,226 triệu tỷ đồng, tăng 249,6 nghìn tỷ đồng, tức 25,6%.
Trả nợ các khoản vay về cho vay lại lại giảm từ 126,4 nghìn tỷ đồng xuống 120 nghìn tỷ đồng, giảm 6,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,1%.
Sự gia tăng về quy mô vay và trả nợ trong giai đoạn 2025–2027 đi kèm với các giải pháp tăng cường kiểm soát rủi ro, cơ cấu lại danh mục trái phiếu Chính phủ và tận dụng hiệu quả nguồn vốn nước ngoài. Chính phủ cũng tiếp tục duy trì chính sách không cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp, chỉ thực hiện bảo lãnh có kiểm soát đối với các ngân hàng chính sách.
Với mức tăng vay và trả nợ đáng kể, giai đoạn 2025–2027 là thời kỳ then chốt để Việt Nam huy động nguồn lực lớn phục vụ tăng trưởng, song hành cùng các cam kết bảo đảm an toàn tài chính công và nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia.
