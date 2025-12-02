Giải ngân vốn đầu tư công lại "no dồn đói góp"

Trong 11 tháng năm 2025, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm. Hơn một nửa số bộ, ngành và địa phương chưa đạt mức trung bình 50%. Ách tắc từ khâu chuẩn bị dự án, hoàn tất thủ tục đầu tư đến phê duyệt vốn là lý do của trì trệ, đẩy áp lực giải ngân dồn về cuối năm…

Theo báo cáo cập nhật từ Bộ Tài chính, ước tính đến ngày 27/11/2025, tổng số vốn đầu tư công đã được giải ngân từ đầu năm đạt 528.870,2 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, con số này cũng tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với tuần trước.

Đến hết tháng 11 năm 2025, cả nước có 8 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương đạt hoặc vượt mức giải ngân bình quân cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương cùng 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung.

Trong khối cơ quan trung ương, lũy kế 11 tháng, vốn đầu tư công giải ngân đạt 217.338,478 triệu đồng, tương đương 46,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, một số đơn vị có tiến độ rất thấp, chỉ dưới 10%, trong khi kế hoạch vốn được giao tương đối lớn.

5 bộ có khối lượng vốn lớn trên 1.000 tỷ đồng, gồm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đều chỉ giải ngân được dưới 45%. (Báo cáo của Bộ Tài chính)

Cụ thể, Bộ Dân tộc và Tôn giáo chỉ đạt tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch Thủ tướng chính phủ giao là 4,8% (tổng số vốn kế hoạch là 831.952 triệu đồng), Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đạt 9,2% (tổng số vốn kế hoạch là 1.730.776 triệu đồng). Một cơ quan khác là Ngân hàng Nhà nước chỉ đạt 5,4% (tổng số vốn kế hoạch là 2.254.429 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu loại trừ 2.089,6 tỷ đồng được giao bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm 2025, tỷ lệ giải ngân của Ngân hàng Nhà nước thực tế lên tới 74%, cao hơn mức trung bình cả nước.

Đáng chú ý, Bộ Công an được giao bổ sung kế hoạch vốn lớn, với 16.127,1 tỷ đồng, gấp bốn lần so với con số 4.091 tỷ đồng của kế hoạch đầu năm. Dù vậy, lũy kế 11 tháng, cơ quan này chỉ giải ngân được 22,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 20.218.059 triệu đồng

Một số cơ quan như Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng đạt xấp xỉ 50%, nhưng vẫn chưa vượt mức trung bình cả nước.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại khối cơ quan trung ương. Nguồn: Bộ Tài chính

Ở khu vực địa phương, tiến độ giải ngân cũng chưa được cải thiện đáng kể. Lũy kế 11 tháng, vốn đầu tư công giải ngân tại các địa phương đạt 863.490,344 triệu đồng, tương đương 49,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong đó, hai tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Quang đều mới giải ngân dưới 35% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Một số địa phương ở khu vực đồng bằng và miền Trung như Đồng Nai, Khánh Hòa, Sơn La, Nghệ An, Quảng Trị, tỷ lệ giải ngân chỉ dao động trong khoảng từ 40 - 49%, vẫn chưa vượt mức bình quân.

Đáng chú ý, hai địa phương có quy mô vốn đầu tư công lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 60% kế hoạch. Trong đó, Hà Nội được giao 83.678,234 triệu đồng và giải ngân 63,9%; Thành phố Hồ Chí Minh đạt 59,7% trên tổng vốn 120.353,010 triệu đồng.

Trong khi đó, quy mô vốn đầu tư công lớn thứ ba thuộc về Hưng Yên nhưng tỷ lệ giải ngân tại địa phương này mới chỉ đạt 43,4%.

Nhìn chung, khối các bộ, ngành trung ương chưa có chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Tình trạng này phản ánh việc chuẩn bị dự án, hoàn tất thủ tục đầu tư và phê duyệt vốn ở nhiều nơi vẫn còn chậm chạp, dẫn đến ách tắc nguồn vốn ngay từ giai đoạn khởi động.