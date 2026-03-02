Cần đơn giản hóa thủ tục công chứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
Đỗ Mến
02/03/2026, 16:33
Theo Chủ tịch Quốc hội, trong bối cảnh định danh điện tử và sinh trắc học đã được triển khai rộng rãi, nhiều thủ tục công chứng cần được rà soát, cắt giảm mạnh. Yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh chuyển đổi số, giảm phiền hà, chi phí cho người dân và xã hội.
Sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, tại Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.
ĐỀ XUẤT NHẰM ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC CÔNG CHỨNG
Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, dự thảo luật tập
trung sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đơn vị hành chính cấp
huyện/địa bàn cấp huyện phù hợp với việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
và quy định về phân quyền trong quản lý nhà nước về công chứng;
Quy định về cơ
sở dữ liệu công chứng; việc sử dụng dữ liệu thay thế văn bản giấy trong hồ
sơ yêu cầu công chứng và một số quy định khác nhằm đơn giản hóa thủ tục công chứng.
Đáng chú ý, dự thảo quy định về sử dụng dữ liệu thay
thế khi giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng tại khoản 7a Điều 42.
Theo đó, trường hợp đã có dữ liệu về các thông tin
trong thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng trong các cơ sở dữ liệu được
cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố đủ điều kiện khai thác thì
người yêu cầu công chứng không phải cung cấp các giấy tờ có chứa các
thông tin đó.
Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng khai
thác, sử dụng thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở
dữ liệu đã được công bố khác để xem xét, giải quyết hồ sơ yêu cầu
công chứng; không yêu cầu xuất trình bản chính các giấy tờ để đối
chiếu theo quy định tại khoản 7 Điều này.
Công chứng viên chỉ được yêu cầu người yêu cầu công
chứng bổ sung thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng trong trường hợp
không khai thác được thông tin trong ngày giải quyết yêu cầu công chứng
hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác.
ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN
Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về dự án luật này.
Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn
mạnh mục đích xây dựng, ban hành luật để thể hiện chủ trương của Đảng về xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa minh bạch, công khai quyền cơ bản của công
dân trong thời đại số.
Chủ tịch Quốc hội cho biết theo luật hiện hành, có công chứng
trực tiếp tại trụ sở, tuy nhiên, điểm mới của dự án luật lần này là gồm cả hình
thức trực tiếp kết hợp với công chứng trực tuyến online; qua đó, góp phần đảm bảo
quyền lợi của người dân. “Người dân không phải đi hàng chục, hàng trăm cây
số để đến trụ sở công chứng. Do đó, công chứng lần này sửa theo hướng
đó”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
Đối với vấn đề dữ liệu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trước đây
là dữ liệu cục bộ ở tỉnh thành thì đến nay xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
công chứng.
Ngoài ra, theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay việc xác thực giấy
tờ rất thuận tiện, nhanh chóng thông qua định danh điện tử (VneID) và sinh trắc
học (khuôn mặt, vân tay). Vì vậy, cần đơn giản hóa thủ tục công chứng, đẩy mạnh
chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Liên quan đến vấn đề quản lý theo địa giới hành chính, Chủ tịch
Quốc hội yêu cầu “bây giờ làm sao quản lý vấn đề địa giới hành chính để không
phân biệt và có thể công chứng trên phạm vi toàn quốc; do đó, phải quản lý theo
yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật”.
Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Khắc Định cho biết sau khi tiếp thu, hoàn chỉnh ý kiến thẩm tra và ý kiến của Ủy
ban Thường vụ Quốc hội, dự án luật đủ điều kiện xem xét, quyết định tại Kỳ họp
thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026).
Về nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề
nghị nghiên cứu, chỉnh lý quy định về tiêu chí đối với các giao dịch phải công
chứng trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành, tham khảo kinh
nghiệm quốc tế..., làm cơ sở cho việc quy định các giao dịch phải công chứng
theo hướng thu hẹp phạm vi các giao dịch này; tăng cường công chứng tự nguyện,
tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho tổ chức, cá nhân.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công chứng điện tử, trực
tuyến từ xa, tạo thuận lợi cho người dân, thực hiện từng bước chắc chắn việc
công chứng không giới hạn địa giới hành chính.
