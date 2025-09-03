Nợ công hạ xuống mức 34% GDP, cách xa trần quy định
03/09/2025, 19:06
Báo cáo nợ công quốc gia giai đoạn 2020–2024 của Bộ Tài chính cho thấy tỷ lệ nợ công của Việt Nam giảm gần một nửa, xuống 34% GDP vào năm 2024, cách xa trần quy định. Tuy nhiên, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lại ghi nhận xu hướng tăng, đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh xuất khẩu...
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2823/QĐ-BTC về việc công bố thông tin nợ công quốc gia giai đoạn 2020–2024.
Theo báo cáo, tỷ lệ nợ công so với tổng sản phẩm quốc dân (GDP) đã giảm mạnh trong 5 năm qua. Năm 2020, nợ công chiếm tới 55,9% GDP, sang đến năm 2024 tỷ lệ này chỉ còn 34%. Xét theo cơ cấu, nợ Chính phủ chiếm 31,8% GDP, giảm từ 49,9% GDP vào năm 2020, trong khi nợ được Chính phủ bảo lãnh hạ xuống 2,2% và nợ chính quyền địa phương duy trì ổn định ở mức thấp, khoảng 0,6% GDP.
Sự thay đổi này phản ánh xu hướng thắt chặt kỷ luật tài khóa, đồng thời cho thấy nỗ lực quản lý vay nợ hiệu quả của Nhà nước. Nợ công không chỉ giảm về tỷ lệ tương đối so với GDP mà còn thu hẹp đáng kể về tốc độ tăng, tạo nền tảng ổn định hơn cho cân đối ngân sách.
Một điểm sáng khác là nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Nếu năm 2020, nợ nước ngoài của quốc gia tương đương 47,9% GDP thì đến năm 2024, con số này chỉ còn 27,9%. Diễn biến này cho thấy mức độ an toàn tài chính được cải thiện, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay bên ngoài.
Song song với đó, gánh nặng trả nợ của Chính phủ so với quy mô thu ngân sách nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm từ 21,2% năm 2020 xuống 18,9% năm 2024. Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước vốn là chỉ tiêu then chốt phản ánh sức ép trả nợ. Do đó, việc duy trì tỷ lệ thấp và xu hướng giảm được xem là yếu tố quan trọng để củng cố khả năng cân đối ngân sách.
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một điểm cần lưu ý đó là nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ lại ghi nhận xu hướng tăng từ 5,7% năm 2020 lên 7,8% năm 2024. Mức tăng này dù chưa tạo áp lực lớn nhưng phản ánh thực tế Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, giữ ổn định cán cân thương mại để bảo đảm dư địa trả nợ trong dài hạn.
Đối chiếu với các ngưỡng quy định trên, tình hình nợ công hiện nay cho thấy dư địa khá lớn. Theo đó, tỷ lệ nợ công 34% GDP cách khá xa so với trần và ngưỡng cảnh báo 55%, đồng nghĩa Việt Nam đang duy trì ở vị thế an toàn.
Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 23/QH15 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021–2025, trong đó quy định các ngưỡng trần nợ công nhằm kiểm soát rủi ro. Theo đó, trần nợ công được ấn định tối đa 60% GDP, với ngưỡng cảnh báo là 55%. Đối với nợ của Chính phủ, mức trần không vượt 50% GDP (cảnh báo 45%), trong khi nợ nước ngoài của quốc gia cũng được kiểm soát ở mức tối đa 50% GDP, với ngưỡng cảnh báo tương ứng 45%.
Các chuyên gia đánh giá cao năng lực quản lý nợ hiệu quả, từ đó mở rộng hơn không gian tài khoá để Chính phủ chủ động huy động vốn cho đầu tư phát triển, cũng như ứng phó linh hoạt trước biến động tài chính trong nước và quốc tế.
Cùng với việc công bố các chỉ tiêu tổng quan, Bộ Tài chính còn cung cấp số liệu chi tiết về tình hình vay và trả nợ của Chính phủ, nợ nước ngoài theo từng chủ nợ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương và nợ nước ngoài của quốc gia trong cả giai đoạn 2020–2024.
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật Quản lý nợ công theo hai giai đoạn
17:15, 30/07/2025
Chính phủ dự kiến trả nợ gần 470 nghìn tỷ đồng năm 2025, một chỉ tiêu an toàn nợ công sát trần
07:00, 17/10/2024
Nợ công cách xa mức trần, cơ cấu nợ chuyển biến tích cực
Prudential ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác đạt 7.410 tỷ đồng
Với sự hỗ trợ từ tập đoàn, Prudential Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam. Trong báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác đạt 7.410 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Áp lực dự phòng giảm sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng nửa cuối năm 2025
Đến cuối quý II/2025, tỷ lệ nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) của các ngân hàng niêm yết chỉ chiếm khoảng 1,1% tổng dư nợ, ghi nhận mức thấp nhất trong 6 quý trở lại đây…
Cơ hội nhận kim cương khi gửi tiết kiệm tại Vietbank
Chương trình “Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc” không chỉ là một cơ hội để khách hàng gia tăng tài sản mà còn là một cách để Vietbank khẳng định vị thế của mình trên thị trường ngân hàng…
Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam
Việt Nam, với những cam kết mạnh mẽ về Net Zero, đang nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng. Để biến tiềm năng thành hiện thực, bài toán về năng lực hấp thụ vốn xanh đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết…
Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam
Việt Nam, với những cam kết mạnh mẽ về Net Zero, đang nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng. Để biến tiềm năng thành hiện thực, bài toán về năng lực hấp thụ vốn xanh đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: